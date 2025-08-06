Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения

Что такое стресс?

Впервые представление о стрессе сформулировал в 1936 году Ганс Селье. Правда, тогда в его понимании стресс был закономерной адаптационной реакцией организма на какое-либо раздражающий фактор, а патологическое воздействие напряжения на организм Селье называл дистрессом. Сегодня же под словом «стресс» практически все понимают именно как патологическое, чрезмерное, изматывающее действие на организм. И этому есть научное объяснение.

Каким бывает стресс?

Стресс имеет несколько стадий – первая стадия тревоги, где как раз и «работает» адреналин и другие вещества, запускающие механизм адаптации. Вторая стадия резистентности – когда организм адаптируется к воздействию и уже не ощущает произошедшее как шок. Если на этой второй стадии стрессовое воздействие прекращается, то организм возвращается к привычной жизни, а если этого не происходит, то наступает третья стадия – стадия истощения или тот самый дистресс по Селье.

Как справляться со стрессом?

Здесь нет единых чётких рекомендаций для всех – каждый человек индивидуален, но есть народная мудрость: «Что нас не убивает – делает сильнее» и «Что Господь не делает – всё к лучшему». Эти заповеди, может быть не уменьшат боль от пережитого, но должны помочь оборвать стресс на стадии адаптации.

Почему не все техники борьбы со страхом помогают?

Если говорить о техниках совладания с избыточностью, с передозировкой страха, то, во-первых, эти техники есть смысл осваивать «на сухую», то есть когда страх еще вас не накрыл. А в тот момент, когда вы уже полностью погрузились в переживания, то скорее всего первый опыт использования таких техник вам не поможет.

Какие есть рабочие техники борьбы со страхом?

Представьте себе страх за пределами себя, представьте его в каком-то конкретном образе. Пусть это будет несуществующее животное. Пусть это будет просто какая-то геометрическая форма. И попытайтесь этим образом за пределами себя управлять, передвигая его ближе и дальше за пределами себя. Если вам удастся освоить это передвижение, вы определенно зафиксируете, что страха стало меньше.

Как вести себя родителям, когда ребенок в стрессе?

Задавать вопросы, но не вопросы: «Что с тобой?», «Что у тебя случилось?», а вопросы: «Нужна ли помощь?», «Чем я могу тебе помочь?». В том случае, если ответ будет получен и он, например, будет содержать запрос на помощь, дайте ее. В том случае, если не будет содержать такого ответа, то не настаивайте.