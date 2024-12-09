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VK Цифровое Образование Сферум "Сфера ума" Сервис видеоконференций видеосервис обучения и общения российских школьников

VK - Цифровое Образование - Сферум -

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком» - Цифровое Образование СП). Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.


09.12.2024 В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны

Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подводит предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн,

21.10.2024 Проект «Дружба классами» теперь в «Сферуме»

«Сферум» и Форум классных руководителей (ФКР) при поддержке Минпросвещения России запускают со
09.10.2024 «Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования

«Сферум» выпустил обновление интерактивной доски для системы образования. Сервис был запущен г
28.08.2024 «Сферум» представил обновления к новому учебному году

К новому учебному году в соответствии с запросами пользователей «Сферум» подготовил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С
12.08.2024 «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов

«Сферум» сообщает о старте приема заявок на новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педаго
06.08.2024 В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты»

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджер» запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и н
31.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети

ти общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы. Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» напоминают, что прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того мо
25.04.2024 Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «С
16.04.2024 «Сферум» запускает программу поддержки цифровых педагогов

агогов «Лидеры Сферума». Ее цель — создать сообщество единомышленников, которые успешно используют «Сферум» в своей работе и готовы делиться экспертизой и опытом с другими учителями. Участники

06.02.2024 Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития

активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками. Сферум разработан специально для общения по учебе. Мы видим, что сервис не только помогает об
26.01.2024 Число пользователей «Сферума» превысило 20 млн

Количество пользователей учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» по итогам 2023 г превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей.
10.01.2024 Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в «Сферуме»

«Сферум» представил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С
29.08.2023 К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме»

«Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» учителям и школьник
14.08.2023 «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK ме
01.08.2023 VK открывает набор в бесплатный проектный лагерь «Сферума» для школьников

площать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» и создадут собственный проект. Проектный лагерь «Сферума» пройдет

09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»

Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции
01.06.2023 «Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей

Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум в VK мессенджере» — подводит итоги работы в 2022–2023 учебном году. С 1 сентября 2022

25.05.2023 Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере»

Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствоват
30.03.2023 VK консолидирует 100% образовательного сервиса для школьников «Сферум»

ании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля. VK продолжит развивать «Сферум» в «VK Мессенджере» как единую технологическую среду для общения школьников, учителей

01.02.2023 VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей

Платформа «Сферум» и «Облако Mail.ru» (входят в группу VK) дарят российским учителям бесплатное хранилище объемом 32 ГБ. Цифровые сервисы VK позволяют сделать процесс обучения более эффективным и удобным.
31.01.2023 Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» и компания «Иртех» провели интеграцию в восьми регионах России сервиса коммуникаций и
09.12.2022 Число пользователей образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн

Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн. За месяц прирост составил 1 млн человек. Число зарегистрированных шко
19.09.2022 VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере»

VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере». Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних.
06.12.2021 Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK

Zoom в пользу отечественных аналогов. Как пишет издание «Октагон», их вынуждают перейти на сервис «Сферум», разработкой которого занимаются «Ростелеком» и VK (ранее – Mail.ru Group). По информ
06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная Mail.ru Group и «Ростелекомом», запускает набор на курс «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя». На бесплатный курс повышения квалификации могут по
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», к началу учебного года обновила

03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»

«Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус п
29.04.2021 Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум»

и «Ростелекома») зарегистрировало 100 тыс. пользователей информационно-коммуникационной платформы «Сферум». Платформа была представлена 31 марта 2021 г. На данный момент она используется в бол
22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум»

В Калининградской области прошел первый онлайн-урок на базе новой отечественной цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. На дан
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

естирование еще в 15 субъектах России. В Mail.ru Group сообщили CNews, что называться сервис будет «Сферум». «Сферум» - это сервис видеоконференций, созданный специально для российских ш

Публикаций - 63, упоминаний - 122

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 51
VK - Mail.ru Group 3456 27
Ростелеком 9715 22
Yandex - Яндекс 7372 12
VideoMost - ВидеоМост 274 9
TrueConf - ТруКонф 397 9
Spirit DSP - Спирит Корп 470 7
Microsoft Corporation 24642 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 321 6
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 232 5
Meta Platforms - Facebook 4441 4
Telegram Group 2005 4
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
Базальт СПО - BaseALT 658 3
Google LLC 11791 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 2
Apple Inc 12111 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 338 2
Unisys - Unify Square 115 2
VK - Учи.ру - Тетрика 12 2
X Corp - Twitter 2847 1
Mirabilis 27 1
Autodesk 609 1
Merlion - Мерлион 803 1
Red Hat 1306 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
Bending Spoons - Meetup 2 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
ИРТех - IRTech 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
Газпром ПАО 1342 2
Просвещение ФГУП - издательство 22 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Почта России ПАО 2116 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 656 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
Block - Square 197 1
Walt Disney Company 622 1
ЦИАН - CIAN 133 1
eBay Inc 1620 1
Gett 81 1
Uber 331 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
ЯКласс 68 1
Автолига 1 1
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Запсибгазпром-Инвестиции 1 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3335 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
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Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 40
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2001 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 15
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 12
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6251 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2537 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 5
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 3
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 25
Google Android 14016 20
Apple iOS 7818 17
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 14
Microsoft Windows 15686 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 11
Apple macOS 2067 10
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 10
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 7
Microsoft Skype 2067 6
Linux OS 9972 6
Google Chrome - браузер 1565 6
Microsoft Teams - MS Teams 549 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 4
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WhatsApp Messenger 1085 4
Microsoft Outlook 1392 4
VK - Mail.Ru Почта 350 4
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 3
Huawei Mate - серия смартфонов 353 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 3
Google Gmail 947 3
Новые облачные технологии - МойОфис 781 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 159 3
НКТ - Р7-Офис 381 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 3
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 14 3
Пушкинская карта 15 3
Google Sheets - Google Таблицы 52 3
Microsoft Windows 10 1763 2
Google YouTube - Видеохостинг 2753 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Акопян Рубен 25 16
Кравцов Сергей 54 7
Хайбуллов Рустам 13 7
Шадаев Максут 1012 4
Кабанов Владимир 178 3
Дуров Павел 292 3
Кириенко Владимир 139 3
Путин Владимир 3180 2
Марданов Сергей 18 2
Динаев Алихан 2 2
Новодворский Алексей 109 2
Хуснояров Фарит 15 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Акимов Максим 187 1
Альперн Александр 7 1
Волчек Александр 11 1
Добродеев Борис 95 1
Песков Дмитрий 106 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Семенов Алексей 82 1
Трусенёва Светлана 1 1
Кашницкая Анна 10 1
Ларьяновский Александр 10 1
Самошкина Диана 33 1
Петров Виктор 13 1
Чернобай Елена 1 1
Вайндорф-Сысоева Марина 1 1
Демаков Илья 1 1
Минец Диана 1 1
Тимченко Мария 1 1
Хинштейн Александр 142 1
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