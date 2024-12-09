VK - Цифровое Образование - Сферум

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Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком» - Цифровое Образование СП). Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».
Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.
|09.12.2024
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В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны
Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подводит предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн,
|21.10.2024
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Проект «Дружба классами» теперь в «Сферуме»
«Сферум» и Форум классных руководителей (ФКР) при поддержке Минпросвещения России запускают со
|09.10.2024
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«Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования
«Сферум» выпустил обновление интерактивной доски для системы образования. Сервис был запущен г
|28.08.2024
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«Сферум» представил обновления к новому учебному году
К новому учебному году в соответствии с запросами пользователей «Сферум» подготовил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С
|12.08.2024
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«Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов
«Сферум» сообщает о старте приема заявок на новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педаго
|06.08.2024
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В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты»
Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджер» запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и н
|31.05.2024
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Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети
ти общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы. Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» напоминают, что прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того мо
|25.04.2024
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Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту
Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «С
|16.04.2024
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«Сферум» запускает программу поддержки цифровых педагогов
агогов «Лидеры Сферума». Ее цель — создать сообщество единомышленников, которые успешно используют «Сферум» в своей работе и готовы делиться экспертизой и опытом с другими учителями. Участники
|06.02.2024
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Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития
активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками. Сферум разработан специально для общения по учебе. Мы видим, что сервис не только помогает об
|26.01.2024
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Число пользователей «Сферума» превысило 20 млн
Количество пользователей учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» по итогам 2023 г превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей.
|10.01.2024
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Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в «Сферуме»
«Сферум» представил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С
|29.08.2023
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К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме»
«Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» учителям и школьник
|14.08.2023
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«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России
Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK ме
|01.08.2023
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VK открывает набор в бесплатный проектный лагерь «Сферума» для школьников
площать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» и создадут собственный проект. Проектный лагерь «Сферума» пройдет
|09.06.2023
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Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»
Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции
|01.06.2023
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«Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей
Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум в VK мессенджере» — подводит итоги работы в 2022–2023 учебном году. С 1 сентября 2022
|25.05.2023
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Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере»
Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствоват
|30.03.2023
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VK консолидирует 100% образовательного сервиса для школьников «Сферум»
ании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля. VK продолжит развивать «Сферум» в «VK Мессенджере» как единую технологическую среду для общения школьников, учителей
|01.02.2023
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VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей
Платформа «Сферум» и «Облако Mail.ru» (входят в группу VK) дарят российским учителям бесплатное хранилище объемом 32 ГБ. Цифровые сервисы VK позволяют сделать процесс обучения более эффективным и удобным.
|31.01.2023
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Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» и компания «Иртех» провели интеграцию в восьми регионах России сервиса коммуникаций и
|09.12.2022
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Число пользователей образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн
Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн. За месяц прирост составил 1 млн человек. Число зарегистрированных шко
|19.09.2022
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VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере»
VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере». Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних.
|06.12.2021
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Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK
Zoom в пользу отечественных аналогов. Как пишет издание «Октагон», их вынуждают перейти на сервис «Сферум», разработкой которого занимаются «Ростелеком» и VK (ранее – Mail.ru Group). По информ
|06.10.2021
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«Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования
Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная Mail.ru Group и «Ростелекомом», запускает набор на курс «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя». На бесплатный курс повышения квалификации могут по
|01.09.2021
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Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей
Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», к началу учебного года обновила
|03.08.2021
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Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»
«Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус п
|29.04.2021
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Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум»
и «Ростелекома») зарегистрировало 100 тыс. пользователей информационно-коммуникационной платформы «Сферум». Платформа была представлена 31 марта 2021 г. На данный момент она используется в бол
|22.04.2021
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В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум»
В Калининградской области прошел первый онлайн-урок на базе новой отечественной цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»
|15.04.2021
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Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»
|31.03.2021
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Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»
«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. На дан
|29.12.2020
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Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»
естирование еще в 15 субъектах России. В Mail.ru Group сообщили CNews, что называться сервис будет «Сферум». «Сферум» - это сервис видеоконференций, созданный специально для российских ш
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