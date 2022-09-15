МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV 1

Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS 1

Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2 1

MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения 1

Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1

Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи 1

Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1

5 технологических трендов в сфере ВКС на 2022 год 1

Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1

Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP 1

LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1

Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России 1

Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1