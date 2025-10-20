Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa

На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa — модель с поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI люмен, рассчитанную для домашних кинотеатров премиум‑класса. Гаджет сочетает высокий уровень детализации, насыщенную цветопередачу и современные мультимедийные опции — от беспроводной проекции до Bluetooth‑аудио — чтобы создать полноценную мультимедийную экосистему в любой комнате. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer H6805BDa обеспечит зрелищные просмотры спортивных ивентов и фильмов, а также динамичные игровые сессии благодаря поддержке частоты обновления до 240 Гц и низкой задержке ввода до 5 мс. Кроме того, фирменные цветовые технологии делают картинку плавной, насыщенной и комфортной для глаз. Устройство также предлагает интеллектуальные режимы коррекции кадра и удобные опции установки для быстрой интеграции в любой домашний кинозал.

Основные характеристики Acer H6805BDa — технология: DLP; нативное разрешение: 4K UHD (3840x2160); максимальное входное разрешение: 4K2K (3840x2160); диагональ изображения: от 30" до 300" (76-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 3200 люмен (Eco); срок службы лампы: 5000 / 10 000 / 12 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии Wall-Color Compensation для корректного отображения цветов на цветных стенах, частота обновления до 240 Гц и низкая задержка 0,5 мс; функции смарт-ТВ: приложения онлайн-кинотеатров и ОС Android; интерфейсы: 2х HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 2х USB-A, RJ45 (Ethernet), SPDIF, беспроводной адаптер UWA5; встроенная аудиосистема: 10 Вт; уровень шума: 26 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±30°.

aser_700.jpg
На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Проектор Acer H6805BDa уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 156,5 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Обзор: BaaS-платформы 2025

Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще