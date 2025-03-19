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Lerna Лерна КорпСкилз

Lerna - Лерна - КорпСкилз

19.03.2025 Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов 1
22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
20.02.2023 VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда 1
28.12.2022 Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году 1
19.12.2022 В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ 2
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов 1
21.07.2022 Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Lerna и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 11
VK - Mail.ru Group 3463 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
8322 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
Softline - Софтлайн 2882 2
Теко НПК 430 2
Совкомбанк Технологии 13 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Apple Inc 12183 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Inventive Retail Group 76 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
Oracle Corporation 6728 1
SAP SE 5303 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 23 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 44 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 260 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 860 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
Совкомбанк ПАО 260 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
LEGO 246 1
Балтийский берег ТД 3 1
StickPeek 1 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
Связной ГК 1372 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 6 1
Почта России ПАО 2130 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1792 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2892 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7191 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10633 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 847 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3882 2
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 63 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4335 2
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VK - Mail.ru Одноклассники 1802 2
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 140 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1096 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 1
VK Assistant 6 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
VK RuStore - Рустор 359 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
VK - Mail.ru Календарь 16 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 1 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 179 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 1
VK - Яндекс.Дзен 189 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
VK Клипы 51 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 107 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 2
Английский язык 6685 2
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2371 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 2
НКО - Некоммерческая организация 512 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 317 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1276 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
HRM - HR брендинг 89 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
VK Skillbox - Скилбокс 110 10
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 6
Умскул 10 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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