Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения

Что такое стресс?
Впервые представление о стрессе сформулировал в 1936 году Ганс Селье. Правда, тогда в его понимании стресс был закономерной адаптационной реакцией организма на какое-либо раздражающий фактор, а патологическое воздействие напряжения на организм Селье называл дистрессом. Сегодня же под словом «стресс» практически все понимают именно как патологическое, чрезмерное, изматывающее действие на организм. И этому есть научное объяснение.
Каким бывает стресс?
Стресс имеет несколько стадий – первая стадия тревоги, где как раз и «работает» адреналин и другие вещества, запускающие механизм адаптации. Вторая стадия резистентности – когда организм адаптируется к воздействию и уже не ощущает произошедшее как шок. Если на этой второй стадии стрессовое воздействие прекращается, то организм возвращается к привычной жизни, а если этого не происходит, то наступает третья стадия – стадия истощения или тот самый дистресс по Селье.
Как справляться со стрессом?
Здесь нет единых чётких рекомендаций для всех – каждый человек индивидуален, но есть народная мудрость: «Что нас не убивает – делает сильнее» и «Что Господь не делает – всё к лучшему». Эти заповеди, может быть не уменьшат боль от пережитого, но должны помочь оборвать стресс на стадии адаптации.
Почему не все техники борьбы со страхом помогают?
Если говорить о техниках совладания с избыточностью, с передозировкой страха, то, во-первых, эти техники есть смысл осваивать «на сухую», то есть когда страх еще вас не накрыл. А в тот момент, когда вы уже полностью погрузились в переживания, то скорее всего первый опыт использования таких техник вам не поможет.
Какие есть рабочие техники борьбы со страхом?
Представьте себе страх за пределами себя, представьте его в каком-то конкретном образе. Пусть это будет несуществующее животное. Пусть это будет просто какая-то геометрическая форма. И попытайтесь этим образом за пределами себя управлять, передвигая его ближе и дальше за пределами себя. Если вам удастся освоить это передвижение, вы определенно зафиксируете, что страха стало меньше.
Как вести себя родителям, когда ребенок в стрессе?
Задавать вопросы, но не вопросы: «Что с тобой?», «Что у тебя случилось?», а вопросы: «Нужна ли помощь?», «Чем я могу тебе помочь?». В том случае, если ответ будет получен и он, например, будет содержать запрос на помощь, дайте ее. В том случае, если не будет содержать такого ответа, то не настаивайте.
|06.08.2025
|
Исследование «МТС Секретарь»: каждый пятый россиянин испытывает стресс от незапланированных звонков
МТС провела исследование о мобильных привычках россиян. Почти 20% жителей страны испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках. Также аналитики сервиса «МТС Секретарь» выяснили, что женщины чаще мужчин испытывают негативные эмоции при незапланирован
|29.07.2025
|
Треть россиян замалчивают стресс на работе
тает молчать о стрессе — 34% опрошенных никому не рассказывают о своем состоянии. Лишь 8% обсуждают стресс с руководителем, 22% — с коллегами. Чаще всего люди делятся переживаниями вне работы (
|28.07.2025
|
«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков
рые специалисты остро реагируют на посты и опросы про выгорание, даже отрицают, что в их жизни есть стресс. Это меня удивило. Как психолог, я знаю, что многие живут в непрерывном стрессе, не за
|11.06.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» назвала необходимые россиянам гаджеты для счастья
остижение, а для еще 12% — возможность поделиться радостью с близкими. Когда же россияне испытывают стресс, их потребительское поведение меняется. На первый план выходят покупки, помогающие вос
|06.06.2025
|
В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса
м. В.П. Сербского и ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. Чат-бот StressLessBuddy, который распознает уровень стресса и помогает справиться с ним, станет доступен в Telegram всем желающим в новом учебном
|03.06.2025
|
Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях
аселения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 42% россиян рассказали, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. Многозадачность победила стрессоустойчивость. И это закономерно в условиях нехватки кадров, когда внутреннее совмещение стали практиковать чаще. 15% опрошенных признались, что, видя в вакансии слово «многозадачность»,
|23.05.2025
|
Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане
плексных мультизадачных пайплайнов с генерацией датасетов, тепловизионным анализом и статистической валидацией. Например, на суперкомпьютере ТГУ обрабатывается предиктивный анализ симптомов (хромота, стресс, снижение активности) на основании поведенческих паттернов животных. Университет оперативно подставил свое крепкое научное плечо стартапу, позволив в кратчайшие сроки перейти от прототип
|05.05.2025
|
Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику
сса увеличивается, особенно если пользователь получает большое количество уведомлений одновременно. Стресс, в свою очередь, негативно влияет на когнитивные функции, такие как память, внимание и
|04.03.2025
|
62% россиян страдают от стресса из-за переработок
я сверхурочная работа снижает продуктивность и негативно влияет на здоровье. Хроническая усталость, стресс и отсутствие полноценного отдыха могут привести к снижению мотивации и выгоранию. Созд
|17.12.2024
|
«НейроТрейдер»: новый инструмент для торговли на бирже без стресса
да стали постоянно терять деньги. Согласно исследованию, сильные эмоциональные состояния, такие как стресс, могут негативно влиять на принятие финансовых решений, искажая восприятие информации
|02.12.2024
|
Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс
и тех, кто все же читает модную прессу, 42% делают это для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс, а 38% — чтобы быть в курсе последних новостей поп-культуры. При этом тенденции в мире
|11.10.2024
|
10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM
чая удовольствие в процессе. По словам разработчиков, ограничение по времени создает дополнительный стресс-фактор для пользователя. Hex — это не соревновательная игра. В ней есть рейтинг игроко
|28.05.2024
|
WMT Group создала ИИ-решение для измерения уровня стресса сотрудников в корпоративных коммуникациях
Подразделение Augmented Communications Labs от ИТ-компании WMT Group создало решение на базе искусственного интеллекта для измерения уровня стресса своих сотрудников. Решение состоит из двух продуктов: AC Meet — онлайн-ассистент коммуникаций, который в режиме реального времени считывает эмоции вместе с речью сотрудников во время ви
|14.03.2023
|
Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет
ни» если не всей компании в целом, то как минимум вверенного ему отдела или подразделения. Деньги и стресс – корень всех бед Темпы увольнения руководителей, которые взяла Apple, могут быть част
|13.10.2022
|
Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации
са: «Медитация для начинающих», «Бодрое утро» и «Любовь к себе». Также в наличии небольшая библиотека звуков и музыки, четыре истории на ночь и несколько медитаций на разные случаи жизни, в том числе антистресс-практики. Уроки в курсах открываются по мере прохождения — по одному в день. Плюсы: Много возможностей в бесплатной версии. Встроенный трекер полезных привычек. Минусы: Разработчики
|04.10.2022
|
Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс
оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п. Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, крановщиков, опера
|05.05.2022
|
МТС открыла бесплатный доступ к приложению для психологической самоподдержки
ерждено психологами на статистически значимых выборках. «Обычно большинство из нас развивает навыки стрессоустойчивости органично, в привычной обстановке, естественным образом адаптируясь к стр
|19.10.2021
|
Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование»
тированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, процентного риска банковской книги, риска ликвидности, а также стресс-тестирования достаточности капитала. По заявлению разработчика, это первое отечественное решение для автоматизации комплекса задач риск-менеджмента, функционирующее на основе финансового
|20.04.2021
|
Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями
зки связана с отсутствием перерывов между совещаниями. Большое количество встреч подряд увеличивает стресс и затрудняет возможность сосредоточиться, однако даже небольшой промежуток времени меж
|17.01.2021
|
Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять?
здоровье. Например, если можно определить, что определенные люди, места или занятия вызывают у вас стресс – и, например, повышение кровяного давления, – то можно изменить свои привычки, чтобы
|29.10.2020
|
Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital
описал ощущения команды Александр Воронков из «Багстера». По его мнению, хакатоны — всегда большой стресс и хаос, в котором нужно уследить за всем: чтобы каждый участник команды выполнял нужны
|29.06.2020
|
Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации
исы — это не просто хайп, а необходимость. Внедрение многих сервисов, которые появились за последние месяцы, никогда не было предусмотрено стратегиями компаний. «Самоизоляция стала настоящим цифровым стресс-тестом для многих банков. Интернет- и мобильного банка оказалось явно недостаточно», — говорит Евгений Сентябрев, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт». Более того,
|05.11.2019
|
Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео
йне, всегда в рабочем процессе. Такой ритм неизбежно ведет к постоянному износу ресурсов организма. Стресс выходит из-под контроля и начинает наносить нам ущерб. Наша технология позволяет измер
|13.06.2019
|
Собаки отражают уровень стресса их владельцев
к: домашние животные не могут игнорировать тревогу своих владельцев и испытывают примерно такой же стресс.Ученые измерили у тех и других уровень кортизола, гормона стресса, который выбрасывает
|17.06.2018
|
Детский стресс лишает мозг гибкости
адбода Утрехтского (Нидерланды) в течение 20 лет. Согласно данным исследования голландских ученых, стресс в раннем детстве приводит к более быстрому созреванию определенных областей мозга. Нап
|29.05.2018
|
Стресс в детстве может спровоцировать болезни во взрослой жизни
той связи впервые обнаружили ученые Университета Портсмута (Великобритания). Ученые обнаружили, что стресс в младенческом возрасте резко изменяет количество важного класса белков – рецепторов Г
|15.10.2017
|
Дом с видом на лес защищает от стресса
Жизнь в крупных городах может вызвать хронический стресс. Жизнь в поблизости от природы, недалеко от леса и водоема, наоборот, способствует бол
|21.02.2017
|
Биологические часы берегут нас от старости?
ие «late-life cyclers», или LLC. Согласно выводам ученых, эти гены помогают организму преодолевать стресс, связанный с болезнями, возрастом или ухудшением экологической обстановки. Они становя
|13.02.2017
|
Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово»
Логистическая компания Traft обновила в интеллектуальной системе управления грузоперевозками Traft-OnLine рабочие области для мониторинга правильной погрузки и маркировки грузов и провела их «стресс-тест» в условиях реальной работы на складе. Для этого в период с 1 по 12 февраля компания организовала масштабные технические учения на складском комплексе «Шахово» в Подмосковье, сообщи
|03.02.2017
|
CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance
Компания CMA Small System AB, международный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка произ
|10.11.2016
|
Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata
Компания Compass Plus, международный поставщик программного обеспечения для систем розничного банковского обслуживания и электронных платежей, объявила об успешном завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы TranzAxis на Oracle Exadata Database Machine. Как рассказали CNews в Compass Plus, машина баз данных Oracle Exadata Database Machine об
|24.08.2016
|
Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне
епартамента психологии УрФУ научат людей расширять возможности человеческого мозга и контролировать стресс при помощи игры на телефоне. Новые технологии ученые представят на выставке Gadget Sho
|17.02.2016
|
Ericsson Mobility Report: медленный интернет и фильмы ужасов одинаковы по уровню стресса
трансляции потокового видео приводит к скачку уровня стресса на треть. Для сравнения - аналогичный стресс вызывает тест по математике и просмотр фильма ужасов в одиночку. Паузы, возникающие во
|19.08.2015
|
Хорошее настроение заразно, а депрессия нет
ий инфекционных заболеваний. Исследование показало, что контакт со здоровыми друзьями может избавить от депрессии. Нормальное хорошее настроение активно распространяется через социальные связи, а вот депрессия наоборот — заболевание сугубо индивидуальное и через общение здоровым людям не передается. Общение со здоровыми друзьями вдвое снижает вероятность развития депрессии и удваивает шанс
|19.02.2014
|
«Прогноз» предложил систему стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов
матических методов. В частности, она предоставляет пользователям следующие возможности: углубленное стресс-тестирование банковского сектора страны на основе эффективного макроэкономического под
|19.07.2013
|
Курение провоцирует алкоголизм, теперь ученые знают почему
т на систему поощрения в головном мозге и усиливает воздействие на нее алкоголя посредством гормона стресса. Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора (США) обнаружили, что крысы, подверга
|14.06.2013
|
Мужской стресс вредит будущим детям
ительного времени до зачатия, то у его детей - с большой вероятностью - будет притуплена реакция на стресс. Ученые неоднократно доказывали влияние экологических факторов, например, здоровья мат
|15.05.2013
|
Депрессия ломает биологические часы в генах
ование показывает, что биологические часы у людей с депрессией работают неправильно, причем даже на уровне активности соответствующих генов в клетках мозга. Это первое прямое доказательство того, что депрессия приводит нарушению циркадных ритмов и разрушению обычного суточного цикла. У людей с депрессией могут наблюдаться неправильные рисунки экспрессии циркадных генов, вплоть до того, что
|07.11.2012
|
Убивает не стресс, а реакция на него
Вопреки распространенному мнению стресс не является причиной проблем со здоровьем. Исследование ученых из Университета штата П
|22.10.2012
|
Бедность и стресс оставляют следы в ДНК
тр молекулярной медицины и терапии в своем совместном исследовании показали, что детская бедность и стресс, наравне с демографическими признаками - возрастом, полом и этнической принадлежностью
Боровская Анастасия 40 6
Путин Владимир 3349 5
Макаров Станислав 117 5
Мишустин Михаил 734 4
Шадаев Максут 1146 4
Панков Александр 78 4
Сиденко Андрей 38 4
Кудрявцева Наталья 12 3
Греф Герман 465 3
Натрусов Артем 312 3
Кондратенко Кирилл 19 3
Щиров Илья 45 3
Кирьянова Александра 155 3
Глазков Александр 148 3
Левкевич Михаил 60 3
Кацоев Алексей 17 3
Лежнев Федор 44 3
Скрипниченко Павел 61 3
Ахметов Сергей 14 3
Ведяхин Александр 167 3
Велесевич Алена 5 2
Мураховский Эдуард 38 2
Ивлиев Сергей 4 2
Тульчинский Станислав 85 2
Полякова Ирина 28 2
Чежин Данила 8 2
Ражанская Екатерина 3 2
Андреев Олег 5 2
Уланов Арсений 3 2
Бобрышев Даниил 4 2
Дубровская Анна 21 2
Шипицын Артем 2 2
Лейпи Алексей 24 2
Griffiths Roland - Гриффитс Роланд 3 2
Черкасова Любовь 16 2
Лошкарева Наталья 12 2
Сушкова Анна 2 2
Бессарабенко Александр 22 2
Скиданов Роман 2 2
Кисимова Наталья 5 2
