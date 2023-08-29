VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки

Пользователям «VK звонков» стали доступны текстовая расшифровка встреч и автоматические субтитры в реальном времени Платформа для видеовстреч «VK звонки» представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция р

Пользователям «VK звонков» стали доступны сессионные залы для работы в группах внутри конференции Платформа бесплатных видеоконференций «VK звонки» запускает функцию сессионных залов: во время встречи участников можно разделить на

«Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках» участников — их можно включить в настройках звонка или камеры в мобильном и десктопном приложении «VK звонки» и в приложении «Вконтакте». В веб-версии пользователи смогут видеть vmoji собеседн

«Вконтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK звонках» вместе смотреть видео и делиться реакциями с собеседниками во время видеоконференций на платформе «VK звонки», даже если они находятся в разных местах. Для просмотра доступен любой контент, ра

«VK звонки» представили бета-версию приложения для переговорных Платформу для видеоконференций «VK звонки» теперь можно использовать для связи в переговорных комнатах и конференц-залах. Бет

«VK звонки» представляют раздел планирования — встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки участникам На платформе видеоконференций «VK звонки» появилась функция планирования — можно создать встречу заранее, поставить напомина

«Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении «VK звонки» или веб-версии платформы. Всю необходимую документацию уже можно найти на платформ

«Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день ,9% — до 27,9 млрд руб. Компания продолжает развивать ключевые направления, в частности, платформы «VK звонки» и «VK видео». В декабре 2021 г. видео «Вконтакте» собрали рекордные 1,2 млрд просм

«VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря с

«VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования «VK Звонки» представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонк