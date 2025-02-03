Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рособрнадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
СОБЫТИЯ
|03.02.2025
|
Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме»
м проблем каждого конкретного педагога. Если региональный орган не смог урегулировать вопрос, тогда Рособрнадзор возьмет его на свой контроль. Для взаимодействия с чат-ботом пользователь должен
|29.03.2023
|
Рособрнадзор будет осуществлять контроль в сфере образования и науки с помощью российской ВКС
ционной работы и внешних онлайн-встреч с государственными органами и региональными подразделениями. Рособрнадзор выполняет функции регулирования и контроля в сфере образования и науки, на посто
|29.03.2023
|
Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»
лей сервиса выросло более чем в семь раз — до 336 тыс. Ими было подано 3,4 млн заявлений. В 2021 г. Рособрнадзор начал эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством
|28.12.2018
|
Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов
остался без государственной аккредитации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету инф
|11.09.2017
|
Abbyy представила технологии для оценки качества знаний
лей. Проекты были представлены на стенде Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).На конференции специалисты компании показали, как с помощью Abbyy Мониторинг м
|10.02.2017
|
«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
|16.03.2016
|
«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г.
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016
|22.10.2015
|
«1С-Битрикс» поможет школам и вузам соответствовать требованиям Рособрнадзора к созданию сайтов
, имеют адаптивную верстку, версию для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также интегрированную интерактивную карту объектов. Новый формат структуры В соответствии с новыми требованиями Рособрнадзора (Приказ №785 от 29.05.2014), сайт каждого образовательного учреждения должен иметь раздел с полными сведениями об организации. Раздел должен содержать подробную информацию о школе
|16.02.2015
|
«Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на часть работ по проекту видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 г.
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
|22.01.2015
|
Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию»
ности и признания образования и квалификации, полученных в иностранном государстве. До назначения в Рособрнадзор Александр Бисеров трудился руководителем департамента по проектной и учебной дея
|20.11.2014
|
«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации выпускного сочинения
«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве в рамках апробации выпускного сочинения в регионах Российской Федераци
|18.11.2014
|
Роскомнадзор проведет рейд по проверке электронных дневников и журналов
ьзуемых в школах. О существовании плана таких проверок, а также о самом факте их проведения сообщил Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) - контрольный и надз
|12.11.2014
|
«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ
«Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ в рамках апробации проектов экзаменационных материалов
|31.10.2014
|
«Ростелеком» обеспечил хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014
ежиме офлайн, позволил в этом году выявить значительное число нарушений», - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную се
|28.10.2014
|
«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в рамках мониторингового исследования Рособрнадзора
использования этой информации в системе повышения квалификации учителей» - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Для реализации этого проекта в выбранных Рособрнадзором школах
|07.10.2014
|
«Ростелеком» и Рособрнадзор представили технологические образовательные новинки для школьников страны
«Ростелеком» и Рособрнадзор представили на Московском международном салоне образования технологические новинки для школьников страны. «Ростелеком» предлагает новую концепцию для системы образования страны - «
|24.04.2014
|
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили госконтракт на видеонаблюдение во время ЕГЭ стоимостью 600 млн руб.
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюде
|21.04.2014
|
«Ростелеком» установил видеостену для наблюдения за ЕГЭ в Рособрнадзоре
«Ростелеком» в рамках работ по осуществлению видеонаблюдения во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 г. установил видеостену в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве. На эту стену будет транслироваться видео из пунктов проведения государственного экзамена по всей стране. Это позволит собирать общую информацию из всех регионов в СИЦ
|31.03.2014
|
Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ
кая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали мемо
|16.06.2011
|Рособрнадзор будет судиться с «Вконтакте» из-за ответов на ЕГЭ
|23.06.2009
|
Рособрнадзор перепроверит результаты ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) выборочно перепроверит экзаменационные работы. Об этом журналистам сообщила руководитель ведомства Любовь Глебова, не уточнив названия регионов, пишет РБК. По ее словам, анализ ст
|08.06.2009
|
Рособрнадзор: ЕГЭ по литературе не сдали около 6,5% экзаменующихся
нные приводятся в сообщении пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам проверки 96% экзаменационных работ по каждому из предметов. При этом
Рособрнадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравцов Сергей 64 11
|Путин Владимир 3454 11
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Румянцева Ольга 62 7
|Музаев Анзор 8 6
|Тесевич Анна 7 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Григоренко Дмитрий 249 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Ливанов Дмитрий 62 4
|Кочетова Светлана 5 4
|Шишмарев Сергей 36 4
|Ермаков Валерий 140 4
|Ушаков Анатолий 47 3
|Шпак Василий 279 3
|Новикова Елена 105 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Агапкин Алексей 39 3
|Козак Николай 209 3
|Мацыгин Юрий 50 3
|Соловьев Сергей 76 3
|Костин Сергей 37 3
|Барсуков Сергей 32 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Глебова Любовь 5 3
|Казарин Станислав 175 3
|Смирнова Татьяна 35 3
|Носенко Артем 30 3
|Урусов Виктор 157 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Тутаев Михаил 57 3
|Касаев Сергей 28 3
|Романов Кирилл 32 3
|Лазарев Илья 27 3
|Матвиенко Нина 29 3
|Барилкин Виктор 29 3
|Гваришвили Владимир 29 3
|Виноградов Артём 29 3
|Хайбуллов Рустам 23 3
|Синельников Александр 27 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.