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VK Звонки Mail.ru Видеозвонки

VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки


29.08.2023 Пользователям «VK звонков» стали доступны текстовая расшифровка встреч и автоматические субтитры в реальном времени

Платформа для видеовстреч «VK звонки» представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция р
30.05.2023 Пользователям «VK звонков» стали доступны сессионные залы для работы в группах внутри конференции

Платформа бесплатных видеоконференций «VK звонки» запускает функцию сессионных залов: во время встречи участников можно разделить на
22.12.2022 «Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках»

участников — их можно включить в настройках звонка или камеры в мобильном и десктопном приложении «VK звонки» и в приложении «Вконтакте». В веб-версии пользователи смогут видеть vmoji собеседн
20.12.2022 «Вконтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK звонках»

вместе смотреть видео и делиться реакциями с собеседниками во время видеоконференций на платформе «VK звонки», даже если они находятся в разных местах. Для просмотра доступен любой контент, ра
13.09.2022 «VK звонки» представили бета-версию приложения для переговорных

Платформу для видеоконференций «VK звонки» теперь можно использовать для связи в переговорных комнатах и конференц-залах. Бет
21.07.2022 «VK звонки» представляют раздел планирования — встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки участникам

На платформе видеоконференций «VK звонки» появилась функция планирования — можно создать встречу заранее, поставить напомина
08.07.2022 «Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками

беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении «VK звонки» или веб-версии платформы. Всю необходимую документацию уже можно найти на платформ
03.03.2022 «Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день

,9% — до 27,9 млрд руб. Компания продолжает развивать ключевые направления, в частности, платформы «VK звонки» и «VK видео». В декабре 2021 г. видео «Вконтакте» собрали рекордные 1,2 млрд просм
07.12.2021 «VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии

Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря с
24.11.2021 «VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования

«VK Звонки» представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонк
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации

Видеозвонки через почту Холдинг Mail.ru Group запустил сервис «Видеозвонки Mail.ru» в составе своего почтового сервиса. Как сообщили CNews представители ком

Публикаций - 52, упоминаний - 77

VK Звонки и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3925 32
VK - Mail.ru Group 3456 25
Yandex - Яндекс 7373 20
Microsoft Corporation 24645 13
TrueConf - ТруКонф 398 12
VideoMost - ВидеоМост 275 11
Spirit DSP - Спирит Корп 470 11
Ростелеком 9716 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 323 7
Ростех - Автоматика Концерн 1641 5
Meta Platforms - Facebook 4441 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 4
Telegram Group 2008 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 233 3
Mirabilis 27 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Apple Inc 12116 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 340 2
Unisys - Unify Square 115 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1898 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Базальт СПО - BaseALT 658 1
Autodesk 609 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Red Hat 1306 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Merlion - Мерлион 805 1
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Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 338 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
Bending Spoons - Meetup 2 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
SAP SE 5280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7342 7
Почта России ПАО 2117 5
Лента - Сеть розничной торговли 2088 3
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Газпром ПАО 1342 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Ренессанс Страхование 160 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Block - Square 197 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
О2О Холдинг 56 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
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