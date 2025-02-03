Музаев Анзор
Музаев Анзор и организации, системы, технологии, персоны:
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
|Ростелеком 9715 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
|Huawei 3941 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
|Abbyy Мониторинг 8 2
|Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Космодром Байконур 1066 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
|Иванов Олег 141 1
|Котляр Ольга 1 1
|Климарев Михаил 48 1
|Тааев Ильяс 1 1
|Тесевич Анна 3 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Калинин Алексей 65 1
|Румянцева Ольга 62 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 2
|Просвещение Академия 3 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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