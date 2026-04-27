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NAND flash memory флеш-память

NAND flash memory - флеш-память

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки

этом руководство компании предупредил возглавляющий его Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет южнокорейское издание Money Today. Причина – высокая цена микросхем памяти LPDDR5X и накопителей на базе флеш-памяти NAND. Если раньше основной вклад в себестоимость смартфона вносили процессор и дисплей, то в нынешних реалиях на этот показатель все в большей степени начинают влиять именно DRAM и NAND.
21.04.2026 В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

okyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silicon United Manufacturing (SUMCO), это может усилить дефицит NAND-памяти и чипов, пишет TrendForce. Руководители предприятий приостанавливали работу завод
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

одства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

Дефицит длиной в 10 лет Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Так
26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

крупномасштабного производства нового типа памяти – UltraRAM, пишет Tom’s Hardware. Она сочетает в себе скорость работы на уровне оперативной памяти DRAM и принцип функционирования как у флэш-памяти NAND, которую потенциально может заменить. UltraRAM – это разработка британской компании Quinas Technology. По словам авторов технологии, UltraRAM имеет в 4000 большую долговечность в сравнении
31.05.2024 Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены

Найден новый виновный Доходы отрасли флэш-памяти NAND находятся на волне роста благодаря спросу на твердотельные накопители (SSD) для использо
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

amsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собственного производства в первой половине декабря 2022 г. вслед за включением ее прямо
20.07.2022 Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

овом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в средн
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение

конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это не
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба

Контроллеры в цене Поставщики контроллеров флеш-памяти (NAND) сообщают о повышенном спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить е
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса

Компания Intel приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Она собирается продать его, и как пишет CNN, покупатель уже найден. Бизнес Intel по вы
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4

Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей памяти DRAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и S
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия

знес Intel Компания Intel рассматривает возможность закрытия производства чипов памяти стандарта 3D NAND и твердотельных накопителей на ее основе. Как пишет ресурс Block & Files, причиной этому
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в процессе BiCS5 трехуровневых (TLC) и четыре
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения

пители (SSD) до конца 2019 г. могут существенно подорожать на фоне роста стоимости микросхем памяти NAND. Контрактные цены на NAND-модули, по данным ресурса Digitimes, прекратили падение
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

Toshiba Memory Europe представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью.

11.07.2018 Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND

Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми 2
22.05.2018 Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам

Новая архитектура флэш-памяти Micron Technology и Intel представили новейшие чипы флэш-памяти типа 3D NAND (так называемой вертикальной памяти). Микросхема состоит из 64 слоев, заполненных ячейками емкостью четыре бита каждая. Такая ячейка называется QLC (Quad-Level Cell – четырехуровневая ячей
05.12.2017 Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения

первой в отрасли 512-гигабайтной встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS), предназначенной для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производительность для новых смартфонов и планшетов топ-класса. «Новая память Samsung 512 ГБ eUFS является наил
09.08.2017 Samsung разработал новый терабитовый чип памяти

Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования систем для обработки и хранения данных следующего поколения. В компании отмечают, что в связи с быстр
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Samsung начала п
30.05.2017 Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND

Western Digital Corporation представила твердотельные накопители для клиентских систем, построенные на базе 64-слойной технологии 3D NAND. Это технологическое достижение позволяет компании выпускать новые инновационные твердотельные накопители, отличающиеся более низким энергопотреблением, увеличенной производительностью, по
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280

в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI

30.03.2017 Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700

Adata Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND, 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s - Ultimate SU700. Модель SU700, емкостью до 960 ГБ, основана на новом контроллере Maxiotek. Технологии коррекции ошибок, WriteBoost SL
22.03.2017 Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND

Adata Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X. Как рассказали CNews в компании, новинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ упакована в корпус в геймерском стиле и подключается по интерфейсу USB 3.1 к устройствам Windows, Xbox One, PS4 и Android. При скорости чтения и зап
17.02.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500

явила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) XPG SX950 и корпуса EX500, выполненных в геймерском стиле. Как рассказали CNews в компании, в накопителе объемом до 960 ГБ используется новая память 3D MLC NAND с контроллером SMI и специальной PCB платой. Микросхемы для данной модели проходят процесс тестирования, гарантируя высокий срок службы. Скорость чтения и записи составляет, соответств
07.02.2017 Western Digital представила 512-Гбит 64-слойные чипы 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3)

