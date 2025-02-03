Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Рособрнадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

СОБЫТИЯ


03.02.2025 Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме»

м проблем каждого конкретного педагога. Если региональный орган не смог урегулировать вопрос, тогда Рособрнадзор возьмет его на свой контроль. Для взаимодействия с чат-ботом пользователь должен
29.03.2023 Рособрнадзор будет осуществлять контроль в сфере образования и науки с помощью российской ВКС

ционной работы и внешних онлайн-встреч с государственными органами и региональными подразделениями. Рособрнадзор выполняет функции регулирования и контроля в сфере образования и науки, на посто
29.03.2023 Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»

лей сервиса выросло более чем в семь раз — до 336 тыс. Ими было подано 3,4 млн заявлений. В 2021 г. Рособрнадзор начал эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством
28.12.2018 Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов

остался без государственной аккредитации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету инф
11.09.2017 Abbyy представила технологии для оценки качества знаний

лей. Проекты были представлены на стенде Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).На конференции специалисты компании показали, как с помощью Abbyy Мониторинг м
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
16.03.2016 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016
22.10.2015 «1С-Битрикс» поможет школам и вузам соответствовать требованиям Рособрнадзора к созданию сайтов

, имеют адаптивную верстку, версию для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также интегрированную интерактивную карту объектов. Новый формат структуры В соответствии с новыми требованиями Рособрнадзора (Приказ №785 от 29.05.2014), сайт каждого образовательного учреждения должен иметь раздел с полными сведениями об организации. Раздел должен содержать подробную информацию о школе
16.02.2015 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на часть работ по проекту видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 г.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
22.01.2015 Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию»

ности и признания образования и квалификации, полученных в иностранном государстве. До назначения в Рособрнадзор Александр Бисеров трудился руководителем департамента по проектной и учебной дея
20.11.2014 «Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации выпускного сочинения

«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве в рамках апробации выпускного сочинения в регионах Российской Федераци
18.11.2014 Роскомнадзор проведет рейд по проверке электронных дневников и журналов

ьзуемых в школах. О существовании плана таких проверок, а также о самом факте их проведения сообщил Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) - контрольный и надз
12.11.2014 «Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ

«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации проектов экзаменационных материалов

31.10.2014 «Ростелеком» обеспечил хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014

ежиме офлайн, позволил в этом году выявить значительное число нарушений», - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную се
28.10.2014 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в рамках мониторингового исследования Рособрнадзора

использования этой информации в системе повышения квалификации учителей» - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации этого проекта в выбранных Рособрнадзором школах

07.10.2014 «Ростелеком» и Рособрнадзор представили технологические образовательные новинки для школьников страны

«Ростелеком» и Рособрнадзор представили на Московском международном салоне образования технологические новинки для школьников страны. «Ростелеком» предлагает новую концепцию для системы образования страны - «
24.04.2014 «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили госконтракт на видеонаблюдение во время ЕГЭ стоимостью 600 млн руб.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
21.04.2014 «Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре

«Ростелеком» в рамках работ по осуществлению видеонаблюдения во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 г. установил видеостену в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве. На эту стену будет транслироваться видео из пунктов проведения государственного экзамена по всей стране. Это позволит собирать общую информацию из всех регионов в СИЦ

31.03.2014 Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ

кая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали мемо
16.06.2011 Рособрнадзор будет судиться с «Вконтакте» из-за ответов на ЕГЭ
23.06.2009 Рособрнадзор перепроверит результаты ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) выборочно перепроверит экзаменационные работы. Об этом журналистам сообщила руководитель ведомства Любовь Глебова, не уточнив названия регионов, пишет РБК. По ее словам, анализ ст
08.06.2009 Рособрнадзор: ЕГЭ по литературе не сдали около 6,5% экзаменующихся

нные приводятся в сообщении пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам проверки 96% экзаменационных работ по каждому из предметов. При этом


Публикаций - 186, упоминаний - 250

Рособрнадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 63
Microsoft Corporation 25775 12
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 11
Oracle Corporation 7074 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
МегаФон 10742 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 5
БАРС Груп 579 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
9594 4
Polymedia - Полимедиа 158 3
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Google LLC 12688 3
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 3
Гранит-Центр НПП 47 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Делайт 2000 - DeLight 42 3
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 3
РТА-Инжиниринг 20 3
Adder Technology 4 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
UIPath 119 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 2
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Газпром ПАО 1493 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Транснефть 335 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Ferrari NV 159 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Россети Ленэнерго 1699 1
SF Holding - SF Express 3 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Социальные гарантии 41 1
РЖД строй 10 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Федеральное казначейство России 1949 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 13
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 9
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 7
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ГосИнформСистемы 160 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 55
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 20
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 10
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Linux OS 11533 8
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
Microsoft Windows 16882 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 3
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 3
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 3
IBM Public Cloud 26 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Пушкинская карта 21 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Кравцов Сергей 64 11
Путин Владимир 3454 11
Медведев Дмитрий 1665 7
Румянцева Ольга 62 7
Музаев Анзор 8 6
Тесевич Анна 7 6
Шадаев Максут 1210 6
Григоренко Дмитрий 249 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Ливанов Дмитрий 62 4
Кочетова Светлана 5 4
Шишмарев Сергей 36 4
Ермаков Валерий 140 4
Ушаков Анатолий 47 3
Шпак Василий 279 3
Новикова Елена 105 3
Кирьянова Александра 169 3
Агапкин Алексей 39 3
Козак Николай 209 3
Мацыгин Юрий 50 3
Соловьев Сергей 76 3
Костин Сергей 37 3
Барсуков Сергей 32 3
Сафронов Сергей 16 3
Глебова Любовь 5 3
Казарин Станислав 175 3
Смирнова Татьяна 35 3
Носенко Артем 30 3
Урусов Виктор 157 3
Врацкий Андрей 175 3
Тутаев Михаил 57 3
Касаев Сергей 28 3
Романов Кирилл 32 3
Лазарев Илья 27 3
Матвиенко Нина 29 3
Барилкин Виктор 29 3
Гваришвили Владимир 29 3
Виноградов Артём 29 3
Хайбуллов Рустам 23 3
Синельников Александр 27 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 155
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Европа 24964 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 33 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 5
Россия - ПФО - Пензенская область 637 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 4
Россия - СЗФО - Псковская область 697 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 154
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 111
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 88
Образование в России 2893 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Экзамены 517 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 11
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 9
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 9
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Паспорт - Паспортные данные 2848 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
РИА Новости 1033 3
Известия ИД 770 2
Российская газета 290 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Госрасходы - портал 70 1
Regnum - Регнум 114 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Times 661 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 3
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 3
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 11 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 1
Просвещение Академия 3 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ВГАПО ГАОУ ДПО - Волгоградская государственная академия последипломного образования 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Moscow Education Online 12 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews AWARDS - награда 571 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
Электронное государство XXI века 32 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще