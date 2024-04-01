Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене ся — качество сборки очень высокое и достойно похвалы. На правом торце размещены порты: гигабитный Ethernet-порт, один USB Type-A, слот для MicroSD и разъем для наушников. На левом торце нахо

Zyxel превратит электричество в скоростной интернет Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet. Устройство использует электрическую сеть дома для передачи интернет- и локального траффика, увеличивая и расширяя топологию сети. Многие полагают, что проводная сеть является более на

Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов Intel сокращает ассортимент Ethernet-контроллеров Intel объявила о преждевременном прекращении выпуска ряда Ethernet

Можно ли подключить смартфон к Интернету через Ethernet-кабель B/LAN Технология OTG (USB On-The-Go) разработана для подключения клавиатур, мышек, цифровых камер и других периферийных устройств с интерфейсом USB напрямую к мобильному устройству. Для соединения по Ethernet вам понадобится еще адаптер USB/LAN. Правда, есть пара проблем. Во-первых, не все Android-смартфоны поддерживают OTG. Как это проверить, мы подробнее писали здесь. Во-вторых, одного OT

Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ предназначены для установки в кабельных каналах и на рабочих местах, они легк

TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена Более того, стандарт 10GBase-T обратно совместим и поддерживает стандарты Base‑T с разной скоростью передачи данных, включая 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботитс

Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства Умным зданиям и производству тоже нужен Ethernet В системах контроля и управления зданиями, на производстве, используется множество простых устройств — датчики для детектирования света, тепла, движения, задымления, влажности и давлен

Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности водских цехах доминируют проприетарные сети, однако постепенно их сменяют сети на основе протоколов Ethernet. Это происходит в рамках инициатив, связанных с четвертой промышленной революцией и

Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet Переход на Ethernet в распределенных сетях Виртуализация ресурсов, облачные вычисления, объединенные коммуникации, консолидация вычислительных ресурсов в центрах обработки данных трансформируют корпоратив

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится ой разработки. Как заявили представители компании, уже в ближайшее время на рынке появятся новые материнские платы, оснащенные контроллером Intel i225-V для скоростного проводного подключения 2.5Gbps Ethernet (2,5 Гбит/с), а также модулем беспроводной связи Intel AX200 и радиочастотным PCIe-модулем Intel AX201 с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6. Последнее десятилетие в секторе проводн

Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным ростом трафика данных, стал уменьшаться. В то же время новые ресурсоемкие приложения, появлению которых способствуют тех

Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным ростом трафика данных, стал уменьшаться. В то же время новые ресурсоемкие приложения, появлению которых способствуют тех

D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи яющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, IP-телефонии и IPTV по технологиям VDSL, ADSL2+, Ethernet, 3G/4G. DSL-245GR и DSL-G2452GR реализованы на высокопроизводительной аппаратной пла

2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе рты обеспечивают мгновенное оптоволоконное соединение, что делает коммутатор IGPS-9084GP-LA оптимальным решением для расширения сети с высокой гибкостью при планировании инфраструктуры. Питание через Ethernet — PoE — стало важной особенностью в IP-камерах, решая проблемы безопасности и высокой стоимости. При соблюдении стандартов IEEE802.3at каждый из медных портов IGPS-9084GP-LA может обес

2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier В рамках долгосрочного контракта 2test, российский производитель и поставщик промышленного Ethernet-оборудования для отказоустойчивых систем передачи данных, IP-видеонаблюдения, промышленной автоматизации и мониторинга, осуществил поставки промышленных коммутаторов Ethernet дл

2TEST представила новые PoE-решения для промышленной автоматизации 2TEST анонсировала выход нового портфолио высокомощных PoE-устройств нового поколения: от Ethernet-коммутаторов и медиаконвертеров до PoE-инжекторов и сплиттеров. Все новинки удовлетв

Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров туры в 2016 годуВ 2016 г. мировые продажи облачной инфраструктуры, в том числе серверов, хранилищ и Ethernet-коммутаторов, составили $32,6 млрд, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Отд

Brain4Net представил решение Carrier Ethernet Transport для операторов связи Brain4Net объявил о выпуске решения Carrier Ethernet Transport, которое позволит операторам связи автоматизировать процессы подключения услуг связи и конфигурации сети, сократить затраты на оборудование и эксплуатацию, а также постепенно

Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом офис

Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциума MEF (Metro Ethernet Forum). Компания совместно с участниками сообщества будет работать над расширением стандартов Carrier Ethernet 2.0 для применения в сетях SDN, принципами предоставления автомати

DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology Компания DSCon, официальный дистрибьютор компании ATTO Technology, объявила о доступности внешних адаптеров (интерфейсных мостов) 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet от ATTO Technology семейства ThunderLink – NQ 3401 и NQ 3402. Новая линейка устройств ATTO ThunderLink включает две модели: ThunderLink NQ 3401 – с одним портом 40GbE (QSFP+), и Thunde

2test представил новейшие Ethernet-устройства Westermo для промышленных сетей Компания 2test представила новейшие Ethernet-устройства, разработанные шведской компанией Westermo специально для увеличения поло

Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum Компания Mellanox Technologies впервые презентовала на российском рынке свой 10/25/40/50G и 100G продукт, Ethernet коммутатор Spectrum, обладающий производительностью матрицы коммутации в 6,4 Тбит/с и способный передавать 4,77 млрд пакетов в секунду. На организованной Mellanox Technologies в Москве

IBS и Mellanox договорились о сотрудничестве в области конвергентных инфраструктур — и компания Mellanox Technologies — производитель комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для серверов и систем хранения данных — объявили о начале сотрудничества. В рамках с

Toshiba выпустила решение для мостов Ethernet в автомобильных системах Компания Toshiba Electronics Europe представила решение для создания мостов Ethernet автомобильного класса для информационно-развлекательных систем (IVI) и других автомо

DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности адаптеров (NIC) 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet для шины PCIe 3.0 x8 семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox. Семейство ConnectX-4 Lx EN включает шесть моделей адаптеров: одно- и двухпортовые адаптеры 10GbE – MCX4111A-XCAT и MCX4121A

DSCon объявил о доступности коммутаторов Mellanox с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности коммутаторов с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet, построенных на базе чипа коммутации нового поколения Mellanox Spectrum – SN2100, SN2410 и SN2700. Чип Mellanox Spectrum обеспечивает улучшенные характеристики, такие как: производител

МТС протянула беспроводной интернет-канал к строящемуся стадиону ЧМ-2018 в Самаре Компания МТС в рамках развития проекта Radio Ethernet обеспечила высокоскоростным интернет-каналом строящийся стадион к ЧМ-2018 в Самаре. Технология позволяет в считанные часы организовать передачу мультимедийной информации на скорости до

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet ении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника питани

Upvel представила инжекторы и сплиттеры для PoE Компания Upvel представила инжекторы и сплиттеры для PoE (Power over Ethernet). Теперь в России можно приобрести полный комплект оборудования Upvel подачи питания

Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile овах, что у него есть. Встроенный 3G-модем (с портом SIM-карты под крышкой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, ко

Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+).

Ethernet проникает в автомобили Технология Ethernet может стать основным стандартом передачи данных в автомобильных сетях. Это вывод сделали обозреватели интернет-издания ComputerWorld после общения с несколькими участниками автопрома.

DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox Новое семейство включает одно- и двухпортовые адаптеры для шины PCI Express 3.0 с поддержкой технологии Virtual Protocol Interconnect (VPI), обеспечивающие соединения 40/56Gb FDR InfiniBand и 10/40Gb Ethernet и Data Center Bridging на одной карте, а также адаптеры 10 и 40(56)Gb Ethernet. Как говорится в заявлении DSCon, поступившем в редакцию CNews, к ключевым особенностям адаптеров