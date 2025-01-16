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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK ID VK OnePass VK Бизнес ID Mail.ru ID Центр безопасности VK

VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK

VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнёров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учётной записи.


16.01.2025 50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю

В 2024 г. 50 млн пользователей VK ID использовали беспарольные способы авторизации: вход по лицу, отпечатку пальца, QR-коду или одноразовому коду. Количество таких пользователей за год увеличилось на 30%. Об этом CNews сообщ
16.12.2024 «ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества

Владельцы бизнес-сообществ могут получить отметку «Подтверждённый бизнес» через «VK Бизнес ID» – она отобразится в виде специальной серой галочки. Отметка подтверждает, что сообщество ведёт реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к со
04.12.2024 Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения

Владельцы сайтов могут одновременно установить VK ID и сервис аналитики MyTracker, чтобы больше узнать о своей аудитории, проанализировать п
11.09.2024 VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключевые визуальные элементы сервиса без сложного программирован
26.06.2024 Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы

VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом

05.06.2024 VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения.

Это стало возможным благодаря переходу на новый стандарт авторизации OAuth 2.1. Бизнес и сторонние разработчики будут тратить меньше ресурсов и времени на подключение VK ID для своих сервисов, а также смогут повысить безопасность авторизации пользователей. В обновленной версии VK ID требуется меньше шагов и меньший объем работы с кодом сайта или прило
30.11.2023 Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «Вконтакте»

«Вконтакте» представила обновления мобильной версии соцсети, «VK звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться «Вконтакте», в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ
17.10.2023 Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте»

VK ID обновил процесс авторизации пользователей «Вконтакте». Беспарольные способы входа станут основными при авторизации через VK ID — это обеспечит дополнительную защиту аккаунтов от взлома паролей. Пользователи смогут самостоятельно выбирать вариант входа в аккаунт: по коду из СМС или звонка-сброса, по лицу или отпеч
05.09.2023 Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей

Сервис авторизации VK ID поделился аналитикой о темпах роста его использования для входа в сервисы VK и партнеров. В 2023 г. месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля

VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews

21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизаци
14.10.2022 «ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID

У пользователей «ЮMoney» появилась возможность войти в сервис через сайт с помощью аккаунта VK ID. Это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID<
03.02.2022 «Вконтакте» масштабирует Bug Bounty в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect: исследователи безопасности получат до 1,5 млн руб.

Багхантерам выплатят до $20 тыс. за каждую найденную уязвимость. Особый фокус — на безопасности единого аккаунта VK ID. «Вконтакте» объявляет о глобальных обновлениях для защиты пользователей и их данных. Социальная сеть перезапускает программу обнаружения уязвимостей Bug Bounty и повышает выплаты исследо

Публикаций - 70, упоминаний - 73

VK ID и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 66
VK - Mail.ru Group 3456 21
Google LLC 11816 5
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 4
Yandex - Яндекс 7398 4
Samsung Electronics 10280 3
LG Electronics 3618 3
Apple Inc 12132 3
Ростелеком 9732 2
МегаФон 8915 2
МФ технологии - МФТ 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 2
Microsoft Corporation 24656 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Alibaba Group 423 1
Tencent 158 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Huawei 3945 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Yahoo! 3697 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 1
RuMarket 12 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Открытые технологии 701 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Xiaomi 1745 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Telegram Group 2014 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 9
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 6
Лента - Сеть розничной торговли 2090 4
Ситимобил - Служба такси 159 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 2
Альфа-Банк 1775 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Naspers 83 1
United Capital Partners 18 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Tiger Global Management 44 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Газпром ПАО 1344 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Почта России ПАО 2118 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
Visa International 1950 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Импроком 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 240 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 17
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 773 14
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2991 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 9
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2010 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5031 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7402 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 6
Data monetization - Монетизация данных 1635 6
Оповещение и уведомление - Notification 4651 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 984 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1252 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4155 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2542 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1922 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1010 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1626 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4766 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 31
VK Mini Apps 58 14
VK - Mail.Ru Почта 350 13
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 13
VK Видео - Mail.Ru Видео 161 13
Google Android 14041 13
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 12
VK Combo 83 12
Apple iOS 7832 12
VK RuStore - Рустор 338 12
Google Play - Google Store - Android Market 3300 8
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 8
Apple - App Store 2897 7
My.Games 69 6
ЦРТ Инновации - OnePass 11 6
VK Protect 8 5
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 4
Google Android TV 318 4
Huawei AppGallery 281 4
Microsoft Windows 15708 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 4
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 50 4
Linux OS 9998 3
Google Chrome - браузер 1567 3
Google YouTube - Видеохостинг 2756 3
VK Клипы 51 3
Apple Safari - браузер 856 3
Apple ID - Система аутентификации 121 3
VK - Яндекс.Дзен 188 3
Apple macOS 2070 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 420 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Microsoft Edge - браузер 1996 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 2
Apple iPhone 6 4862 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 2
Краснова Марина 41 5
Газизов Рустэм 6 5
Тоболь Александр 39 5
Смирнов Иван 21 5
Кириенко Владимир 139 4
Добродеев Борис 95 3
Усманов Алишер 301 2
Гришин Дмитрий 209 2
Фролова Ольга 3 2
Мыздриков Иван 29 2
Ежов Фёдор 13 2
Козлов Максим 28 2
Афанасьев Олег 22 2
Дуров Павел 292 1
Таврин Иван 117 1
Антропов Антон 2 1
Мильнер Юрий 134 1
Левиев Лев 21 1
Щербович Илья 10 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Комаревцев Петр 1 1
Зыбина Мария 4 1
Максимов Сергей 7 1
Килюшева Екатерина 10 1
Матвиенко Валентина 112 1
Волков Алексей 50 1
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Кравцов Сергей 54 1
Жуков Сергей 38 1
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Соболев Илья 2 1
Каптелов Борис 1 1
Гладкова Маргарита 1 1
Фингер Грегори 13 1
Дибров Дмитрий 5 1
Иконников Максим 2 1
Фролов Антон 18 1
Айвазов Александр 31 1
Походня Инна 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Украина 7621 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 11
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 6
Английский язык 6652 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 3
Аудит - аудиторский услуги 2678 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 860 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 618 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1321 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1567 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 507 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6267 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2951 2
Зоология - наука о животных 2617 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 2
Blacklist - Чёрный список 622 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1643 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 9
VK Skillbox - Скилбокс 109 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 4
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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