Western Digital Corp. объявила о начале опытно-промышленного производства 512-гигабитного 64-слойного чипа 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) на фабрике Yokkaichi в Японии и планах запуска этих микросхем в массовое производство во второй половине 2017 г. «Запуск первого в отрасли 512-
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем

Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND

6Gb/s в форм-факторе 2,5 дюйма. Как рассказали CNews в компании, в модели SU900 применяется память NAND-типа с технологией 3D MLC и контроллер SMI 2258. Емкость SSD новой серии достигает 2ТБ,

08.12.2016 Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND

Premier SV620H. Как рассказали CNews в компании, новые модели являются частью стратегии Adata по переводу существующих решений на технологию 3D NAND. SSD SC660H и SV620H основаны на новой технологии 3D TLC NAND, заменившей традиционную 2D NAND, и обеспечивают более высокую надежность, долговечность и эффективность. Накопители подключаются к ПК по интерфейсу USB 3.1 Gen 1 и доступны в вариа
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND

Transcend Information представил новый твердотельный накопитель на основе памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcend SSD230 на основе памяти 3D NAND позволил увеличить объем, скорость передачи данных и надежн
26.09.2016 Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP

News сообщили в Toshiba. По задумке компании, это расширение серии позволит проектировщикам пользоваться возможностями соотношения цены и производительности передовой технологии 24 нм флэш-памяти SLC NAND Toshiba во всем спектре емкостей от 1 до 128 ГБ. Как и другие изделия этой серии, новое устройство сочетает высокую производительность чтения и записи, большое количество циклов записи (с

11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения

растущие потребности сетей для обработки крупных объемов данных, облачных вычислений и анализа в режиме реального времени. В частности, компания продемонстрировала свою память 4-го поколения Vertical NAND (V-NAND) и линейку высокопроизводительных твердотельных накопителей с большой емкостью корпоративного класса, а также накопитель Z-SSD — новое решение с высокой производительностью

15.01.2016 Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) выпустила новую серию 15-нм флэш-памяти eMMC NAND для автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленных устройств. Память eMMC для автомобильной промышленности имеет широкий диапазон рабочих температур — от -40 до 85 °C и 
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND

ой производитель мультимедиа и накопителей, представила новый твердотельный накопитель SSD360S в 2,5-дюймовом форм-факторе, построенный на базе современного контроллера Transcend TS6510 и флэш-памяти MLC NAND. Благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопитель Transcend SSD360S осуществляет чтение и запись данных на скоростях до 540 МБ/с и 340МБ/с, соответствен
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND

Компания Transcend Information, производитель продуктов для промышленного применения, представила новые твердотельные накопители SSD570 в 2,5-дюймовом форм-факторе, оснащенные флэш-памятью типа SLC NAND, которые пополнят портфель продуктов компании для промышленного применения. Как сообщили CNews в Transcend, благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопители
12.08.2015 Samsung представила расширенную линейку SSD V-NAND для крупных предприятий и ЦОД

Компания Samsung Electronics объявила о включении трех экономичных и высокопроизводительных моделей твердотельных дисков, разработанных на базе 3D-технологии Vertical NAND (V-NAND), в линейку SSD для крупных предприятий и центров обработки данных. Эти модели дисков уже доступны для заказа, сообщили CNews в Samsung. Новые модели твердотельных дисков —

12.08.2015 Toshiba разрабатывает модуль флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов по технологии TSV

Компания Toshiba объявила о разработке модуля флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов на базе технологии «сквозных кремниевых межсоединений» Through Silicon Via (TSV). Как сообщили CNews в Toshiba, прототип будет впервые продемонстрирован на Самми
11.08.2015 Samsung Electronics запустила серийное производство 256-гигабитной флэш-памяти 3D V-NAND

s Co. объявила о начале серийного производства 256-гигабитной, трехмерной (3D) флэш-памяти Vertical NAND (V-NAND), которая включает 48 слоев массивов 3-разрядных многоуровневых ячеек (ML
16.01.2015 Toshiba выпустила гибридные твердотельные накопители нового поколения

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о выпуске новой серии гибридных твердотельных накопителей (SSHD), оснащенных 19-нанометровой флэш-памятью Toshiba NAND второго поколения (NAND). Новый накопитель SSHD MQ02ABD100H имеет емкость 1 ТБ при высоте устройства 9,5 мм, а модель MQ02ABF050H — 500 ГБ при высоте 7 мм. Новейшие накопители SSHD


Публикаций - 684, упоминаний - 890

NAND flash memory и организации, системы, технологии, персоны:

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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 153
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 130
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 112
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 105
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 101
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 101
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 99
NAND 3D flash memory 96 94
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 80
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 79
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 77
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 70
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 64
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 60
DDR - Double data rate 3083 59
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 59
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 57
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 53
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 37
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 34
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 31
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 27
Microsoft Windows 16882 26
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 23
Apple iPod 1553 18
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Google Android 15243 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 13
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 13
FreePik 1841 13
Apple iPad 4011 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 11
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 11
Samsung Galaxy Note 702 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Samsung Galaxy 1035 9
Apple iPhone 6 4861 9
Intel Core - Семейство процессоров 1251 8
Microsoft Windows BitLocker 942 8
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 8
Intel 3D QLC SSD 14 8
Transcend SSD Scope 15 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Apple macOS 2419 8
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 7
Samsung - серия холодильников 44 7
Samsung Electronics - OneNAND flash memory 10 7
SK hynix - Solidigm 11 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 53 6
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 6
Intel SSD 32 6
Ксенин Алекс 311 5
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 5
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 5
Масленников Евгений 10 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Ли Джэ Ён 13 3
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 3
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Woosik Chu - Вусик Чу 6 3
Rydning John - Райднинг Джон 12 3
Scalise George - Скелайз Джордж 29 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Платонов Сергей 13 2
Степнов Александр 3 2
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 2
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Newman Mark - Ньюман Марк 4 2
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 2
Хан Джесу 5 2
Бахур Владимир 11 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Saito Shozo - Сайто Шозо 2 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 2
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 2
Chua Leon - Чуа Леон 6 2
Yang Michael - Янг Майкл 7 2
Norwood Andrew - Норвуд Эндрю 10 2
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 2
Handy Jim - Хэнди Джим 4 2
Rydning John - Райдинг Джон 3 2
Ford Dale - Форд Дейл 6 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 183
Южная Корея - Республика 7052 150
Япония 13807 115
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 91
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
Китай - Тайвань 4245 47
Европа 24964 39
США - Калифорния 4829 21
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Азия - Азиатский регион 5920 16
Индия - Bharat 5869 13
Южная Корея - Сеул 375 10
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Нидерланды 3746 8
Сингапур - Республика 1953 8
Китай - Хубэй - Ухань 64 7
Япония - Токио 1020 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Израиль 2856 6
США - Айдахо 68 6
Ближний Восток 3154 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Китай - Шанхай 833 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Америка - Американский регион 2206 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 4
Южная Корея - Хвасон 18 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 4
Япония - Китаками 5 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5081 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 28
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 9
Йена - денежная единица Японии 503 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 47
Tom’s Hardware 600 35
DigiTimes - Издание 1331 29
DRAMeXchange 42 21
Bloomberg 1627 16
The Register - The Register Hardware 1784 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
WCCFTech - Издание 110 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
TechSpot 188 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Silicon 494 6
FT - Financial Times 1296 6
AP - Associated Press 2007 5
Blocks & Files 14 5
NE Asia Online 313 5
EE Times 160 4
DailyTech 96 4
Times 661 4
Korea Herald 47 3
South China Morning Post 93 3
Computer Weekly 376 3
Maeil Business Newspaper 90 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
The Verge - Издание 619 3
ZDnet 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ars Technica 450 2
IEEE Transactions on Electron Devices 2 2
AppleInsider 400 2
ComputerBase 14 2
VNUNet.com 214 2
Korea Times 132 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
SCMP - South China Morning Post 36 2
Forbes - Форбс 1002 2
ITHome 46 1
Ведомости 1466 1
BleepingComputer - Издание 458 1
TrendForce 187 50
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 32
IDC - International Data Corporation 4975 27
Gartner - Гартнер 3658 19
Counterpoint Research 110 5
IC Insights 24 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Gartner - Dataquest 353 2
Reuters Estimates 16 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Frost & Sullivan 207 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 25 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Market Research Future 10 1
S&P 500 565 1
Reports and Data 4 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
In-Stat/MDR 74 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Fortune Business Insights 32 1
TechInsights 16 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Waseda University - Университет Васэда 21 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
CeBIT 614 3
Embedded World 10 3
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Samsung Unpacked 41 1
Silicon Valley Insiders 20 1
USENIX - техническая конференция 15 1
ПРОSTOR 6 1
Photokina 60 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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