«VK звонки» представляют раздел планирования — встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки участникам

На платформе видеоконференций «VK звонки» появилась функция планирования — можно создать встречу заранее, поставить напоминание в календарь и отправить ссылку участникам по почте или в любом мессенджере. В нужное время звонок станет активным, и собеседники смогут присоединиться. Для регулярных встреч звонок можно сделать повторяющимся и задать нужный интервал. Новые функции уже доступны пользователям приложения «VK звонки» на iOS, Android и на десктопе, а также в веб-версии. Конференции можно организовывать практически с любого устройства. Об этом CNews сообщили представители VK.

При создании звонка можно добавить описание встречи, изменить настройки видео, показа экрана и работы микрофонов для участников, а также задать приватность — включить зал ожидания и опцию анонимного входа в конференцию. Пользователям доступна синхронизация с несколькими календарями — можно выбрать, куда поставить запланированную встречу. Все заранее созданные встречи теперь можно найти в разделе запланированных, там их можно отредактировать или удалить.

Планирование доступно при создании встречи от личных страниц и от сообществ. Новые функции помогут расширить возможности «VK звонков» для делового общения внутри команды или организации бизнес-процессов, например, регулярного общения с клиентами. Планирование позволит более эффективно организовывать время участников и рабочие процессы, заранее бронировать время под созвоны и получать уведомления о предстоящих встречах. Кроме того, для использования «VK звонков» можно создать отдельный аккаунт VK ID, который не будет привязан к личной странице в соцсети «Вконтакте». А по ссылке к звонку также можно подключиться анонимно.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте» и «VK Звонков»: «Мы хотим сделать платформу “VK звонки” удобной для самых разных вариантов использования, в том числе как профессионального инструмента для решения деловых и учебных задач. Раздел планирования является одним из ключевых для выстраивания рабочих процессов и повышения эффективности команды. Это то, что профессиональные пользователи просили у нас в первую очередь. “VK звонки” помогут организовывать совместную работу над любым проектом, проводить бизнес-мероприятия, связываться с клиентами, организовывать лекции, вебинары и реализовывать сотни других сценариев. Мы продолжаем развивать наш сервис и добавлять новые самые востребованные функции».

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Ранее «Вконтакте» открыла API для автоматизации создания и управления видеоконференциями через «VK звонки». Любые сторонние разработчики теперь смогут использовать публичный API, чтобы заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. А для большей кастомизации есть SDK, с помощью которого можно встроить звонки в свой продукт и использовать инфраструктуру соцсети.