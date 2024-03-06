VK Pay - платежная система ВКонтакте

Авторам «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через СБП и, заработанные с помощью инструментов монетизации. В кабинете добавили возможность делать переводы на счёт в российском банке через Систему быстрых платежей. Платформой для таких переводов выступает VK Pay. Комиссия за перевод через СБП в VK Pay составляет 0,1% — минимум среди всех способов перевода денег. Деньги зачисляются на банковский счёт моментально. Достаточно выбрать VK P

ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, которую развивает Mail.ru Group. К 2025 г. среднемесячный оборот покупок клиентов VK Pay в рассрочку ВТБ может достигать 19 млрд руб. Клиенты VK Pay

Товары с Aliexpress теперь можно купить в рассрочку Все пользователи «Aliexpress Россия» теперь могут приобрести зарубежные товары в рассрочку в мини-приложении Aliexpress «Вконтакте» через VK Pay. В базе маркетплейса расположено более 100 млн товаров от 150 тыс. продавцов из различных стран. Пользователи мини-приложения Aliexpress «Вконтакте» могут получить в рассрочку до 300 тыс

Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами инансовых сервисов по всей территории России. Mail.ru Group передаст в СП активы «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, получив самый большой пакет акций — 40%. Напомним, Alipay — это платежная система, за

«ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay «ВКонтакте» объявила о запуске «Магазин игр» на платформе социальной коммерции VK Pay — маркетплейса, в котором можно купить игры для ПК и консолей нового поколений с эксклюзивными скидками и кешбэком. Кроме того, с помощью VK Pay можно будет приобрести дополнитель

«Вконтакте» впервые протестирует офлайн-платежи с помощью VK Pay На VK Fest, который пройдет 28 и 29 июля 2018 г. в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, пользователи VK Pay смогут оплатить покупки прямо с телефона и получить за это кешбэк 20%. VK Fest — первый выход платформы социальной коммерции в офлайн. Часть магазинов и заведений, которые представят сво