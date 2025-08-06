Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Здравоохранение Психология Стресс Stress состояние повышенного напряжения

Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения

Что такое стресс?
Впервые представление о стрессе сформулировал в 1936 году Ганс Селье. Правда, тогда в его понимании стресс был закономерной адаптационной реакцией организма на какое-либо раздражающий фактор, а патологическое воздействие напряжения на организм Селье называл дистрессом. Сегодня же под словом «стресс» практически все понимают именно как патологическое, чрезмерное, изматывающее действие на организм. И этому есть научное объяснение.

Каким бывает стресс?
Стресс имеет несколько стадий – первая стадия тревоги, где как раз и «работает» адреналин и другие вещества, запускающие механизм адаптации. Вторая стадия резистентности – когда организм адаптируется к воздействию и уже не ощущает произошедшее как шок. Если на этой второй стадии стрессовое воздействие прекращается, то организм возвращается к привычной жизни, а если этого не происходит, то наступает третья стадия – стадия истощения или тот самый дистресс по Селье.

Как справляться со стрессом?
Здесь нет единых чётких рекомендаций для всех – каждый человек индивидуален, но есть народная мудрость: «Что нас не убивает – делает сильнее» и «Что Господь не делает – всё к лучшему». Эти заповеди, может быть не уменьшат боль от пережитого, но должны помочь оборвать стресс на стадии адаптации.

Почему не все техники борьбы со страхом помогают?
Если говорить о техниках совладания с избыточностью, с передозировкой страха, то, во-первых, эти техники есть смысл осваивать «на сухую», то есть когда страх еще вас не накрыл. А в тот момент, когда вы уже полностью погрузились в переживания, то скорее всего первый опыт использования таких техник вам не поможет.

Какие есть рабочие техники борьбы со страхом?
Представьте себе страх за пределами себя, представьте его в каком-то конкретном образе. Пусть это будет несуществующее животное. Пусть это будет просто какая-то геометрическая форма. И попытайтесь этим образом за пределами себя управлять, передвигая его ближе и дальше за пределами себя. Если вам удастся освоить это передвижение, вы определенно зафиксируете, что страха стало меньше.

Как вести себя родителям, когда ребенок в стрессе?
Задавать вопросы, но не вопросы: «Что с тобой?», «Что у тебя случилось?», а вопросы: «Нужна ли помощь?», «Чем я могу тебе помочь?». В том случае, если ответ будет получен и он, например, будет содержать запрос на помощь, дайте ее. В том случае, если не будет содержать такого ответа, то не настаивайте.

СОБЫТИЯ


06.08.2025 Исследование «МТС Секретарь»: каждый пятый россиянин испытывает стресс от незапланированных звонков

МТС провела исследование о мобильных привычках россиян. Почти 20% жителей страны испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках. Также аналитики сервиса «МТС Секретарь» выяснили, что женщины чаще мужчин испытывают негативные эмоции при незапланирован
29.07.2025 Треть россиян замалчивают стресс на работе

тает молчать о стрессе — 34% опрошенных никому не рассказывают о своем состоянии. Лишь 8% обсуждают стресс с руководителем, 22% — с коллегами. Чаще всего люди делятся переживаниями вне работы (
28.07.2025 «СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков

рые специалисты остро реагируют на посты и опросы про выгорание, даже отрицают, что в их жизни есть стресс. Это меня удивило. Как психолог, я знаю, что многие живут в непрерывном стрессе, не за
11.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала необходимые россиянам гаджеты для счастья

остижение, а для еще 12% — возможность поделиться радостью с близкими. Когда же россияне испытывают стресс, их потребительское поведение меняется. На первый план выходят покупки, помогающие вос
06.06.2025 В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса

м. В.П. Сербского и ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. Чат-бот StressLessBuddy, который распознает уровень стресса и помогает справиться с ним, станет доступен в Telegram всем желающим в новом учебном
03.06.2025 Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях

аселения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 42% россиян рассказали, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. Многозадачность победила стрессоустойчивость. И это закономерно в условиях нехватки кадров, когда внутреннее совмещение стали практиковать чаще. 15% опрошенных признались, что, видя в вакансии слово «многозадачность»,

