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Музаев Анзор



03.02.2025 Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме» 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
11.09.2017 Abbyy представила технологии для оценки качества знаний 1
26.05.2017 «Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!» 1
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году 1
14.10.2015 «Ростелеком» завершил проект видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 г. 1
22.10.2010 Минобрнауки Чечни запустит социальную сеть для студентов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Музаев Анзор и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Ростелеком 9715 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Huawei 3941 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1782 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 238 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 818 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 445 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 1
Оцифровка - Digitization 4551 1
Abbyy Мониторинг 8 2
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 1
Apple iPhone 6 4861 1
Космодром Байконур 1066 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
Иванов Олег 141 1
Котляр Ольга 1 1
Климарев Михаил 48 1
Тааев Ильяс 1 1
Тесевич Анна 3 1
Кравцов Сергей 54 1
Калинин Алексей 65 1
Румянцева Ольга 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 6
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 505 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 2
Россия - СФО - Республика Тыва 308 2
Россия - ДФО - Амурская область 736 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 1
Казахстан - Республика 5539 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 574 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
Бельгия - Королевство 1148 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1169 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 606 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 287 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 884 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 528 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 5
Образование в России 2205 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 2
Экзамены 430 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 568 1
Физика - Physics - область естествознания 2648 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 2
Просвещение Академия 3 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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