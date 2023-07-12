Индексная книга CNews*
Zifferblatt Циферблат панель часов с делениями
Публикаций - 105, упоминаний - 123
Zifferblatt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|4CIO 743 6
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 21
|Nature 802 2
|The Verge - Издание 501 1
|Wikipedia - Википедия 438 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
|PhoneArena 73 1
|DxOMark - Издание 36 1
|GSM Arena 69 1
|New Scientist 1447 1
|Dow Jones - MarketWatch 269 1
|CNews RND - R&D.CNews 0 1
|VK - Mail.ru Новости 23 1
|Yahoo! Tech 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.