23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане

плексных мультизадачных пайплайнов с генерацией датасетов, тепловизионным анализом и статистической валидацией. Например, на суперкомпьютере ТГУ обрабатывается предиктивный анализ симптомов (хромота, стресс, снижение активности) на основании поведенческих паттернов животных. Университет оперативно подставил свое крепкое научное плечо стартапу, позволив в кратчайшие сроки перейти от прототип
05.05.2025 Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

сса увеличивается, особенно если пользователь получает большое количество уведомлений одновременно. Стресс, в свою очередь, негативно влияет на когнитивные функции, такие как память, внимание и
04.03.2025 62% россиян страдают от стресса из-за переработок

я сверхурочная работа снижает продуктивность и негативно влияет на здоровье. Хроническая усталость, стресс и отсутствие полноценного отдыха могут привести к снижению мотивации и выгоранию. Созд
17.12.2024 «НейроТрейдер»: новый инструмент для торговли на бирже без стресса

да стали постоянно терять деньги. Согласно исследованию, сильные эмоциональные состояния, такие как стресс, могут негативно влиять на принятие финансовых решений, искажая восприятие информации

02.12.2024 Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс

и тех, кто все же читает модную прессу, 42% делают это для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс, а 38% — чтобы быть в курсе последних новостей поп-культуры. При этом тенденции в мире
11.10.2024 10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

чая удовольствие в процессе. По словам разработчиков, ограничение по времени создает дополнительный стресс-фактор для пользователя. Hex — это не соревновательная игра. В ней есть рейтинг игроко
28.05.2024 WMT Group создала ИИ-решение для измерения уровня стресса сотрудников в корпоративных коммуникациях

Подразделение Augmented Communications Labs от ИТ-компании WMT Group создало решение на базе искусственного интеллекта для измерения уровня стресса своих сотрудников. Решение состоит из двух продуктов: AC Meet — онлайн-ассистент коммуникаций, который в режиме реального времени считывает эмоции вместе с речью сотрудников во время ви
14.03.2023 Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет

ни» если не всей компании в целом, то как минимум вверенного ему отдела или подразделения. Деньги и стресс – корень всех бед Темпы увольнения руководителей, которые взяла Apple, могут быть част
13.10.2022 Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

са: «Медитация для начинающих», «Бодрое утро» и «Любовь к себе». Также в наличии небольшая библиотека звуков и музыки, четыре истории на ночь и несколько медитаций на разные случаи жизни, в том числе антистресс-практики. Уроки в курсах открываются по мере прохождения — по одному в день. Плюсы: Много возможностей в бесплатной версии. Встроенный трекер полезных привычек. Минусы: Разработчики

04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс

оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п. Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, крановщиков, опера
05.05.2022 МТС открыла бесплатный доступ к приложению для психологической самоподдержки

ерждено психологами на статистически значимых выборках. «Обычно большинство из нас развивает навыки стрессоустойчивости органично, в привычной обстановке, естественным образом адаптируясь к стр
19.10.2021 Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование»

тированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, процентного риска банковской книги, риска ликвидности, а также стресс-тестирования достаточности капитала. По заявлению разработчика, это первое отечественное решение для автоматизации комплекса задач риск-менеджмента, функционирующее на основе финансового
20.04.2021 Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями

зки связана с отсутствием перерывов между совещаниями. Большое количество встреч подряд увеличивает стресс и затрудняет возможность сосредоточиться, однако даже небольшой промежуток времени меж
17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять?

