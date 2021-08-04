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Рособрнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
01.06.2021 Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт 3
20.05.2021 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году 1
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 2
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
03.07.2020 «Ростелеком» заявил о готовности системы видеонаблюдения к ЕГЭ-2020 1
03.07.2020 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников 3
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
27.05.2019 «Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к проведению основного периода ЕГЭ-2019 1
28.12.2018 Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов 3
27.12.2018 InfoWatch: главные утечки 2018 года 1
10.07.2018 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бессбойную онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018 1
03.07.2018 «СёрчИнформ» представила обзор утечек данных за июнь 1
11.09.2017 Abbyy представила технологии для оценки качества знаний 2
26.05.2017 «Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!» 1
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году 2
01.09.2016 «Компас» доработал ERP-систему для Санкт-Петербургского медико-социального института 1
30.06.2016 Более 2,24 млн часов видеотрансляций с 118 тыс. видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ 2016 2
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
15.06.2016 Минкомсвязи России провело мониторинг продвижения электронных госуслуг в субъектах РФ 1
26.05.2016 «Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г. 2
20.05.2016 «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за ЕГЭ в Республике Мордовия 1
16.05.2016 «Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры 1
29.04.2016 «Ростелеком» начал подготовку системы видеонаблюдения к основному периоду проведения ЕГЭ в Тверской области 1
25.04.2016 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2016 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 1
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 1
21.03.2016 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению досрочного периода ЕГЭ-2016 1
16.03.2016 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г. 1
27.01.2016 В России появилась федеральная система учета и аналитики данных обо всех детях страны 1
12.11.2015 Электронные досье на российских детей создаст «Мегафон» 1

Публикаций - 105, упоминаний - 155

Рособрнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 45
Восход ФГБУ НИИ 365 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 3
Facebook 3765 2
InfoWatch - Инфовотч 607 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Telegram Group 702 1
Cambridge Analytica 43 1
Huawei 2730 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11077 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Кварта ВК - Quarta 10 1
VNG Corporation 1 1
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 1
Компас 90 1
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
PM Expert 79 1
Uber Technologies 258 1
Marriott Hotels 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Jaguar Cars 59 1
Jaguar Land Rover 63 1
Uber 257 1
SF Holding - SF Express 2 1
РЖД строй 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 3
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Smartphone - Смартфон 773 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Microsoft SQL Server 793 2
Linux OS 4257 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 11 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
KakaoTalk - Мессенджер 3 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 1
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
CoinCheck 10 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
SQL - Язык программирования 433 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Путин Владимир 1824 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Мишустин Михаил 302 2
Ермаков Валерий 71 2
Левин Леонид 83 2
Бисеров Александр 2 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Макаров Вадим 25 1
Леви Гавриил 17 1
Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 1 1
Dele Alli - Деле Алли 1 1
Loftus-Cheek Ruben - Лофтус-Чик Рубен 1 1
Rashford Marcus - Рашфорд Маркус 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Чернышов Борис 4 1
Музаев Анзор 1 1
Соромотина Елена 1 1
Sterling Raheem - Стерлинг Рахим 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Кравцов Сергей 39 1
Гущин Дмитрий 1 1
Сидоренко Валерий 8 1
Паршин Михаил 3 1
Шевченко Игорь 10 1
Андрющенко Светлана 7 1
Прокопенко Артемий 9 1
Уваров Алексей 11 1
Козырев Алексей 270 1
Егоров Даниил 15 1
Матвиенко Валентина 58 1
Климарев Михаил 46 1
Арсентьев Андрей 54 1
Васильева Татьяна 5 1
Иванов Олег 124 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 34
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Россия - ПФО - Самара 1288 8
Россия - Ростовская область 862 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Рособрнадзор РФ - Ситуационный центр 3 2
Россия - Средний Урал 39 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Франция - Французская Республика 2122 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Панама - Республика 41 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Индия - Республика 2169 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Мурманская область 291 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Пенза 253 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 276 1
23ABC News 55 1
Госрасходы - портал 6 1
CNews Analytics 1988 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИТМО ФСПО - Факультет среднего профессионального образования 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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