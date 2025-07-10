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Биктуганов Юрий


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​ 1
07.07.2022 «СКБ Контур» договорился с Минобром Свердловской области о сотрудничестве в области образования 1
06.12.2021 Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Биктуганов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1157 1
Ростелеком 10028 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Microsoft Corporation 24934 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4238 1
Yandex - Яндекс 7882 1
Apple Inc 12325 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1909 2
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2085 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5453 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24888 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2397 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 312 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 313 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21271 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8478 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7717 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2103 1
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 1
Apple iOS 8021 1
Apple - App Store 2948 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Google Android 14367 1
Microsoft Windows 7 1988 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 229 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Сродных Михаил 89 1
Россия - УФО - Свердловская область 1625 2
Россия - РФ - Российская федерация 150721 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52739 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 1
Информатика - computer science - informatique 1105 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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