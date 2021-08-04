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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рособрнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 155
Рособрнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|ЛДПР 69 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
|Путин Владимир 1824 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Левин Леонид 83 2
|Бисеров Александр 2 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Макаров Вадим 25 1
|Леви Гавриил 17 1
|Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 1 1
|Dele Alli - Деле Алли 1 1
|Loftus-Cheek Ruben - Лофтус-Чик Рубен 1 1
|Rashford Marcus - Рашфорд Маркус 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Чернышов Борис 4 1
|Музаев Анзор 1 1
|Соромотина Елена 1 1
|Sterling Raheem - Стерлинг Рахим 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Гущин Дмитрий 1 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Паршин Михаил 3 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Прокопенко Артемий 9 1
|Уваров Алексей 11 1
|Козырев Алексей 270 1
|Егоров Даниил 15 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Климарев Михаил 46 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Иванов Олег 124 1
|Шадаев Максут 384 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761719, в очереди разбора - 665408.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761719, в очереди разбора - 665408.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru