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Zifferblatt Циферблат панель часов с делениями



12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1

28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1

02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1

18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1

25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1

29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1

26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1

18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1

27.04.2022 Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер 1

23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1

20.03.2022 10 способов продлить срок службы батареи умных часов 2

06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1

21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM 1

09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1

06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1

04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1

16.12.2021 TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества 1

01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1

15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1

30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1

19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1

14.05.2021 Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет 1

12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 2

19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1

29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1

17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1

08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 2

23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1

26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1

24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1

16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 2

02.09.2020 Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео 1

18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 2

21.10.2019 Huawei начинает российские продажи фитнес-трекера Band 4. Цена 1

18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото 1

09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi 2

20.09.2019 Apple открыла доступ к скачиванию новейшей iOS 13. Что в ней нового 1

06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1

19.08.2019 В России начали продавать iPhone 11 по «космическим» ценам 1

22.05.2019 Huawei представила в России новые версии «умных» часов Watch GT. Цены 2


Публикаций - 105, упоминаний - 123

Zifferblatt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11211 42
Samsung Electronics 9874 27
Huawei 3598 20
Garmin - Гармин 195 19
Xiaomi 1426 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 15
Google LLC 11109 15
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 39 13
Sony 6428 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 9
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 16 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 8
Meta Platforms - Facebook 4296 8
Lenovo Motorola 3506 7
Pebble Technology 59 7
LG Electronics 3518 7
4A Games 790 6
Lenovo Group 2216 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 5
X Corp - Twitter 2477 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 263 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 264 4
Logitech 407 4
Qualcomm Technologies 1721 3
Fitbit 54 3
ONYX International 126 3
Polar - Полар 94 3
Microsoft Corporation 23868 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Samsung - Harman - JBL 205 3
ДОК 1 3
Yandex - Яндекс 6139 3
Восход ФГБУ НИИ 580 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 109 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 298 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 2
HiPER - High Perfomance 52 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Nike 175 6
Россети Ленэнерго 68 5
Uber 316 3
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 4 3
Лента - Сеть розничной торговли 1745 3
Adidas - Адидас 139 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 55 2
Kickstarter 120 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Связной ГК 1340 2
BP - British Petroleum 178 1
Madrobots - Мэдроботс 1 1
Русский стандарт Банк 355 1
ПСБ - Промсвязьбанк 759 1
Beurer - Бойрер 10 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
SWISS International Air Lines 37 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 4 1
Smeg 4 1
Кредит Европа банк 48 1
Haier - Candy Group - Канди 10 1
Black & Decker 5 1
Royal Dutch Shell - Шелл 189 1
Pixar 46 1
Braun 76 1
Гранит 49 1
Dyson 114 1
Альфа-Банк 1550 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Visa International 1840 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 28 1
4CIO 743 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 77
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 73
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 71
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 69
Часы - Watch 574 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 46
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 44
Оповещение и уведомление - Notification 636 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 34
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 713 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 31
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 667 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 31
Умные платформы 1485 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 28
Аксессуары 3294 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 25
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 14 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1652 24
Микрофон - Microphone 0 23
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 794 23
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 381 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 21
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1576 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 19
AOD - Always On Display 82 19
Наушники - Headphones 1894 19
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет 38 18
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 18
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 453 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 18
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2989 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 53
Google Android 12999 46
Apple iOS 6908 41
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 388 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 32
Huawei Watch GT - Умные часы 25 20
Google Android Wear OS 90 18
Apple iPad 3624 15
Apple iPhone 6 597 14
Samsung Galaxy 817 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 564 12
Garmin Connect 30 12
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 222 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 11
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 31 11
Samsung Galaxy Gear 29 11
Lenovo Moto - серия смартфонов 115 10
Apple Pay 464 10
Apple Siri - Голосовой помощник 340 9
Apple WatchOS 63 9
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 34 9
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 349 9
Google Play - Google Store - Android Market 2599 9
Apple - App Store 2703 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 11 8
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 543 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 23 8
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 192 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 55 7
Samsung Pay 284 7
Microsoft Windows 14705 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 293 7
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 319 6
Honor Band - Фитнес-трекер 26 6
Apple iPod Touch 716 6
Garmin Pay 22 6
Apple macOS 1792 6
Huawei Watch Fit 5 6
Microsoft Windows 2000 940 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 8
Williams Jeff - Уильямс Джефф 16 2
Набоков Сергей 28 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
Тарасов Роберт 1 1
Урусов Александр 17 1
Кульченко Роман 14 1
Беляев Дмитрий 26 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Носков Константин 232 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Чубайс Анатолий 208 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 54
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 20
Солнечная система - Solar system 2263 7
США - Калифорния - Купертино 255 6
Южная Корея - Республика 4473 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 6
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Япония 10469 6
Азия - Азиатский регион 4269 5
Сатурн - Титан (спутник) 433 5
Европа 11993 4
Греция - Греческая Республика 670 4
Греция - Афины 85 4
Луна - спутник Земли 1214 4
Италия - Итальянская Республика 3006 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Испания - Королевство 2868 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 3
Средиземное море - Эгейское море 25 3
Испания - Каталония - Барселона 721 2
Турция - Турецкая республика 799 2
США - Нью-Йорк 2790 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 2
Украина 6786 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 2
Германия - Берлин 592 2
Австрия - Австрийская Республика 1016 1
Словения - Республика 202 1
США - Флорида - Орландо 127 1
США - Вашингтон - Сиэтл 394 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 998 1
США - Калифорния - Милпитас 8 1
Италия - Рим 202 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 54
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 459 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 30
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 315 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 24
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 62 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 15
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 12
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 12
Сон - Somnus 229 11
Ergonomics - Эргономика 591 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 95 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 9
Металлы - Золото - Gold 367 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 9
Английский язык 3945 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 231 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 6
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 22 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 4
Спорт - Гольф 75 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 15 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 4
Металлы - Серебро - Silver 267 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 3
CNews - ZOOM.CNews 1466 21
Nature 802 2
The Verge - Издание 501 1
Wikipedia - Википедия 438 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
PhoneArena 73 1
DxOMark - Издание 36 1
GSM Arena 69 1
New Scientist 1447 1
Dow Jones - MarketWatch 269 1
CNews RND - R&D.CNews 0 1
VK - Mail.ru Новости 23 1
Yahoo! Tech 4 1
IDC - International Data Corporation 4775 1
Gartner - Гартнер 3316 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 188 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 2
День молодёжи - 27 июня 5 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 105 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 1
День знаний - 1 сентября 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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