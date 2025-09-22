О дешевых SSD-накопителях и ОЗУ можно забыть. Гигантский производитель памяти с миллиардами на счетах резко повышает цены

Samsung почти на треть повышает цены на модули памяти DRAM. Чипы NAND выросли в цене на 10%. Это один из крупнейших в мире вендоров таких микросхем — ее продукция стоит в твердотельных накопителях популярных брендов, а также на большинстве планок оперативной памяти. Рост отпускных цен на микросхемы памяти приведет к удорожанию SSD и RAM.

Зачем дешевле, если можно дороже

Корейская компания Samsung подняла цены на свои чипы памяти DRAM и NAND, пишет портал WCCFTech. Первые используются в оперативной памяти, вторые — в SSD-накопителях и классических USB-флешках.

Samsung — один из крупнейших в мире поставщиков микросхем памяти. Его основные конкуренты — это американская Micron и SK Hynix из Южной Кореи. Любые корректировки цен, которые вводит Samsung, всегда отражаются на стоимости планок оперативной памяти и накопителей, вне зависимости от курсов валют и геополитической обстановки.

Цены на DRAM-память Samsung выросли на 30%. NAND-память подорожала на 5-10% в зависимости от типа памяти и емкости микросхем.

В настоящее время доля Samsung на рынке памяти DRAM составляет 32,7%, а в сегменте NAND — 32,9%. Компания очень активно разрабатывает суперсовременную память LPDDR6 — выпуск первых образцов ожидается до конца 2025 г.

Коснется каждого

Компания Samsung не стала ограничиваться каким-либо одним видом памяти из каждой категории, удорожание ее микросхем затронет почти всех потребителей. Менее доступными стали чипы оперативной памяти LPDDR4X, LPDDR5, а также LPDDR5X — их можно найти в смартфонах, планшетах, ноутбуках, умных часах, современных телевизорах и пр., притом вне зависимости от цены.

То же касается и флеш-памяти. Samsung подняла цены на чипы UFS, которые можно найти в смартфонах среднего и топового уровня, а также в подавляющем большинстве SSD, и не обошла стороной микросхемы еММС. Они используются в бюджетных мобильных устройствах, так как уступают UFS по скорости работы.

Тихой гавани нет

Крайне маловероятно, что повышение цен на память Samsung приведет к перераспределению заказов, стоимость изменили почти все крупные игроки мирового рынка памяти DRAM и NAND. Например, закупки памяти Micron будут обходиться производителям накопителей и планок ОЗУ на 20-30% дороже. А тем, кому нужна флеш-память компании SanDisk, придется платить на 10% больше, чем месяцем ранее.

На момент выхода материала единственные, кто пока не последовал примеру Samsung, Micron и SanDisk в повышении цен — это китайские производители, в частности, компания YMTC.

Искусственный дефицит

Компания Micron не стала ограничиваться лишь новыми тарифами. Подняв цены, она временно прекратила прием новых заказов, чтобы добиться небольшого дефицита своей памяти на рынке.

Также производители приступили к резкому снижению объемов выпуска памяти стандарта DDR4. Это обусловлено тем, что она морально устарела — ее все активнее выдавливает с рынка более современная DDR5, как в свое время сама DDR4 поступила с DDR3.

Уменьшение количества выпускаемых чипов моментально взвинтило цены на DDR4 на 50%. Это побуждает пользователей переходить на DDR5, но такой шаг всегда означает замену материнской платы и часто покупку нового процессора, если речь идет о настольном ПК. В случае с ноутбуками заменить системную плату для перехода на новый стандарт ОЗУ не получится — придется купить новый ноутбук целиком. Не все готовы на такие траты, и в результате многим приходится переплачивать за DDR4, если есть необходимость увеличения объема ОЗУ.