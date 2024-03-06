VK Pay - платежная система ВКонтакте

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|06.03.2024
|
Авторам «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через СБП
и, заработанные с помощью инструментов монетизации. В кабинете добавили возможность делать переводы на счёт в российском банке через Систему быстрых платежей. Платформой для таких переводов выступает VK Pay. Комиссия за перевод через СБП в VK Pay составляет 0,1% — минимум среди всех способов перевода денег. Деньги зачисляются на банковский счёт моментально. Достаточно выбрать VK P
|09.06.2021
|
ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay
ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, которую развивает Mail.ru Group. К 2025 г. среднемесячный оборот покупок клиентов VK Pay в рассрочку ВТБ может достигать 19 млрд руб. Клиенты VK Pay
|24.12.2020
|
Товары с Aliexpress теперь можно купить в рассрочку
Все пользователи «Aliexpress Россия» теперь могут приобрести зарубежные товары в рассрочку в мини-приложении Aliexpress «Вконтакте» через VK Pay. В базе маркетплейса расположено более 100 млн товаров от 150 тыс. продавцов из различных стран. Пользователи мини-приложения Aliexpress «Вконтакте» могут получить в рассрочку до 300 тыс
|09.10.2019
|
Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами
инансовых сервисов по всей территории России. Mail.ru Group передаст в СП активы «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, получив самый большой пакет акций — 40%. Напомним, Alipay — это платежная система, за
|19.09.2018
|
«ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay
«ВКонтакте» объявила о запуске «Магазин игр» на платформе социальной коммерции VK Pay — маркетплейса, в котором можно купить игры для ПК и консолей нового поколений с эксклюзивными скидками и кешбэком. Кроме того, с помощью VK Pay можно будет приобрести дополнитель
|27.07.2018
|
«Вконтакте» впервые протестирует офлайн-платежи с помощью VK Pay
На VK Fest, который пройдет 28 и 29 июля 2018 г. в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, пользователи VK Pay смогут оплатить покупки прямо с телефона и получить за это кешбэк 20%. VK Fest — первый выход платформы социальной коммерции в офлайн. Часть магазинов и заведений, которые представят сво
|27.06.2018
|
«Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay
up объявила о том, что с 27 июня все сообщества социальной сети «Вконтакте» смогут подключить прием оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети — компания начинает тестирование платежной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине. В отличие от других платежных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует ка
