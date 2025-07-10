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Биктуганов Юрий
УПОМИНАНИЯ
Биктуганов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1157 1
|Ростелеком 10028 1
|VideoMost - ВидеоМост 276 1
|VK - Mail.ru Group 3493 1
|Meta Platforms - Facebook 4480 1
|Microsoft Corporation 24934 1
|TrueConf - ТруКонф 410 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4238 1
|Yandex - Яндекс 7882 1
|Apple Inc 12325 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
|Сродных Михаил 89 1
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