VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK

50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю В 2024 г. 50 млн пользователей VK ID использовали беспарольные способы авторизации: вход по лицу, отпечатку пальца, QR-коду или одноразовому коду. Количество таких пользователей за год увеличилось на 30%. Об этом CNews сообщ

«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества Владельцы бизнес-сообществ могут получить отметку «Подтверждённый бизнес» через «VK Бизнес ID» – она отобразится в виде специальной серой галочки. Отметка подтверждает, что сообщество ведёт реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к со

Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения Владельцы сайтов могут одновременно установить VK ID и сервис аналитики MyTracker, чтобы больше узнать о своей аудитории, проанализировать п

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключевые визуальные элементы сервиса без сложного программирован

Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом

VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения. Это стало возможным благодаря переходу на новый стандарт авторизации OAuth 2.1. Бизнес и сторонние разработчики будут тратить меньше ресурсов и времени на подключение VK ID для своих сервисов, а также смогут повысить безопасность авторизации пользователей. В обновленной версии VK ID требуется меньше шагов и меньший объем работы с кодом сайта или прило

Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «Вконтакте» «Вконтакте» представила обновления мобильной версии соцсети, «VK звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться «Вконтакте», в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ

Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте» VK ID обновил процесс авторизации пользователей «Вконтакте». Беспарольные способы входа станут основными при авторизации через VK ID — это обеспечит дополнительную защиту аккаунтов от взлома паролей. Пользователи смогут самостоятельно выбирать вариант входа в аккаунт: по коду из СМС или звонка-сброса, по лицу или отпеч

Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей Сервис авторизации VK ID поделился аналитикой о темпах роста его использования для входа в сервисы VK и партнеров. В 2023 г. месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6

VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews

В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID «Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизаци

«ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID У пользователей «ЮMoney» появилась возможность войти в сервис через сайт с помощью аккаунта VK ID. Это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID<