Линейка смарт-часов Tempus от ttec уже в продаже

Компания diHouse представляет новую линейку умных часов Tempus от турецкого бренда ttec. Все устройства совместимы с операционными системами Android и iOS, управляются с помощью мобильного приложения ttec Watch. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Согласно аналитическим данным, с января по июнь 2024 г. в России было приобретено более 2,8 млн умных часов на общую сумму порядка 22,3 млрд руб. Эксперты называют это «историческим максимумом», что подтверждают цифры. Например, в 2020 г. всего было продано 700 тыс. смарт-часов, в 2021 и 2022 гг. — по 1,1 млн устройств, в 2023 г. — 2,3 млн.

Умные часы Tempus 51 мм оснащены крупным металлическим корпусом, изогнутым 3D ЖК-дисплеем и ребристым ремешком. Экран покрыт защитным силикатным стеклом, устойчивым к царапинам и повреждениям. Боковое колесико упрощает переключение между приложениями, а функция Easy Response позволяет управлять звонками.

diHouse Линейка смарт-часов Tempus от ttec уже в продаже

Доступно более 100 различных видов физической активности, актуальные данные по каждой из которых предоставляются в режиме реального времени. Часы также совмещают функции контроля пульса, уровня кислорода в крови, стресса, качества сна и женских циклов. Технология MultiSense позволяет одновременно измерять пульс, уровень кислорода и стресс, что делает мониторинг более комплексным. Модель представлена в черном и розовом цвете.

Умные часы ttec Tempus 46 мм представлены в трех цветах: черном, синем и розовом. Модели оснащены изогнутым 3D-дисплеем 46 мм. Различные варианты циферблатов позволяют персонализировать экран в соответствии с предпочтениями пользователя. Дисплей защищен от появления сколов и царапин, а сам корпус – от воздействия воды и пыли по стандарту IP68.

Устройство предлагает более 100 фитнес-активностей, таких, как бег, ходьба, плавание и другие. Специальные датчики ежедневно фиксируют данные по основным показателям здоровья: пульс, уровень кислорода в крови, стресс, качество сна и женские циклы. С их помощью отслеживать прогресс в тренировках и контролировать общее самочувствие будет проще.

Технология Easy Response позволяет отвечать на входящие звонки или отклонять их. Кроме того, персональный помощник напомнит о важных событиях, таких как дни рождения и встречи.

Умные часы ttec Tempus Pro 47 мм обеспечивают естественную цветопередачу и четкость изображения благодаря высококачественному изогнутому 3D AMOLED-дисплею с защитой от повреждений.

Отслеживать успехи в разных видах тренировок позволяет наличие более 100 фитнес-режимов. Благодаря датчикам повышенной точности пользователь получает точные показатели параметров здоровья: пульса, кислорода в крови, качества сна и др. Функция Easy Response позволяет управлять входящими и исходящими вызовами. Боковое колесико упрощает переключение между приложениями.

Умные часы ttec Tempus 35 мм с круглым циферблатом в металлической оправе представлены в черном цвете. ЖК-дисплей защищен от царапин и повреждений. Колесико сбоку позволяет быстро переключаться между приложениями.

Более 100 предустановленных фитнес-режимов позволяют контролировать спортивную нагрузку и следить за прогрессом в режиме реального времени. Мониторинг основных показателей здоровья, таких как пульс, кислород в крови, сон, уровень стресса – это возможность следить за состоянием тела на постоянной основе. Технология MultiSense позволяет одновременно измерять пульс, кислород в крови и уровень стресса.

С помощью функции Easy Response можно управлять входящими звонками и сообщениями даже на ходу. Персональный помощник напомнит о важных событиях и встречах.