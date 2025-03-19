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Lerna Лерна КорпСкилз
Lerna и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 106 2
|Крутов Дмитрий 18 2
|Древаль Максим 5 1
|Прудников Кирилл 1 1
|Астафуров Павел 2 1
|Стройнов Евгений 2 1
|Теняев Семен 13 1
|Ковалева Елена 6 1
|Казаков Артем 2 1
|Хаба Виктория 4 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Григорян Александр 12 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Исаков Довар 3 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Магницкий Сергей 1 1
|Селезнев Денис 28 1
|Зунина Наталья 2 1
|Ямникова Ольга 4 1
|Конева Татьяна 19 1
|Евдолюк Юрий 3 1
|Хазиахметова Дарья 1 1
|Гончаров Борис 1 1
|Якушков Михаил 2 1
|Хохлова Анна 2 1
|Новиков Павел 99 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Лысенко Степан 5 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Шуваева Виктория 5 1
|Литовченко Вячеслав 4 1
|Сафиулин Александр 3 1
|Ерошкин Александр 4 1
|Турилин Александр 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
|VK Skillbox - Скилбокс 110 10
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 7
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 6
|Умскул 10 2
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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