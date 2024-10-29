Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

VK Skillbox SkillFactory Скилфэктори

VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори

SkillFactory - российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2016 году. SkillFactory предлагает курсы по Data Science, аналитике данных, программированию, IT-менеджменту и дизайну.


29.10.2024 Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги приемной кампании 2024 г., отметив значительный рост интереса к пр
28.06.2024 Актуальность ИТ-навыков у нетехнических специалистов в России растет

ия их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч». Среди наиболее востребованных навыков выделяютс
27.06.2024 ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта

сть в различных отраслях, от финансов до здравоохранения. Но как правильно выбрать подход к его использованию? Владимир Васильев, исследователь данных и академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИT», подклился своими взглядами на плюсы и минусы готовых ИИ-продуктов и систем с интегрированными умными сервисами. Об э
05.06.2024 Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory масштабирует направление «Высшего образования»: в предстоящем учебном году появи
31.05.2024 Skillfactory: как технологии влияют на образование

о обучения, делая его более эффективным и персонализированным. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory. Искусственный интеллект (ИИ) и адаптивное обучение В будущем ИИ станет основным
27.05.2024 Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности

ываться от сна ради перехода в ИТ. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Опрос проводился методом онлайн-анкет
07.05.2024 43% россиян испытывали профессиональное выгорание

есполезным, 15% думают так ежедневно. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессиональ
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

Сколько VK заплатил за долю в SkillFactory Холдинг VK раскрыл подробности консолидации долей в образовательной онлайн-платф
04.04.2024 Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT?

Аналитики школы ИT-профессий Skillfactory провели опрос среди женщин и мужчин, работающих в ИT-отрасли, разных специальнос
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory

й, выступит технологическим партнером онлайн-программы «Data Science в медицине» школы ИТ-профессий Skillfactory. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в област
07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

к считает, что это слишком дорого. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе
29.02.2024 Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры?

Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory проанализировали 1100 анкет студентов магистратуры и выяснили, для чего они выби
20.02.2024 41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ

Школа ИТ-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне с
30.01.2024 Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году

урналистика (10%) и лингвистика (5%). Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали об ожиданиях и опасениях россия
12.12.2023 Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

%) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что дв
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам

Школа ИТ-профессий Skillfactory запускает пакеты навыков по подписке: компании смогут выбирать индивидуальные тр
16.08.2023 72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста

Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали,
03.08.2023 «Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков

«Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир») объявила о начале сотрудничества со школой ИТ-профессий Skillfactory. До конца 2023 г. эксперты «Дм-тех» будут делиться профессиональным опытом с онл
24.05.2023 Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года

Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников от
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов

За сколько VK купил Skillfactory Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления

05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса

Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса» (Master in Business Automation a
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory

Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования Skillfactory в качестве директора по стратегии. Ямщиков работает исследователем искусственног
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат упр
27.05.2020 SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж

Edtech-компания SkillFactory при поддержке «Вконтакте» и hh.ru запускает первый в России интернет-колледж — п

Публикаций - 70, упоминаний - 98

VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 19
VK - Mail.ru Group 3455 14
Yandex - Яндекс 7339 12
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 10
VK - Учи.ру - Тетрика 12 6
Google LLC 11775 3
8213 3
Xiaomi 1732 2
Telegram Group 1983 2
Ростелеком 9700 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
АйТи 1365 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Deus Craft 7 1
Microsoft Corporation 24625 1
Accenture plc 682 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Цифра ГК 2426 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Intel Corporation 12197 1
Huawei 3933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
Зарплата.ру 17 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
О2О Холдинг 56 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Россети Ленэнерго 1700 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Абсолют Банк 230 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ЯКласс 68 1
Unsplash 763 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
Почта России ПАО 2112 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
Lomigor Investments 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ЛДПР 105 1
WIT - Women in Tech 4 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 17
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 9
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 319 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
Web development - Веб-разработка 265 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 18
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 6
Яндекс.Практикум 53 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 5
Oracle Java - язык программирования 3075 4
C/C++ - Язык программирования 755 4
OpenAI ChatGPT 338 4
VK - Mail.Ru Почта 349 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 3
Google Android 13994 3
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
InternetCollege.ru 2 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
VK Combo 82 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
My.Games 69 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 2
Yandex DataLens 37 2
Apple iOS 7809 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
VK RuStore 327 2
Midjourney - нейросеть 55 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 2
Сорокин Егор 9 9
Крутов Дмитрий 18 7
Галицкий Александр 106 6
Добродеев Борис 95 4
Ерошкин Александр 4 4
Башкеев Алексей 17 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Турилин Александр 4 3
Дворецкий Алексей 9 3
Трубникова Татьяна 13 2
Шадаев Максут 1008 2
Черников Александр 22 2
Погребняк Евгений 4 2
Древаль Максим 5 2
Астафуров Павел 2 2
Попков Сергей 12 2
Ямщиков Иван 5 1
Уразов Роберт 6 1
Стройнов Евгений 2 1
Солдатов Алексей 98 1
Решетин Олег 42 1
Данилов Дмитрий 1 1
Солдатов Михаил 1 1
Виноградов Антон 2 1
Прудников Кирилл 1 1
Галушкин Олег 182 1
Айвазов Александр 31 1
Янкин Андрей 35 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Переверзев Алексей 8 1
Золотых Николай 2 1
Старожук Евгений 2 1
Атрепьев Григорий 27 1
Теняев Семен 13 1
Бражник Сергей 2 1
Аристов Дмитрий 11 1
Казаков Артем 2 1
Микушев Сергей 4 1
Филимоненков Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Америка - Американский регион 2160 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Кипр - Республика 550 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Образование в России 2190 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Ведомости 996 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Forbes - Форбс 817 1
РИА Новости 917 1
Известия ИД 624 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 27
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 20
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 6
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 4
Умскул 10 4
ТГУ - Томский государственный университет 172 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 3
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 2
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 6 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
VK All Cups 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще