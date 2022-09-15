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Цветопередача Color rendering глубина цвета



15.09.2022 МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV 1
08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS 1
23.08.2022 ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra, 1
08.07.2022 ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra 1
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 1
07.06.2022 Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD 1
02.06.2022 Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
25.03.2022 MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
15.02.2022 5 технологических трендов в сфере ВКС на 2022 год 1
09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
22.12.2021 HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный 1
20.12.2021 Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
22.10.2021 Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России 1
22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1

Публикаций - 399, упоминаний - 412

Цветопередача упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 135
Nvidia Corp 3118 68
Apple Inc 10683 65
LG Electronics 3372 64
Intel Corporation 11262 51
Huawei 3222 35
Lenovo Group 2077 33
AMD - Advanced Micro Devices 3661 30
Элемент ГК - Elementec 1523 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
Xiaomi 1095 20
Microsoft Corporation 22497 19
BBK OPPO Electronics 281 11
Yandex - Яндекс 5015 10
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 7
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Konica Minolta 356 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 6
Samsung - Harman - JBL 167 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
HMD Global - Nokia 128 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Sharp NEC Display Solutions Europe 32 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
Huawei Technologies 389 1
Asahi Pentax 50 1
Галэкс НТЦ - Galex 28 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Монолит-Инфо 77 1
Meetup 11 1
BBK Electronics Corp 396 1
HP Labs 52 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Почта России ПАО 1853 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Самолёт ГК 216 1
Татнефть 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Президент Российской Федерации 3770 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 208
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 196
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 191
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 172
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 160
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 155
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 146
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 126
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 112
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 109
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 107
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 95
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 79
Автофокус - Автофокусировка 699 77
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 71
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 66
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 63
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 51
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 49
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 47
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 46
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 42
DDR - Double data rate 2422 34
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 34
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 30
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 30
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 29
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 20
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 20
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 17
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 17
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 16
Google Android 11959 125
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 51
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 48
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 34
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 30
Microsoft Windows 2000 2856 19
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 19
Linux OS 7669 15
Microsoft Office 3247 13
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 13
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 12
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 12
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 10
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 10
AMD Radeon 187 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 9
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 9
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 8
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 7
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 7
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 7
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 7
Apple macOS 1457 6
Nokia Symbian OS 1388 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 5
Microsoft Windows 7 1780 5
Hisense - серия телевизоров 7 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 4
Hisense VIDAA Store 14 4
Intel Celeron - Серия процессоров 924 4
Nokia Sirocco 92 4
Apple iPod 1369 4
Kyocera TASKalfa МФУ 28 3
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 3
Fujitsu LifeBook 166 3
Microsoft Windows 2104 3
Кузнецов Александр 85 2
Путин Владимир 2542 1
Smetana Michael - Сметана Майкл 0 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 37
Япония 10069 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Китай - Тайвань 2115 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Солнечная система - Solar system 2236 5
Германия - Берлин 635 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Америка 2011 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Луна - спутник Земли 1184 3
Нидерланды 2197 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
Швеция - Королевство 2072 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Ergonomics - Эргономика 840 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
DigiTimes - Издание 1284 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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