здоровье. Например, если можно определить, что определенные люди, места или занятия вызывают у вас стресс – и, например, повышение кровяного давления, – то можно изменить свои привычки, чтобы

29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital

описал ощущения команды Александр Воронков из «Багстера». По его мнению, хакатоны — всегда большой стресс и хаос, в котором нужно уследить за всем: чтобы каждый участник команды выполнял нужны
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации

исы — это не просто хайп, а необходимость. Внедрение многих сервисов, которые появились за последние месяцы, никогда не было предусмотрено стратегиями компаний. «Самоизоляция стала настоящим цифровым стресс-тестом для многих банков. Интернет- и мобильного банка оказалось явно недостаточно», — говорит Евгений Сентябрев, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт». Более того,
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео

йне, всегда в рабочем процессе. Такой ритм неизбежно ведет к постоянному износу ресурсов организма. Стресс выходит из-под контроля и начинает наносить нам ущерб. Наша технология позволяет измер
13.06.2019 Собаки отражают уровень стресса их владельцев

к: домашние животные не могут игнорировать  тревогу своих владельцев и испытывают примерно такой же стресс.Ученые измерили у тех и других уровень кортизола, гормона стресса, который выбрасывает
17.06.2018 Детский стресс лишает мозг гибкости

адбода Утрехтского (Нидерланды) в течение 20 лет.  Согласно данным исследования голландских ученых, стресс в раннем детстве приводит к более быстрому созреванию определенных областей мозга. Нап
29.05.2018 Стресс в детстве может спровоцировать болезни во взрослой жизни

той связи впервые обнаружили ученые Университета Портсмута (Великобритания). Ученые обнаружили, что стресс в младенческом возрасте резко изменяет количество важного класса белков – рецепторов Г
15.10.2017 Дом с видом на лес защищает от стресса

Жизнь в крупных городах может вызвать хронический стресс. Жизнь в поблизости от природы, недалеко от леса и водоема, наоборот, способствует бол
21.02.2017 Биологические часы берегут нас от старости?

ие «late-life cyclers», или LLC.  Согласно выводам ученых, эти гены помогают организму преодолевать стресс, связанный с болезнями, возрастом или ухудшением экологической обстановки. Они становя
13.02.2017 Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово»

Логистическая компания Traft обновила в интеллектуальной системе управления грузоперевозками Traft-OnLine рабочие области для мониторинга правильной погрузки и маркировки грузов и провела их «стресс-тест» в условиях реальной работы на складе. Для этого в период с 1 по 12 февраля компания организовала масштабные технические учения на складском комплексе «Шахово» в Подмосковье, сообщи
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance

Компания CMA Small System AB, международный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка произ
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata

Компания Compass Plus, международный поставщик программного обеспечения для систем розничного банковского обслуживания и электронных платежей, объявила об успешном завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы TranzAxis на Oracle Exadata Database Machine. Как рассказали CNews в Compass Plus, машина баз данных Oracle Exadata Database Machine об
24.08.2016 Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне

епартамента психологии УрФУ научат людей расширять возможности человеческого мозга и контролировать стресс при помощи игры на телефоне. Новые технологии ученые представят на выставке Gadget Sho
17.02.2016 Ericsson Mobility Report: медленный интернет и фильмы ужасов одинаковы по уровню стресса

 трансляции потокового видео приводит к скачку уровня стресса на треть. Для сравнения - аналогичный стресс вызывает тест по математике и просмотр фильма ужасов в одиночку. Паузы, возникающие во
19.08.2015 Хорошее настроение заразно, а депрессия нет

ий инфекционных заболеваний. Исследование показало, что контакт со здоровыми друзьями может избавить от депрессии. Нормальное хорошее настроение активно распространяется через социальные связи, а вот депрессия наоборот — заболевание сугубо индивидуальное и через общение здоровым людям не передается.  Общение со здоровыми друзьями вдвое снижает вероятность развития депрессии и удваивает шанс
19.02.2014 «Прогноз» предложил систему стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов

матических методов. В частности, она предоставляет пользователям следующие возможности: углубленное стресс-тестирование банковского сектора страны на основе эффективного макроэкономического под
19.07.2013 Курение провоцирует алкоголизм, теперь ученые знают почему

т на систему поощрения в головном мозге и усиливает воздействие на нее алкоголя посредством гормона стресса. Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора (США) обнаружили, что крысы, подверга
14.06.2013 Мужской стресс вредит будущим детям

ительного времени до зачатия, то у его детей - с большой вероятностью - будет притуплена реакция на стресс. Ученые неоднократно доказывали влияние экологических факторов, например, здоровья мат
15.05.2013 Депрессия ломает биологические часы в генах

ование показывает, что биологические часы у людей с депрессией работают неправильно, причем даже на уровне активности соответствующих генов в клетках мозга. Это первое прямое доказательство того, что депрессия приводит нарушению циркадных ритмов и разрушению обычного суточного цикла. У людей с депрессией могут наблюдаться неправильные рисунки экспрессии циркадных генов, вплоть до того, что

07.11.2012 Убивает не стресс, а реакция на него

Вопреки распространенному мнению стресс не является причиной проблем со здоровьем. Исследование ученых из Университета штата П
22.10.2012 Бедность и стресс оставляют следы в ДНК

тр молекулярной медицины и терапии в своем совместном исследовании показали, что детская бедность и стресс, наравне с демографическими признаками - возрастом, полом и этнической принадлежностью

Публикаций - 996, упоминаний - 1163

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 44
Microsoft Corporation 25236 43
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 41
8983 33
Huawei 4221 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 31
Xiaomi 1971 26
Samsung Electronics 10625 24
SAP SE 5426 24
Oracle Corporation 6867 23
Garmin - Гармин 210 23
Yandex - Яндекс 8434 21
Intel Corporation 12541 20
Google LLC 12255 20
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 28 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 18
Ростелеком 10306 18
МегаФон 9892 14
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
Telegram Group 2571 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 11
AMD - Advanced Micro Devices 4468 10
Nvidia Corp 3731 10
Cisco Systems 5222 10
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 10
SAS Institute 1032 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 9
VK - Mail.ru Group 3532 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 8
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 7
Крок - Croc 1814 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
HP Inc. 5761 7
Accenture plc 693 7
Diasoft - Диасофт 1021 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 14
Лента - Сеть розничной торговли 2267 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 9
РЖД - Российские железные дороги 2001 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 8
Почта России ПАО 2245 7
Superjob - Суперджоб 704 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 7
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 6
Ингосстрах СПАО 451 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Зарплата.ру 45 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Альфа-Банк 1868 5
Связной ГК 1384 5
Visa International 1972 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 5
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
Газпром нефть 670 4
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 4
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
Uber 337 4
Альфа-Капитал УК 138 4
101Hotels.com 456 3
ПСБ - Промсвязьбанк 901 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 12
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 8
Федеральное казначейство России 1879 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 4
РНФ - Российский научный фонд 141 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ЛДПР 110 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Ассоциация менеджеров 99 1
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Linux Foundation 189 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 210
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 203
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 161
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 111
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 105
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 105
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 82
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 78
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 73
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 66
Оповещение и уведомление - Notification 5376 65
Часы - Watch 994 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 63
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 62
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 61
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 61
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 57
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 56
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 55
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 52
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 174 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 49
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 68
Google Android 14679 58
Apple iOS 8242 57
Huawei Watch - Умные часы 118 33
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 26
Linux OS 10896 23
Microsoft Windows 16327 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 16
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 79 16
Microsoft Office 3952 14
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 13
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 70 13
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 12
Microsoft Windows 2000 8662 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 12
Garmin Connect 34 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 12
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 11
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 11
Huawei Band - Умный браслет 25 11
Huawei TruSleep 19 11
Huawei Здоровье 19 11
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 10
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 10
FreePik 1435 10
Apple macOS 2248 10
Samsung Galaxy 996 10
Apple iPhone 6 4862 10
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 9 9
Apple - App Store 3008 9
Microsoft Teams - MS Teams 618 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 9
Huawei Watch Fit 40 9
Huawei TruSeen 15 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 8
Боровская Анастасия 40 6
Путин Владимир 3349 5
Макаров Станислав 117 5
Мишустин Михаил 734 4
Шадаев Максут 1146 4
Панков Александр 78 4
Сиденко Андрей 38 4
Кудрявцева Наталья 12 3
Греф Герман 465 3
Натрусов Артем 312 3
Кондратенко Кирилл 19 3
Щиров Илья 45 3
Кирьянова Александра 155 3
Глазков Александр 148 3
Левкевич Михаил 60 3
Кацоев Алексей 17 3
Лежнев Федор 44 3
Скрипниченко Павел 61 3
Ахметов Сергей 14 3
Ведяхин Александр 167 3
Велесевич Алена 5 2
Мураховский Эдуард 38 2
Ивлиев Сергей 4 2
Тульчинский Станислав 85 2
Полякова Ирина 28 2
Чежин Данила 8 2
Ражанская Екатерина 3 2
Андреев Олег 5 2
Уланов Арсений 3 2
Бобрышев Даниил 4 2
Дубровская Анна 21 2
Шипицын Артем 2 2
Лейпи Алексей 24 2
Griffiths Roland - Гриффитс Роланд 3 2
Черкасова Любовь 16 2
Лошкарева Наталья 12 2
Сушкова Анна 2 2
Бессарабенко Александр 22 2
Скиданов Роман 2 2
Кисимова Наталья 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 496
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 104
Европа 24634 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 46
Германия - Федеративная Республика 12936 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 33
Земля - планета Солнечной системы 10658 32
Япония 13547 27
США - Калифорния 4775 25
Индия - Bharat 5697 24
Азия - Азиатский регион 5748 20
Беларусь - Белоруссия 6023 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 15
Украина 7793 15
Россия - СФО - Новосибирск 4650 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 14
Швеция - Королевство 3715 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 13
Франция - Французская Республика 7975 13
Канада 4985 13
Сатурн - Титан (спутник) 504 11
Бразилия - Федеративная Республика 2450 11
Испания - Королевство 3760 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 11
Казахстан - Республика 5792 10
Италия - Итальянская Республика 4429 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 10
Финляндия - Финляндская Республика 3658 10
Южная Корея - Республика 6858 10
Нидерланды 3631 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 9
Великобритания - Лондон 2407 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 246
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 181
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 180
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 141
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 130
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 129
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 117
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 103
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 77
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 65
Зоология - наука о животных 2791 62
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 62
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 62
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 56
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 54
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 53
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 51
Сон - Somnus 457 49
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 48
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 47
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 47
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 43
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 38
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 37
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 30
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 28
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
New Scientist 1448 10
ScienceDaily 400 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 8
Die Welt 80 7
Bloomberg 1417 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
Forbes - Форбс 910 5
Nature 821 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
Ведомости 1233 4
Известия ИД 704 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
Times 648 4
The Register - The Register Hardware 1696 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 3
Phys.org 972 3
AP - Associated Press 2006 3
Tom’s Hardware 516 3
Fortune 210 3
Silicon.com 364 3
Ananova 250 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Nextgov 26 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
TechSpot 158 2
TerraDaily 141 2
Чудо техники 60 2
EurekAlert 290 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
Biological Psychiatry 2 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
ACS Applied Materials & Interfaces 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 18
IDC - International Data Corporation 4943 15
Gartner - Гартнер 3608 13
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 2
GSL Consulting 2 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
Cinebench 29 2
Grand View Research 22 2
Vanson Bourne 49 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Cleantech Group 1 1
Harvey Spencer Associates 16 1
FMI - Future Market Insights 8 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
Opinion Matters 7 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Microsoft Research 140 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
TrendForce 136 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner - Dataquest 353 1
Forrester Wave 45 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Coleman Parkes 11 1
CNews Мишень 172 1
ZK Research 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 9
РШУ - Русская школа управления 43 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 5
РАН - Российская академия наук 2014 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Columbia University - Колумбийский университет 158 4
University of Manchester - Манчестерский университет 76 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 2
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 2
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 2
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 11 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 2
BU - Boston University - Бостонский университет 62 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 2
День молодёжи - 27 июня 998 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 7
CNews AWARDS - награда 549 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
Международный женский день - 8 марта 371 4
CNews FORUM Кейсы 280 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
CeBIT 612 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
1С:Проект года 28 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Kazan Digital Week 19 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Diasoft Special Conf 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
SAS EMEA Hackathon 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Defcon 45 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще