Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме»

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора», созданный в «Сферуме», с января 2025 г. стал доступен педагогам школ из всех регионов России. Ранее учителя из Пензенской и Владимирской областей уже успели оценить преимущества нового инструмента поддержки учителей в пилотном режиме.

Данный инструмент призван помочь учителям получить оперативные ответы на вопросы о бюрократической нагрузке. Например, по участию в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, поступающим в школу запросам, работе с документами и др.

Чат-бот работает в гибридном формате: часть ответов сервис дает автоматически. Если же вопрос требует более детального рассмотрения, сообщение перенаправят региональному эксперту для подготовки ответа. Модель работы чат-бота предусматривает контроль за решением проблем каждого конкретного педагога. Если региональный орган не смог урегулировать вопрос, тогда Рособрнадзор возьмет его на свой контроль.

Для взаимодействия с чат-ботом пользователь должен быть зарегистрирован в «Сферуме» и иметь подтвержденную роль учителя. Чат-бот доступен по ссылке.

«Рособрнадзор продолжает внедрять современные технологии для повышения качества взаимодействия с гражданами и профессиональным сообществом. Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» на платформе «Сферум» призван облегчить и оптимизировать работу учителей, помочь им лучше разобраться в своих правах и сообщать нам о случаях их нарушения. Мы рассчитываем, что он станет надежным инструментам поддержки педагогов, который поможет им справиться с возникающими проблемами, сделает взаимодействие с Рособрнадзором максимально простым и эффективным», — сказал Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора.

«Сферум регулярно совершенствует сервис, учитывая пожелания педагогического сообщества. Одним из таких запросов была возможность коммуникаций педагогов с представителями Рособрнадзора. Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» был успешно протестирован в двух пилотных регионах и уже подтвердил свою надежность с момента запуска в начале января 2025 г. по всей России. Надеемся, что новый инструмент поможет учителям оперативно и удобно получать ответы на все вопросам, связанные с бюрократической нагрузкой», — отметил Рубен Акопов руководитель сервиса «Сферум», VK.