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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цветопередача Color rendering глубина цвета

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция 1
03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
29.07.2026 Более полумиллиона страниц истории перевели в цифру для Госархива Воронежской области 1
28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 2
27.07.2026 Защищенные панорамные камеры видеонаблюдения PNC-KE5812P-ASM-FL российского бренда Panocam доступны в «АРМО-Системы» 1
17.07.2026 Лазерный проектор Hisense XR10: новый взгляд на домашний кинотеатр 1
14.07.2026 TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris 1
13.07.2026 «Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 1
03.07.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE 1
02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
22.06.2026 Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки 1
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM 1
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки 1
09.06.2026 TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров 1
08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
29.05.2026 Trassir выпустила новые линейки мониторов для систем видеонаблюдения Eco и Pro 1
29.05.2026 TCL представила серии телевизоров Q6C, Q7D и Q7D Pro с технологиями Mini LED нового поколения и интеллектуальной обработкой изображения 1
27.05.2026 TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED 1
26.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini 1
26.05.2026 Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения 1
25.05.2026 TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости 2
24.05.2026 Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж 1
22.05.2026 В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki 1
22.05.2026 TCL представляет телевизоры серии RM7L с технологией RGB-Mini LED — новое поколение яркости и цветопередачи 1
19.05.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России 1
13.05.2026 Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России 1
12.05.2026 Новые наушники и часы realme поступили в продажу 1
07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» 1
06.05.2026 На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro ED270W0 1
04.05.2026 В России представлен QD-OLED-монитор Acer CE270UZ с частотой 280 Гц 1
30.04.2026 Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной 2
29.04.2026 TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED 1
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM 1

Публикаций - 1115, упоминаний - 1161

Цветопередача и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 194
Sony 6739 149
Acer Group - Acer Inc 2776 111
Nvidia Corp 4002 91
LG Electronics 3735 87
Canon 1439 83
Apple Inc 13154 81
Intel Corporation 12811 68
Huawei 4676 66
Google LLC 12688 66
HP Inc. 5883 62
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 58
Nikon 646 47
Xerox - The Haloid Company 1168 44
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 42
Philips 2099 39
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 38
Lenovo Group 2446 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 33
Seiko Epson Corporation 908 33
Xiaomi - Сяоми 2231 31
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 30
Microsoft Corporation 25775 29
Olympus 475 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 26
Dell EMC 5180 25
Yandex - Яндекс 9216 25
ViewSonic 325 24
Leica Camera 282 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 24
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 23
Qualcomm Technologies 1974 22
Sharp Corporation 1062 22
HTC Corporation 1512 21
Eastman Kodak - Кодак 509 21
Konica Minolta 423 20
Toshiba Corporation 2980 19
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
Carl Zeiss AG 307 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
Россети Ленэнерго 1699 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
TÜV Rheinland Group 181 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
Совкомбанк Совесть 279 10
Композит 99 10
Эра HD - Эра ХД 54 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Белый Ветер 365 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Связной ГК 1401 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Геометрия НПО 165 6
Евросеть 1421 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Hyundai Motor Company 436 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
Русский Стиль 45 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 82
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 73
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 459
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 386
Контрастность 3042 382
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 360
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 351
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 313
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 312
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 301
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 300
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 294
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 268
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 250
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 242
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 240
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 238
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 233
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 232
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 229
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 225
Наушники - Headphones 4478 206
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 203
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 192
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 189
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 187
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 185
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 183
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 176
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 175
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 161
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 150
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 148
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 148
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 138
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 138
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 137
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 136
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 136
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 134
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 134
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 133
Google Android 15243 164
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 86
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 81
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 79
Microsoft Windows 16882 71
Dolby Vision 282 52
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 47
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 47
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 47
Microsoft Windows 2000 8678 45
Apple iOS 8583 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 39
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 39
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 38
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 36
Samsung Galaxy 1035 35
Intel Core - Семейство процессоров 1251 35
Google Android TV 381 35
Apple iPhone 6 4861 35
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 35
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 34
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 33
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 33
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 32
Nvidia G-Sync 175 31
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 31
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 30
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 28
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 26
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 26
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 26
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 25
Honor SuperCharge 193 25
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 24
Apple iPad 4011 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 24
Бровкин Дмитрий 55 31
Газаров Артур 77 24
Наумов Максим 100 20
Лаптева Марина 114 14
Гордеева Анна 36 11
Попов Алексей 339 8
Принцевская Людмила 34 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Ефремов Сергей 18 5
Симонов Игорь 103 5
Беляева Татьяна 29 5
Зиновьев Владимир 5 4
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Сергеев Иван 74 4
Хоменко Артем 7 4
Виноградов Александр 65 3
Кожевников Алексей 66 3
Агарков Алексей 11 3
Ксенин Алекс 311 3
Овсянников Денис 23 3
Громов Антон 11 2
Павлов Роман 6 2
Кузнецов Александр 162 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Помозов Алексей 88 2
Фролов Александр 40 2
Малафеев Андрей 52 2
Липатов Михаил 7 2
Карташев Дмитрий 5 2
Karaoglu Faik - Караоглу Фаик 3 2
Ширшов Павел 76 2
Буров Олег 25 2
Миронов Андрей 14 2
Ализар Анатолий 6 2
Рудаков Павел 4 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Куприянов Сергей 14 2
Логинов Дмитрий 4 1
Мокин Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 457
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 137
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 83
Европа 24964 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 59
Япония 13807 49
Южная Корея - Республика 7052 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Германия - Федеративная Республика 13221 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Азия - Азиатский регион 5920 16
Солнечная система - Solar system 2569 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Индия - Bharat 5869 12
Китай - Тайвань 4245 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Швеция - Королевство 3782 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Нидерланды 3746 7
Германия - Берлин 732 7
Америка - Американский регион 2206 6
Канада 5081 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Калифорния 4829 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 171
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 158
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 50
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 40
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Английский язык 7030 24
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
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