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Сетевое оборудование Ethernet Семейство технологий пакетной передачи данных

Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных


01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

ся — качество сборки очень высокое и достойно похвалы.  На правом торце размещены порты: гигабитный Ethernet-порт, один USB Type-A, слот для MicroSD и разъем для наушников.  На левом торце нахо
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер

06.12.2021 Zyxel превратит электричество в скоростной интернет

Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet. Устройство использует электрическую сеть дома для передачи интернет- и локального траффика, увеличивая и расширяя топологию сети. Многие полагают, что проводная сеть является более на
27.10.2021 Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов

Intel сокращает ассортимент Ethernet-контроллеров Intel объявила о преждевременном прекращении выпуска ряда Ethernet

19.06.2021 Можно ли подключить смартфон к Интернету через Ethernet-кабель

B/LAN Технология OTG (USB On-The-Go) разработана для подключения клавиатур, мышек, цифровых камер и других периферийных устройств с интерфейсом USB напрямую к мобильному устройству. Для соединения по Ethernet вам понадобится еще адаптер USB/LAN. Правда, есть пара проблем. Во-первых, не все Android-смартфоны поддерживают OTG. Как это проверить, мы подробнее писали здесь. Во-вторых, одного OT
26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet

08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro

— микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ предназначены для установки в кабельных каналах и на рабочих местах, они легк
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена

Более того, стандарт 10GBase-T обратно совместим и поддерживает стандарты Base‑T с разной скоростью передачи данных, включая 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботитс
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства

Умным зданиям и производству тоже нужен Ethernet В системах контроля и управления зданиями, на производстве, используется множество простых устройств — датчики для детектирования света, тепла, движения, задымления, влажности и давлен
20.07.2020 Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности

водских цехах доминируют проприетарные сети, однако постепенно их сменяют сети на основе протоколов Ethernet. Это происходит в рамках инициатив, связанных с четвертой промышленной революцией и

09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet

Переход на Ethernet в распределенных сетях Виртуализация ресурсов, облачные вычисления, объединенные коммуникации, консолидация вычислительных ресурсов в центрах обработки данных трансформируют корпоратив
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

ой разработки. Как заявили представители компании, уже в ближайшее время на рынке появятся новые материнские платы, оснащенные контроллером Intel i225-V для скоростного проводного подключения 2.5Gbps Ethernet (2,5 Гбит/с), а также модулем беспроводной связи Intel AX200 и радиочастотным PCIe-модулем Intel AX201 с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6. Последнее десятилетие в секторе проводн
26.09.2019 Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов

Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным ростом трафика данных, стал уменьшаться. В то же время новые ресурсоемкие приложения, появлению которых способствуют тех
19.09.2019 Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов

Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным ростом трафика данных, стал уменьшаться. В то же время новые ресурсоемкие приложения, появлению которых способствуют тех
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи

яющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, IP-телефонии и IPTV по технологиям VDSL, ADSL2+, Ethernet, 3G/4G. DSL-245GR и DSL-G2452GR реализованы на высокопроизводительной аппаратной пла
22.05.2019 «Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве

20.05.2019 «Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации

26.09.2018 2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе

рты обеспечивают мгновенное оптоволоконное соединение, что делает коммутатор IGPS-9084GP-LA оптимальным решением для расширения сети с высокой гибкостью при планировании инфраструктуры. Питание через Ethernet — PoE — стало важной особенностью в IP-камерах, решая проблемы безопасности и высокой стоимости. При соблюдении стандартов IEEE802.3at каждый из медных портов IGPS-9084GP-LA может обес
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier

В рамках долгосрочного контракта 2test, российский производитель и поставщик промышленного Ethernet-оборудования для отказоустойчивых систем передачи данных, IP-видеонаблюдения, промышленной автоматизации и мониторинга, осуществил поставки промышленных коммутаторов Ethernet дл
02.10.2017 2TEST представила новые PoE-решения для промышленной автоматизации

2TEST анонсировала выход нового портфолио высокомощных PoE-устройств нового поколения: от Ethernet-коммутаторов и медиаконвертеров до PoE-инжекторов и сплиттеров. Все новинки удовлетв
07.04.2017 Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров

туры в 2016 годуВ 2016 г. мировые продажи облачной инфраструктуры, в том числе серверов, хранилищ и Ethernet-коммутаторов, составили $32,6 млрд, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Отд
28.11.2016 Brain4Net представил решение Carrier Ethernet Transport для операторов связи

Brain4Net объявил о выпуске решения Carrier Ethernet Transport, которое позволит операторам связи автоматизировать процессы подключения услуг связи и конфигурации сети, сократить затраты на оборудование и эксплуатацию, а также постепенно
09.09.2016 Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F

Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом офис
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum

Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциума MEF (Metro Ethernet Forum). Компания совместно с участниками сообщества будет работать над расширением стандартов Carrier Ethernet 2.0 для применения в сетях SDN, принципами предоставления автомати
07.07.2016 DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology

Компания DSCon, официальный дистрибьютор компании ATTO Technology, объявила о доступности внешних адаптеров (интерфейсных мостов) 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet от ATTO Technology семейства ThunderLink – NQ 3401 и NQ 3402. Новая линейка устройств ATTO ThunderLink включает две модели: ThunderLink NQ 3401 – с одним портом 40GbE (QSFP+), и Thunde
18.05.2016 2test представил новейшие Ethernet-устройства Westermo для промышленных сетей

Компания 2test представила новейшие Ethernet-устройства, разработанные шведской компанией Westermo специально для увеличения поло
18.03.2016 Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum

Компания Mellanox Technologies впервые презентовала на российском рынке свой 10/25/40/50G и 100G продукт, Ethernet коммутатор Spectrum, обладающий производительностью матрицы коммутации в 6,4 Тбит/с и способный передавать 4,77 млрд пакетов в секунду. На организованной Mellanox Technologies в Москве
09.02.2016 IBS и Mellanox договорились о сотрудничестве в области конвергентных инфраструктур

— и компания Mellanox Technologies — производитель комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для серверов и систем хранения данных — объявили о начале сотрудничества. В рамках с
14.01.2016 Toshiba выпустила решение для мостов Ethernet в автомобильных системах

Компания Toshiba Electronics Europe представила решение для создания мостов Ethernet автомобильного класса для информационно-развлекательных систем (IVI) и других автомо
13.10.2015 DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности адаптеров (NIC) 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet для шины PCIe 3.0 x8 семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox. Семейство ConnectX-4 Lx EN включает шесть моделей адаптеров: одно- и двухпортовые адаптеры 10GbE – MCX4111A-XCAT и MCX4121A
06.10.2015 DSCon объявил о доступности коммутаторов Mellanox с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности коммутаторов с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet, построенных на базе чипа коммутации нового поколения Mellanox Spectrum – SN2100, SN2410 и SN2700. Чип Mellanox Spectrum обеспечивает улучшенные характеристики, такие как: производител
19.08.2015 МТС протянула беспроводной интернет-канал к строящемуся стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Компания МТС в рамках развития проекта Radio Ethernet обеспечила высокоскоростным интернет-каналом строящийся стадион к ЧМ-2018 в Самаре. Технология позволяет в считанные часы организовать передачу мультимедийной информации на скорости до
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

ении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника питани
26.03.2015 Upvel представила инжекторы и сплиттеры для PoE

Компания Upvel представила инжекторы и сплиттеры для PoE (Power over Ethernet). Теперь в России можно приобрести полный комплект оборудования Upvel подачи питания
17.12.2014 Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile

овах, что у него есть. Встроенный 3G-модем (с портом SIM-карты под крышкой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, ко
02.10.2014 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310

Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+).

28.05.2014 «Триколор ТВ» предлагает подключить второй телевизор через Ethernet

11.03.2014 Ethernet проникает в автомобили

Технология Ethernet может стать основным стандартом передачи данных в автомобильных сетях. Это вывод сделали обозреватели интернет-издания ComputerWorld после общения с несколькими участниками автопрома.

27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox

Новое семейство включает одно- и двухпортовые адаптеры для шины PCI Express 3.0 с поддержкой технологии Virtual Protocol Interconnect (VPI), обеспечивающие соединения 40/56Gb FDR InfiniBand и 10/40Gb Ethernet и Data Center Bridging на одной карте, а также адаптеры 10 и 40(56)Gb Ethernet. Как говорится в заявлении DSCon, поступившем в редакцию CNews, к ключевым особенностям адаптеров

03.12.2013 ТТК запускает сверхскоростной интернет по технологии Gigabit Ethernet

Компания ТТК сообщила о предоставлении абонентам возможности подключить домашний интернет со скоростью 1 Гбит/с по технологии Gigabit Ethernet. Технология гигабитного Ethernet (GigE) позволяет оператору на существующей сети FTTB увеличить максимально доступную скорость передачи данных до одного абонента в 10 раз – до 1

