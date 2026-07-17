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Индексная книга (каталог) CNews*
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Zifferblatt Циферблат панель часов с делениями

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье 2
04.06.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro 1
28.05.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5 1
28.05.2026 МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5 2
20.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта 2
08.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ 1
03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 2
17.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2 1
07.04.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2 1
07.04.2026 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2 1
17.03.2026 Oрро объявляет о старте продаж в России смартфона Oрро Reno15 Pro и умных часов Oрро Watch S 1
06.03.2026 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
02.03.2026 Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными циферблатами 1
25.02.2026 В России запустили магазин циферблатов для Wear OS с возвратом средств в течение часа 3
12.12.2025 Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro с большим экраном 1,97 дюйма и мониторингом здоровья поступили в продажу 1
09.12.2025 Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России 1
19.09.2025 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим 2
12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
10.09.2025 В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple 1
22.08.2025 Билайн назвал ТОП-5 самых популярных складных смартфонов 2025 года 1
18.06.2025 Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья 1
30.05.2025 Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта 2
28.05.2025 Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе 2
21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 2
13.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i 1
13.05.2025 Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу 1
09.04.2025 Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы 1
28.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж браслета Huawei Band 10 и наушников Huawei FreeArc 1
04.03.2025 Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM 1
28.01.2025 Новинки умных часов Elari на российском рынке 1
27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
12.12.2024 Новинки от CMF by Nothing на российском рынке 1
10.12.2024 Линейка смарт-часов Tempus от ttec уже в продаже 1
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр 1
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi 1
04.12.2024 МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active 1
04.12.2024 Infinix запускает в России свой первый складной смартфон Zero Flip и часы серии XWatch 3 1

Публикаций - 192, упоминаний - 248

Zifferblatt и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 53
Huawei 4677 52
Samsung Electronics 11065 35
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 24
Garmin - Гармин 233 23
Xiaomi - Сяоми 2232 21
Google LLC 12690 21
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 15
Sony 6739 14
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
Meta Platforms - Facebook 4621 8
LG Electronics 3735 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Lenovo Motorola 3566 7
Pebble Technology 71 7
Lenovo Group 2447 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 14 4
МегаФон 10742 4
X Corp - Twitter 2938 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Qualcomm Technologies 1974 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Logitech 437 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Samsung - Harman - JBL 243 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Ланит - diHouse - Дихаус 264 4
ONYX International 158 4
Withings 18 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Telegram Group 2940 3
Fitbit 63 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Nike 195 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 3
Adidas - Адидас 170 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Kickstarter 136 2
Visa International 1993 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Uber 357 2
Madrobots - Мэдроботс 3 1
Beurer - Бойрер 19 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Русский стандарт Банк 509 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 118
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 115
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 97
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 97
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 90
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 74
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 72
Оповещение и уведомление - Notification 5944 68
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 60
Часы - Watch 1059 53
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 40
AOD - Always On Display 228 40
Умные платформы 1988 38
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 37
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 32
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 32
Микрофон - Microphone 2808 32
Аксессуары 4282 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 29
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 26
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 26
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 25
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Наушники - Headphones 4478 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 24
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 78
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Apple iOS 8583 63
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Huawei Watch - Умные часы 145 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 37
Google Android Wear OS 111 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 21
Huawei Здоровье 29 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Samsung Galaxy 1035 16
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 15
Apple iPad 4012 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 13
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 13
Garmin Connect 36 13
Samsung Galaxy Gear 154 13
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 12
Apple iPhone 6 4861 12
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Huawei Band - Умный браслет 33 10
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Huawei Watch Fit 59 10
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
США - Калифорния 4829 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 5
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