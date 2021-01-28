TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена

TP-Link объявила о старте продаж 10‑гигабитного адаптера PCI Express – TX401. Устройство гарантирует плавную и скоростную передачу данных, а также поддерживает стандарт 10GBase‑T, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее гигабитных адаптеров. Рекомендованная розничная цена адаптера составляет 7190 руб.

TX401 поддерживает стандарт 10GBase‑T, который обеспечивает скорость до 10 Гбит/с, что гарантирует высокоскоростную передачу данных по сети LAN. Благодаря данной технологии пользователь получает высокую скорость соединения, низкую задержку и сокращается время отклика. Более того, стандарт 10GBase-T обратно совместим и поддерживает стандарты Base‑T с разной скоростью передачи данных, включая 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным.

Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена.

Кроме того, в комплект поставки адаптера входит: кабель Ethernet CAT6A, поддерживающий скорость до 10 Гбит/с; низкопрофильная и стандартная планки для компьютерных корпусов типа Mini Tower.

TX401 полностью совместим с Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2 и Linux.