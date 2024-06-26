Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы

VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом CNews сообщили представители VK.

Единый сервис VK ID позволяет бизнесу объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты, повысить безопасность пользователей и бизнеса.

Сниженный порог регистрации и других целевых действий на сайте

VK ID помогает упростить процессы авторизации и регистрации для потенциального клиента, что способствует повышению продаж благодаря меньшему числу шагов для покупки. Более 14 млн пользователей VK ID привязали банковские карты через сервис VK Pay. Это помогает увеличить конверсию в оформление заказа благодаря быстрому процессу оплаты.

Уменьшенные затраты на систему авторизации

При подключении VK ID сервис снижает расходы на разработку собственного решения, доставку SMS при авторизации, а также на систему поддержки и восстановления доступа. Разработчики смогут тратить в три раза меньше ресурса на подключение продукта, так как авторизацию через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru можно подключить в одном кабинете VK ID. Там же можно настроить очередность способов авторизации для пользователя, выбрать дневную или ночную тему, кастомизировать внешний вид кнопок. Например, высоту, ширину, скругление и другие параметры.

Безопасность для пользователей и бизнеса

В основе VK ID — передовые технологии по защите данных и информационной безопасности, в том числе протокол авторизации OAuth 2.1. В личном кабинете VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, использовать OnePass (вход по лицу или отпечатку пальца), просматривать историю активных сессий и получать индивидуальные рекомендации по защите учетной записи. Для владельцев сайтов VK ID снижает риски от регистрации ботов благодаря инструментам по их детекции и механизмам антибрутфорса.

Иван Смирнов, директор департамента экосистемных сервисов VK: «Многие из наших компаний-партнеров выбирают подключение нескольких продуктов авторизации от VK. Упрощая интеграцию наших сервисов для онлайн-входа, мы реализовали возможность установить их на сайт или в приложение одновременно при подключении VK ID. Это позволит бизнесу и разработчикам сократить затраты на интеграцию сервисов авторизации, делая подключение более быстрым и универсальным. Компании смогут экономить время и ресурсы на разработку, а их клиенты получат больше удобных вариантов онлайн-входа».

Подключить настройки VK ID и управлять ими можно в новом кабинете на сайте единого сервиса авторизации. Там же доступны обновленные требования к дизайну кнопок VK ID.