VK - Цифровое Образование - Сферум

В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подводит предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн,

Проект «Дружба классами» теперь в «Сферуме» «Сферум» и Форум классных руководителей (ФКР) при поддержке Минпросвещения России запускают со

«Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования «Сферум» выпустил обновление интерактивной доски для системы образования. Сервис был запущен г

«Сферум» представил обновления к новому учебному году К новому учебному году в соответствии с запросами пользователей «Сферум» подготовил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С

«Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Сферум» сообщает о старте приема заявок на новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педаго

В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты» Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджер» запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и н

Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети ти общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы. Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» напоминают, что прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того мо

Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «С

«Сферум» запускает программу поддержки цифровых педагогов агогов «Лидеры Сферума». Ее цель — создать сообщество единомышленников, которые успешно используют «Сферум» в своей работе и готовы делиться экспертизой и опытом с другими учителями. Участники

Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками. Сферум разработан специально для общения по учебе. Мы видим, что сервис не только помогает об

Число пользователей «Сферума» превысило 20 млн Количество пользователей учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» по итогам 2023 г превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей.

Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в «Сферуме» «Сферум» представил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «С

К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме» «Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» учителям и школьник

«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK ме

VK открывает набор в бесплатный проектный лагерь «Сферума» для школьников площать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» и создадут собственный проект. Проектный лагерь «Сферума» пройдет

Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции

«Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум в VK мессенджере» — подводит итоги работы в 2022–2023 учебном году. С 1 сентября 2022

Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствоват

VK консолидирует 100% образовательного сервиса для школьников «Сферум» ании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля. VK продолжит развивать «Сферум» в «VK Мессенджере» как единую технологическую среду для общения школьников, учителей

VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей Платформа «Сферум» и «Облако Mail.ru» (входят в группу VK) дарят российским учителям бесплатное хранилище объемом 32 ГБ. Цифровые сервисы VK позволяют сделать процесс обучения более эффективным и удобным.

Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» и компания «Иртех» провели интеграцию в восьми регионах России сервиса коммуникаций и

Число пользователей образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн. За месяц прирост составил 1 млн человек. Число зарегистрированных шко

VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере». Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних.

Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK Zoom в пользу отечественных аналогов. Как пишет издание «Октагон», их вынуждают перейти на сервис «Сферум», разработкой которого занимаются «Ростелеком» и VK (ранее – Mail.ru Group). По информ

«Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная Mail.ru Group и «Ростелекомом», запускает набор на курс «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя». На бесплатный курс повышения квалификации могут по

Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», к началу учебного года обновила

Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» «Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус п

Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум» и «Ростелекома») зарегистрировало 100 тыс. пользователей информационно-коммуникационной платформы «Сферум». Платформа была представлена 31 марта 2021 г. На данный момент она используется в бол

В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» В Калининградской области прошел первый онлайн-урок на базе новой отечественной цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»

Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома»

Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» «Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. На дан