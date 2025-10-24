Xiaomi растеряла прежний шарм. Ее дешевые смартфоны быстро дорожают и будут дорожать впредь

Xiaomi признала, что ее смартфоны с каждым разом становятся все дороже и дороже. В этом ее обвинили приверженцы бренда после презентации нового Redmi K90. Компания свалила вину на весь мир – вся планета полюбила нейросети, а им нужно много «железа», особенно памяти. Из-за этого спрос на нее растет, она дорожает, и, как итог, смартфоны Xiaomi, в которых тоже есть RAM и ROM, тоже растут в цене.

Интеллект искусственный, рост цен настоящий

Компания Xiaomi официально прокомментировала многочисленные недовольные комментарии пользователей по поводу постоянного удорожания ее новых смартфонов, особенно на фоне моделей предыдущего поколения. Как пишет агентство Reuters, китайский вендор, чьи мобильники пользуются невероятно высоким спросом в России, попытался обвинить во всем нейросети.

Стоит подчеркнуть, что успех Xiaomi на мировом рынке – следствие как раз того, что ее самые первые смартфоны стоили очень дешево на фоне ближайших конкурентов, предлагая такие же, а иногда и более высокие качество и производительность.

Xiaomi увязала рост цен на свои новые мобильники с тем, что по всему миру дорожают модули памяти. Это действительно так – и флеш-память, и оперативная становятся все менее доступными, но основная тому причина – желание производителей заработать больше денег. В 2023 и 2024 гг. они искусственно ограничивали производство, чтобы затем сформировать такой же искусственный дефицит на мировом рынке и поднять цены, и этот план сработал.

Xiaomi Не все будут готовы платить за смартфоны Xiaomi больше с каждым разом

Но, оправдываясь за подорожание смартфонов, Xiaomi упомянула совершенно другую причину, тоже связанную с прилагательным «искусственный». По ее мнению, память растет в цене из-за искусственного интеллекта – нейросетям нужно все больше «железа», в том числе RAM и ROM. Спрос на память растет, следовательно, растут и цены на них. А поскольку ни один современный смартфон не может обойтись без ОЗУ и флеш-накопителя, то и они тоже дорожают.

Вовсе не флагман

Пользователи всего мира привыкли, что новые флагманские смартфоны дорожают из года в год. Например, на старте продаж в октябре 2024 г. iPhone 16 Pro стоил $999 (81,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 октября 2025 г.), а в октябре 2025 г. вышел iPhone 17 Pro по цене от $1099 (89,3 тыс. руб.). Иными словами, базовый Pro-смартфон Apple за год подорожал на 10%.

В то же время в среднем сегменте подобного раньше не наблюдалось, хотя в 2025 г. Xiaomi действительно стала поднимать цены на свои недорогие смартфоны. Для примера, в России смартфон среднего класса Redmi Note 14S стоит на момент выхода материала 30 тыс. руб. в топовой комплектации. Несколько лет назад модели Redmi Note с литерой S в названии стоили в пределах 20 тыс. руб.

30 тысяч рублей за Redmi Note , пусть и с OLED-экраном - к такому непросто привыкнуть

Пользователей разозлило подорожание именно устройства Redmi, так как это дочерний бренд Xiaomi, под которым она всегда выпускала очень привлекательные по цене и характеристикам смартфоны. Но недавняя премьера серии смартфонов Redmi K90 наглядно продемонстрировало, что это в прошлом.

Базовый К90 стоит в около $365 или 29,7 тыс. руб. за версию с 16 ГБ RAM и 256 ГБ ROM, и это на китайском рынке. За пределами КНР цена, по традиции, будет еще дороже.

Модификацию К90 с тем же объемом ОЗУ и накопителем на 512 ГБ Xiaomi оценила в $450 36,6 тыс. руб. С одной стороны, это относительно недорого, но так кажется ровно до того момента, пока не узнаешь цены на прошлогодний Redmi K80 на старте продаж.

В 2024 г. новый на тот момент Redmi K80 оценивался в $350 или 28,4 тыс. руб. в базовой комплектации с 16/256 ГБ.

Надежды нет

Гневных комментариев в соцсетях стало настолько много, что оправдываться перед их отправителями было поручено высшему руководству Xiaomi. Президент компании Лю Вэйбин (Lu Weibing) лично держал ответ перед ними.

«Рост цен (на комплектующие в общем и память в частности – прим. CNews) отразилось и на стоимости наших новых устройств, – написал Вэйбин в китайской соцсети Weibo. – Повышение цен на микросхемы памяти превысил наши ожидания».

Вэйбин добавил, что в обозримом будущем темпы удорожания памяти на мировом рынке могут лишь расти. Когда это может закончиться, он не уточнил.

Справедливости ради стоит отметить, что Xiaomi еще в начале весны 2019 г. предупредила весь мир о принудительной и очень интенсивной индексации цен на свои смартфоны. Она честно призналась, что хочет зарабатывать больше денег, но подчеркнула, что подорожание затронет исключительно флагманские модели. О том, что телефоны Redmi со временем тоже станут менее доступными, никто тогда не говорил, хотя к тому моменту этот бренд уже два месяца как был выделен в отдельную компанию.