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Цветопередача Color rendering глубина цвета
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 1115, упоминаний - 1161
Цветопередача и организации, системы, технологии, персоны:
|Бровкин Дмитрий 55 31
|Газаров Артур 77 24
|Наумов Максим 100 20
|Лаптева Марина 114 14
|Гордеева Анна 36 11
|Попов Алексей 339 8
|Принцевская Людмила 34 8
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
|Ефремов Сергей 18 5
|Симонов Игорь 103 5
|Беляева Татьяна 29 5
|Зиновьев Владимир 5 4
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Сергеев Иван 74 4
|Хоменко Артем 7 4
|Виноградов Александр 65 3
|Кожевников Алексей 66 3
|Агарков Алексей 11 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Овсянников Денис 23 3
|Громов Антон 11 2
|Павлов Роман 6 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
|Помозов Алексей 88 2
|Фролов Александр 40 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Липатов Михаил 7 2
|Карташев Дмитрий 5 2
|Karaoglu Faik - Караоглу Фаик 3 2
|Ширшов Павел 76 2
|Буров Олег 25 2
|Миронов Андрей 14 2
|Ализар Анатолий 6 2
|Рудаков Павел 4 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Куприянов Сергей 14 2
|Логинов Дмитрий 4 1
|Мокин Дмитрий 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.