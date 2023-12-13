НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и Центральный университет запускают совместную программу бакалавриата «Дизайн и разработка информационных продуктов». Ее цель — повысить качество подготовки специалистов в области проектирования информационных систем и инженерии данных. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Выпускники получат два диплома о высшем образовании: от НИУ ВШЭ по специальности «программная инженерия» и от Центрального университета по специальности «математика и компьютерные науки». Индустриальным партнером программы стал «Тинькофф».

Программа готовит специалистов, которые смогут участвовать в разработке ИТ-продуктов на всех этапах, начиная от сбора требований и заканчивая эксплуатацией и надежностью. Особое внимание в программе уделяется этапу дизайна информационных продуктов, поскольку он является ключевым при найме на работу во многих компаниях.

Образовательный процесс спроектирован таким образом, чтобы после первого курса студенты сразу смогли разрабатывать небольшие информационные продукты. В фокусе программы также будут архитектура программного обеспечения, создание отказоустойчивых систем, инженерия данных, разработка эффективных алгоритмов, технологии хранения и обработки больших массивов данных и информационной безопасности.

Важной составляющей программы будет знакомство студентов с продуктовым подходом, который широко применяется в «Тинькофф» и других крупных компаниях.

Основным языком программирования будет Java, его изучение будет проходить на углубленном уровне. Учебный план очень гибкий, благодаря чему студенты смогут выбирать дисциплины из всего многообразия программ факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и Центрального университета. Студенты смогут погрузиться в ML/AI, финтех, теоретическую информатику, низкоуровневое программирование и т. д.

Дополнительно будут изучаться C++, SQL, Python, благодаря чему студенты получат инструментарий для прототипирования, аналитики и внедрения ИТ-решений. Ряд дисциплин на третьем-четвертом курсах будут преподаваться на английском языке: например, тестирование программного обеспечения, гибкие методологии Agile и др.

Преподаватели программы — эксперты-практики и сотрудники самых востребованных компаний-работодателей ИТ-отрасли, ретейла, промышленности, электронной коммерции и других индустрий. Они будут преподавать прикладные дисциплины и предложат студентам актуальные бизнес-задачи в области проектирования и разработки ИТ-продуктов. Благодаря этому студенты уже на этапе обучения будут осваивать ключевые навыки, востребованные у ведущих работодателей России.

Обучение в бакалавриате начнется в сентябре 2024 г. На первом потоке будут учиться 50 студентов

Условия набора и обучения

Абитуриент должен представить результаты единых государственных экзаменов по следующим предметам: математика, русский язык, информатика и ИКТ.

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Прием документов стартует в июне 2024 г. Обучение на программе платное, но студенты смогут получить скидки до 90% за олимпиадные достижения и высокие баллы ЕГЭ. Все скидки будут предоставлены за счет пожертвования индустриального партнера «Тинькофф».

Студенты могут взять образовательный кредит для обучения на данной программе. На время обучения ежемесячный платеж будет включать только проценты по кредиту, а погашение основного долга начнется через несколько месяцев после получения диплома и может длиться до 15 лет. Это повышает доступность образования и потенциально увеличивает количество квалифицированных кадров во всех сферах экономики.

В этом учебном году будет запущена новая олимпиада от НИУ ВШЭ, Центрального университета и Тинькофф для школьников 9-11 классов, которая познакомит абитуриентов в том числе с новым бакалавриатом. Олимпиада акцентируется на промышленной разработке: умении самостоятельно находить решения прикладных задач и навыках работы в команде с другими программистами. Дипломанты данной олимпиады получат скидки, покрывающие до 90% стоимости обучения в новом бакалавриате.

«Мы с удовольствием отмечаем активное развитие направления программной инженерии на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ в последние годы. Это позволяет нам передавать студентам самые современные знания и навыки в этой области. Сотрудничество с «Тинькофф» и открытие на ФКН в июле 2022 г. базовой кафедры компании очень важны для такого развития, это создает для будущих программных инженеров возможность получить уникальный опыт работы в финансовой сфере и развивать свои навыки в области информационных технологий. С каждым годом растет интерес абитуриентов к программам факультета, что открывает перспективы и для нашего роста. Особенно радует запуск программы совместного бакалавриата «Дизайн и разработка информационных продуктов» с Центральным университетом. Программа ориентирована на подготовку специалистов, способных участвовать во всех этапах разработки ИТ-продуктов», – сказал Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

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«Центральный университет работает по уникальной модели обучения, которая соединяет фундаментальное STEM-образование с практикой и стажировками в передовых российских высокотехнологических компаниях. Открытие новой программы «Дизайн и разработка информационных продуктов» — важный шаг в этом направлении. Программа позволяет студентам получить реальные навыки работы с ИТ-продуктами на всех этапах их разработки и внедрения. Студенты готовятся к решению реальных практических проблем и задач бизнеса еще во время учебы. ФКН ВШЭ обладает обширным опытом подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли, а сотрудничество с Центральным университетом поможет вырастить перспективных специалистов нового поколения и повысить качество кадрового потенциала на рынке», – отметил Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета.

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Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ — научный и образовательный центр в области компьютерных наук. ФКН основан в 2014 г. Совместная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов» станет шестой программой бакалавриата на факультете. Кроме этого, на ФКН 10 программ магистратуры, аспирантская школа и научные лаборатории. В 2023 г. на факультет поступило 93 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников. У ФКН 13 грантов Российского научного фонда. В 2021 г. на базе факультета компьютерных наук был создан Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

Центральный университет — частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). В нем студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые предложения работы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики, имеющие опыт преподавания в лучших российских вузах и работавших в крупнейших ИТ-компаниях. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 г. Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.