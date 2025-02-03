Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме» м проблем каждого конкретного педагога. Если региональный орган не смог урегулировать вопрос, тогда Рособрнадзор возьмет его на свой контроль. Для взаимодействия с чат-ботом пользователь должен

Рособрнадзор будет осуществлять контроль в сфере образования и науки с помощью российской ВКС ционной работы и внешних онлайн-встреч с государственными органами и региональными подразделениями. Рособрнадзор выполняет функции регулирования и контроля в сфере образования и науки, на посто

Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн» лей сервиса выросло более чем в семь раз — до 336 тыс. Ими было подано 3,4 млн заявлений. В 2021 г. Рособрнадзор начал эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством

Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов остался без государственной аккредитации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету инф

Abbyy представила технологии для оценки качества знаний лей. Проекты были представлены на стенде Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).На конференции специалисты компании показали, как с помощью Abbyy Мониторинг м

«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде

«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г. «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016

«1С-Битрикс» поможет школам и вузам соответствовать требованиям Рособрнадзора к созданию сайтов , имеют адаптивную верстку, версию для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также интегрированную интерактивную карту объектов. Новый формат структуры В соответствии с новыми требованиями Рособрнадзора (Приказ №785 от 29.05.2014), сайт каждого образовательного учреждения должен иметь раздел с полными сведениями об организации. Раздел должен содержать подробную информацию о школе

«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на часть работ по проекту видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 г. «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде

Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию» ности и признания образования и квалификации, полученных в иностранном государстве. До назначения в Рособрнадзор Александр Бисеров трудился руководителем департамента по проектной и учебной дея

«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации выпускного сочинения «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве в рамках апробации выпускного сочинения в регионах Российской Федераци

Роскомнадзор проведет рейд по проверке электронных дневников и журналов ьзуемых в школах. О существовании плана таких проверок, а также о самом факте их проведения сообщил Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) - контрольный и надз

«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ «Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации проектов экзаменационных материалов

«Ростелеком» обеспечил хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014 ежиме офлайн, позволил в этом году выявить значительное число нарушений», - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную се

«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в рамках мониторингового исследования Рособрнадзора использования этой информации в системе повышения квалификации учителей» - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации этого проекта в выбранных Рособрнадзором школах

«Ростелеком» и Рособрнадзор представили технологические образовательные новинки для школьников страны «Ростелеком» и Рособрнадзор представили на Московском международном салоне образования технологические новинки для школьников страны. «Ростелеком» предлагает новую концепцию для системы образования страны - «

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили госконтракт на видеонаблюдение во время ЕГЭ стоимостью 600 млн руб. «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде

«Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре «Ростелеком» в рамках работ по осуществлению видеонаблюдения во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 г. установил видеостену в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве. На эту стену будет транслироваться видео из пунктов проведения государственного экзамена по всей стране. Это позволит собирать общую информацию из всех регионов в СИЦ

Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ кая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали мемо

Рособрнадзор перепроверит результаты ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) выборочно перепроверит экзаменационные работы. Об этом журналистам сообщила руководитель ведомства Любовь Глебова, не уточнив названия регионов, пишет РБК. По ее словам, анализ ст