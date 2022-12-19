В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ

На российском образовательном рынке появилась платформа для интеграции топовых онлайн-школ в корпоративное обучение Lerna.ru. Новое решение объединит курсы от ведущих онлайн-школ и позволит быстро и бюджетно запустить корпоративное обучение по востребованным цифровым специальностям и навыкам. На платформе уже представлено более 600 курсов от образовательных платформ VK — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и школы Contented.

Lerna.ru — это платформа, которая позволит российскому корпоративному сектору оптимизировать затраты на внутреннее обучение сотрудников, а также поддерживать актуальность образовательных треков по специальностям в сферах ИТ и digital. В числе ключевых задач, которые HR-специалисты смогут решить благодаря представленным курсам: повышение квалификации сотрудника в рамках его текущей профессии, переобучение сотрудника и запуск программы лояльности для работников компании.

«У многих компаний уже есть свое внутреннее обучение. Однако создавать и поддерживать в актуальном состоянии курсы силами внутренних команд зачастую затратно с точки зрения временных и финансовых ресурсов. Наше решение позволит собрать большой каталог продуктов и, главное, — предоставить HR-специалистам и руководителям единую систему управления, благодаря которой участвовать в развитии сотрудников станет проще», — сказал Александр Линд, генеральный директор Lerna.ru.

Платформа уже интегрирована с сервисами VK в сфере дополнительного профессионального образования — Skillbox, GeekBrains и SkillFactory. В дальнейшем Lerna.ru планирует расширять число партнеров на платформе.

Особенностью платформы является автоматизация процессов обучения за счет встроенного функционального личного кабинета — единой точки доступа ко всем курсам от разных образовательных платформ, открытым пользователю. Из кабинета Lerna.ru можно бесшовно перейти к обучению на курсах в системы управления обучением (LMS — Learning Management System) образовательных платформ. При этом компания может интегрировать платформу в интранет (внутреннюю корпоративную сеть), а также брендировать ее в соответствии с собственной айдентикой.

Корпоративный клиент видит единый список сотрудников, которых необходимо отправить на обучение, или тех, кто хочет пройти обучение по собственному желанию. HR-специалист или руководитель также сможет сформировать образовательный трек из нескольких направлений, выбрать подходящий формат обучения (синхронный, асинхронный). Кроме того, в личный кабинет интегрированы отчеты по обучению сотрудников — они представлены единой аналитикой по прохождению курсов, даже если сотрудник проходил обучение сразу на нескольких образовательных платформах.

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Lerna.ru – это платформа для интеграции топовых онлайн-школ в корпоративное обучение в крупных и средних организациях. На платформе уже представлено более 600 программ от ведущих образовательных платформ — Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Contented. Это позволит HR-специалистам и руководителям упростить поиск провайдера обучения и документооборот, сотрудничая с одним юридическим лицом. До конца 2023 г. Lerna.ru планирует расширить линейку курсов до 2000 за счет привлечения новых партнеров. Витрина курсов разделена по 17 направлениям обучения, включая продажи и клиентский сервис, маркетинг, дизайн, программирование, финансы, HR, игры, психологию, управление, аналитику и другие. До конца 2023 г. компания планирует расширить функционал платформы, позволив корпоративным клиентам загружать на площадку собственные программы обучения.

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Платформа Lerna.ru —платформа для интеграции топовых онлайн-школ в корпоративное обучение в крупных и средних организациях. Lerna.ru предлагает 600+ образовательных программ от ведущих онлайн-школ — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, Contented по таким востребованным направлениям, как: управление, маркетинг, дизайн, финансы, программирование. На платформе удобно подбирать курсы по направлению, формату обучения, уровню сложности. Пользователь платформы может выбрать: обучать сотрудников за счет компании или без дополнительных расходов. В кабинете HR также можно управлять списком сотрудников, настраивать правила компенсации обучения, контролировать и анализировать процесс обучения сотрудника. А в личном кабинете сотрудника будут собраны все доступные ему курсы и уже приобретенное обучение в одном месте. Lerna.ru входит в Skillbox Holding Limited — образовательный холдинг VK.