Публикаций - 3547, упоминаний - 3710

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

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Nvidia Corp 3338 167
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HP Inc. 5634 149
AMD - Advanced Micro Devices 4044 142
Apple Inc 11734 138
Sony 6501 127
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ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 114
Dell EMC 4983 113
ASUS - AsusTek Computer Inc 2006 102
Ростелеком 10846 98
IBM - International Business Machines Corp 9367 96
Lenovo Group 2247 90
Toshiba Corporation 2914 83
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HP 3Com 677 80
D-Link - Д-Линк Трейд 355 80
Huawei 3739 78
Xiaomi 1555 75
Google LLC 11470 74
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 72
ZyXEL Communications 289 71
HP - Hewlett-Packard 3616 69
Netgear 235 66
ДОК 813 63
LG Electronics 3579 62
TP-Link - ТП-Линк 197 57
Dell Technologies - Dell Computer 2121 52
Xerox 1133 52
Fujitsu 2032 51
МегаФон 8039 51
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 51
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 49
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8483 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 114
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 71
Россети Ленэнерго 1700 49
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 46
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 129 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1055 10
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HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 11
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Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 10
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 9
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 7
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JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 7
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 4
Linux Foundation 178 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 4
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TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
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APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 667 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 288 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12095 1236
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22990 1226
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9694 1112
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20088 1006
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14758 814
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6350 744
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8901 700
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23936 674
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9703 671
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45790 660
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60403 619
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10451 583
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13886 571
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28066 566
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3646 560
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2127 517
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12194 502
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6997 479
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13377 459
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3129 449
DDR - Double data rate 2634 371
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15680 363
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7872 357
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4176 351
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5818 351
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23565 343
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9090 334
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20682 334
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23038 329
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4478 324
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6925 322
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3028 319
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5870 318
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9182 309
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16604 306
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3859 301
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11833 300
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5941 298
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11815 297
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8851 291
Microsoft Windows 15165 310
Linux OS 9261 256
Google Android 13524 199
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 154
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 146
Microsoft Windows 2000 8661 125
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 123
Intel Core - Семейство процессоров 1168 114
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 107
Apple iOS 7430 100
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1310 92
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 886 92
Intel Core i - Cерия процессоров 500 88
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 697 88
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 86
Microsoft Windows 7 1959 84
Intel x86 - архитектура процессора 1755 81
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 76
Microsoft Windows XP 2541 76
Google YouTube - Видеохостинг 2603 75
Microsoft Windows 10 1681 74
Intel Celeron - Серия процессоров 958 74
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 66
Google Android TV 272 63
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 61
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 60
Apple MacBook - серия ноутбуков 901 58
Microsoft Skype 2017 56
Intel Pentium III 779 55
Google Play - Google Store - Android Market 3177 53
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 606 52
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 51
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 51
Intel HD Graphics - графический процессор 155 50
Apple iPhone 6 4862 47
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 46
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 44
UL Solutions - Futuremark - PCMark 195 44
Apple MacBook Air - Ноутбук 453 44
Nvidia GeForce GTX 518 43
Солонин Виталий 89 13
Ксенин Алекс 311 11
Пашкевич Владимир 22 10
Путин Владимир 2995 8
Анкилов Константин 103 8
Кореш Виктор 82 8
Рейман Леонид 1040 8
Вексельберг Виктор 153 7
Брюквин Юрий 297 7
Бельский Юрий 17 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 7
Ерофеева Мария 31 7
Кусков Денис 221 6
Медведев Дмитрий 1644 6
Евдокимов Андрей 80 6
Устюжанин Александр 11 5
Никифоров Николай 1134 5
Кочетков Владислав 248 5
Шевченко Евгений 60 5
Щапов Олег 24 5
Овчинников Борис 129 5
Припачкин Юрий 66 4
Танюхин Дмитрий 24 4
Брыкин Арсений 53 4
Зискинд Леонид 6 4
Рычка Денис 17 4
Кабанов Владимир 176 4
Адров Дмитрий 34 4
Сяо Хайцзюнь 31 4
Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 4
Чапчаев Андрей 52 4
Лобанов Денис 45 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 390 4
Баранов Григорий 9 4
Моторко Андрей 71 3
Сидоров Сергей 24 3
Лебедев Артемий 97 3
Смирнов Алексей 226 3
Калугин Сергей 168 3
Опанасенко Всеволод 132 3
Россия - РФ - Российская федерация 135475 1320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51184 376
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41314 312
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16251 208
Европа 21468 182
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13852 150
Япония 13144 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16516 121
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13972 114
Китай - Тайвань 3873 88
Германия - Федеративная Республика 12438 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13155 72
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6985 71
Южная Корея - Республика 6508 60
США - Калифорния 4563 43
Беларусь - Белоруссия 5357 40
Индия - Bharat 5290 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 37
Россия - СФО - Новосибирск 4038 36
Канада 4798 36
Азия - Азиатский регион 5329 36
Россия - УФО - Екатеринбург 3690 34
Украина 7470 34
Европа Восточная 3043 32
Израиль 2685 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5030 32
Казахстан - Республика 5335 31
Франция - Французская Республика 7715 30
Швеция - Королевство 3588 29
Земля - планета Солнечной системы 10195 27
Ближний Восток 2864 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2780 25
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2255 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2873 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2971 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2086 23
Африка - Африканский регион 3395 22
Нидерланды 3434 21
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1252 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3290 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48179 264
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10415 243
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22669 227
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17176 212
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45827 164
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4684 162
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26997 159
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12771 142
Металлы - Медь - Copper 776 107
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10439 106
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6591 104
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3738 97
Ergonomics - Эргономика 1535 94
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4596 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12362 83
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1317 74
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2919 73
Абонентская база - Абонентская плата 5711 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15611 69
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 679 68
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6163 66
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5178 65
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4426 64
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2702 63
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4918 58
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9180 57
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5361 55
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2100 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9474 55
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3467 52
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4461 51
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3608 48
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5450 47
Английский язык 6425 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4774 46
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5319 44
Энергетика - Energy - Energetically 4778 44
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1321 43
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4599 42
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1853 42
CNews - ZOOM.CNews 1818 111
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 599 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 16
Стрим-ТВ - телекомпания 157 16
Tom’s Hardware 312 10
Inquirer 463 8
GizmoChina 119 8
Liliputing 46 8
The Register 1529 8
X-Bit Labs 83 8
CNET Networks - CNET News 1642 7
CNX Software 15 7
Engadget - Блог о технологиях 422 7
N+1 - Издание 149 6
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 260 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5844 6
Silicon 481 6
DigiTimes - Издание 1309 5
Infosan 75 5
SlashGear 134 5
Optics 139 5
Ведомости 818 5
Чудо техники 60 5
Мобильные системы 114 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1200 4
Wikipedia - Википедия 458 4
The Verge - Издание 529 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 4
Reg Hardware 91 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 924 4
AnandTech 73 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 3
РБК ТВ - телеканал 79 3
NE Asia Online 313 3
EE Times 158 3
Forbes - Форбс 729 3
Computer Weekly 374 3
CNews Северо-Запад 24 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 185 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7825 71
IDC - International Data Corporation 4887 55
Gartner - Гартнер 3517 31
Juniper Research 516 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 17
Dell'Oro Group 60 15
IHS Infonetics Research 102 11
Gartner - Dataquest 347 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2905 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 316 6
ABI Research 233 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Synergy Research Group 42 5
HFS Research 46 4
CNews Мишень 162 4
Forrester Research 819 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
In-Stat 115 4
TeleGeography Research 40 3
Mercury Research 66 3
Markets&Markets Research 109 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
Директ Инфо 9 3
Tolly Group 14 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 3
IHS iSuppli 397 3
NPD DisplaySearch 284 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
IBM Research 107 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 133 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 566 2
In-Stat/MDR 70 2
Frost & Sullivan 202 2
Cinebench 27 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
Strategy Analytics 284 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 73 2
Market Intelligence Center - MIC 15 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 48
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1421 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 8
РАН - Российская академия наук 1784 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 549 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 4
Keio University - Университет Кэйо 5 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 88 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 75 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 46 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 81 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 135 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 51 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 278 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 879 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 813 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 45
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 23
CeBIT 611 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 10
Intel Developer Forum - IDF 276 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 8
Связь-Экспокомм 113 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 6
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
День молодёжи - 27 июня 745 4
CNews AWARDS - награда 456 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 167 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
ИнфоКом 93 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 3
Микроэлектроника - международный форум 17 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Photokina 59 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 74 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
GITEX Technology Week - Выставка 24 2
iF Design Awards 25 1
МТС Телеком Идея 52 1
Broadband World Forum 6 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Metro Expo 6 1
Oracle OpenWorld 65 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 122 1
Cisco Connect 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1287230, в очереди разбора - 806379.
Создано именных указателей - 145762.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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