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43% россиян испытывали профессиональное выгорание

70% респондентов признались, что время от времени считают свой труд бесполезным, 15% думают так ежедневно. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессионального выгорания столкнулись россияне, а также что помогло им справиться с этим. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Главными причинами профессионального выгорания стали стресс (49%), недостаток признания от руководства (40%) и токсичное профессиональное окружение (32%). Также для каждого четвертого респондента значительную роль сыграли недостаточное материальное вознаграждение и перфекционизм. Среди других факторов — отсутствие возможности удаленной работы (15%), конфликты с коллегами (13%) и несоответствие личных ценностей ценностям компании (13%). Интересно, что о несовпадении ценностей чаще остальных говорили сотрудники из сфер ИТ и дизайна. Это может быть связано с тем, что в этих областях часто работают творческие и идейные люди, для которых важно понимать смысл и цель в своей работе.

«Профессиональное выгорание — многогранная проблема, обусловленная комплексом факторов. Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — сказал Алексей Дворецкий, программный директор школы ИТ-профессий Skillfactory.

Последствия выгорания оказались серьезными: больше половины (54%) респондентов потеряли мотивацию, 47% столкнулись с депрессией, а у 33% снизилась уверенность в себе. Кроме того, более четверти (27%) пожаловалась на ухудшение отношений с близкими, а каждый десятый признался в злоупотреблении алкоголем на фоне переутомления. Несмотря на серьезные последствия выгорания сотрудников, увольнения по инициативе работодателя редки — только 8% опрошенных лишились работы таким образом.

«Отсутствие увольнений по причине выгорания является значимым показателем позитивной динамики развития отношения работодателей к проблеме выгорания сотрудников. Тот факт, что значительная доля работодателей предлагает поддержку в случае выгорания сотрудников, а также старается действовать на опережение, мониторя ментальное здоровье команды, дает надежду, что в будущем доля «выгоревших» сотрудников будет заметно сокращаться», — отметила Юлия Филиппова, CEO маркетингового агентства uForce.

Способы борьбы с выгоранием различались: четверти респондентов помогла поддержка близких, 15% обратились к здоровому образу жизни, еще 15% — к психологической помощи. Для некоторых единственным выходом из ситуации стало увольнение (16%) или даже смена профессии (10%). Это говорит о том, что иногда необходимо полностью изменить обстановку, чтобы восстановить свое психологическое здоровье.

Позитивный момент: 42% сотрудников отметили, что их работодатели предлагают поддержку в случае выгорания. 24% уверены, что могут поделиться своими переживаниями с коллегами и руководителями, а 18% рассказали о регулярном мониторинге ментального состояния сотрудников в их компаниях.

Методология

Место проведения опроса: города России с населением от 1 млн человек.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России 18-55 лет.

Размер выборки: 1400 респондентов

Время проведения: апрель 2024 г.

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