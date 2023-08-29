VK Звонки Mail.ru Видеозвонки
|29.08.2023
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Пользователям «VK звонков» стали доступны текстовая расшифровка встреч и автоматические субтитры в реальном времени
Платформа для видеовстреч «VK звонки» представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция р
|30.05.2023
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Пользователям «VK звонков» стали доступны сессионные залы для работы в группах внутри конференции
Платформа бесплатных видеоконференций «VK звонки» запускает функцию сессионных залов: во время встречи участников можно разделить на
|22.12.2022
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«Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках»
участников — их можно включить в настройках звонка или камеры в мобильном и десктопном приложении «VK звонки» и в приложении «Вконтакте». В веб-версии пользователи смогут видеть vmoji собеседн
|20.12.2022
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«Вконтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK звонках»
вместе смотреть видео и делиться реакциями с собеседниками во время видеоконференций на платформе «VK звонки», даже если они находятся в разных местах. Для просмотра доступен любой контент, ра
|13.09.2022
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«VK звонки» представили бета-версию приложения для переговорных
Платформу для видеоконференций «VK звонки» теперь можно использовать для связи в переговорных комнатах и конференц-залах. Бет
|21.07.2022
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«VK звонки» представляют раздел планирования — встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки участникам
На платформе видеоконференций «VK звонки» появилась функция планирования — можно создать встречу заранее, поставить напомина
|08.07.2022
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«Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками
беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении «VK звонки» или веб-версии платформы. Всю необходимую документацию уже можно найти на платформ
|03.03.2022
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«Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день
,9% — до 27,9 млрд руб. Компания продолжает развивать ключевые направления, в частности, платформы «VK звонки» и «VK видео». В декабре 2021 г. видео «Вконтакте» собрали рекордные 1,2 млрд просм
|07.12.2021
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«VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии
Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря с
|24.11.2021
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«VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования
«VK Звонки» представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонк
|21.04.2020
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В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации
Видеозвонки через почту Холдинг Mail.ru Group запустил сервис «Видеозвонки Mail.ru» в составе своего почтового сервиса. Как сообщили CNews представители ком
VK Звонки и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Тоболь Александр 39 11
|Краснова Марина 41 8
|Кабанов Владимир 178 5
|Шадаев Максут 1013 3
|Кравцов Сергей 54 3
|Дуров Павел 292 2
|Альперн Александр 7 2
|Одинцов Дмитрий 113 2
|Кириенко Владимир 139 2
|Мишустин Михаил 680 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Путин Владимир 3180 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Самойлов Роман 10 1
|Петров Виктор 13 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Пасошников Андрей 1 1
|Володин Александр 5 1
|Милохин Даня 2 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Борисов Виталий 5 1
|Костин Сергей 36 1
|Мыздриков Иван 29 1
|Хуснояров Фарит 15 1
|Иванов Сергей 388 1
|Воронин Павел 139 1
|Ежов Фёдор 13 1
|Иванов Григорий 4 1
|Хайбуллов Рустам 13 1
|Биктуганов Юрий 2 1
|Кочнева Екатерина 2 1
|Александрова Наталья 5 1
|Бурканова Айжаркын 2 1
|Бузова Ольга 7 1
|Прокудин Сергей 5 1
|Грин Дмитрий 5 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
|Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
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