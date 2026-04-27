Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки этом руководство компании предупредил возглавляющий его Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет южнокорейское издание Money Today. Причина – высокая цена микросхем памяти LPDDR5X и накопителей на базе флеш-памяти NAND. Если раньше основной вклад в себестоимость смартфона вносили процессор и дисплей, то в нынешних реалиях на этот показатель все в большей степени начинают влиять именно DRAM и NAND.

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов okyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silicon United Manufacturing (SUMCO), это может усилить дефицит NAND-памяти и чипов, пишет TrendForce. Руководители предприятий приостанавливали работу завод

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам одства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет Дефицит длиной в 10 лет Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Так

SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству крупномасштабного производства нового типа памяти – UltraRAM, пишет Tom’s Hardware. Она сочетает в себе скорость работы на уровне оперативной памяти DRAM и принцип функционирования как у флэш-памяти NAND, которую потенциально может заменить. UltraRAM – это разработка британской компании Quinas Technology. По словам авторов технологии, UltraRAM имеет в 4000 большую долговечность в сравнении

Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены Найден новый виновный Доходы отрасли флэш-памяти NAND находятся на волне роста благодаря спросу на твердотельные накопители (SSD) для использо

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента amsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собственного производства в первой половине декабря 2022 г. вслед за включением ее прямо

Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD овом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в средн

Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это не

Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба Контроллеры в цене Поставщики контроллеров флеш-памяти (NAND) сообщают о повышенном спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить е

Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса Компания Intel приняла решение отказаться от своего бизнеса по производству микросхем флеш-памяти (NAND). Она собирается продать его, и как пишет CNN, покупатель уже найден. Бизнес Intel по вы

Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей памяти DRAM, продуктов на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, объявила о запуске двух новых SSD Adata Falcon и S

Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия знес Intel Компания Intel рассматривает возможность закрытия производства чипов памяти стандарта 3D NAND и твердотельных накопителей на ее основе. Как пишет ресурс Block & Files, причиной этому

Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в процессе BiCS5 трехуровневых (TLC) и четыре

Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения пители (SSD) до конца 2019 г. могут существенно подорожать на фоне роста стоимости микросхем памяти NAND. Контрактные цены на NAND-модули, по данным ресурса Digitimes, прекратили падение

Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом Toshiba Memory Europe представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью.

Samsung начал производство накопителей на основе серийных модулей V-NAND Samsung Electronics объявила о начале массового производства V-NAND флеш-памяти с максимальной скоростью передачи данных в отрасли. Благодаря Toggle DDR 4.0 интерфейсу, используемого впервые в индустрии, скорость обмена данными между накопителем и новыми 2

Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам Новая архитектура флэш-памяти Micron Technology и Intel представили новейшие чипы флэш-памяти типа 3D NAND (так называемой вертикальной памяти). Микросхема состоит из 64 слоев, заполненных ячейками емкостью четыре бита каждая. Такая ячейка называется QLC (Quad-Level Cell – четырехуровневая ячей

Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения первой в отрасли 512-гигабайтной встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS), предназначенной для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производительность для новых смартфонов и планшетов топ-класса. «Новая память Samsung 512 ГБ eUFS является наил

Samsung разработал новый терабитовый чип памяти Компания Samsung представила новые решения памяти V-NAND (Vertical NAND) и технологию, которая позволит удовлетворить жесткие требования систем для обработки и хранения данных следующего поколения. В компании отмечают, что в связи с быстр

Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Samsung начала п

Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND Western Digital Corporation представила твердотельные накопители для клиентских систем, построенные на базе 64-слойной технологии 3D NAND. Это технологическое достижение позволяет компании выпускать новые инновационные твердотельные накопители, отличающиеся более низким энергопотреблением, увеличенной производительностью, по

Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280 в линейке XPG - SX7000. Новинка выполнена в форм-факторе M.2 2280 и в ее основе лежит память 3D TLC NAND вкупе с контроллером SMI. Накопитель подключается к материнской плате по интерфейсу PCI

Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700 Adata Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND, 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s - Ultimate SU700. Модель SU700, емкостью до 960 ГБ, основана на новом контроллере Maxiotek. Технологии коррекции ошибок, WriteBoost SL

Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND Adata Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X. Как рассказали CNews в компании, новинка защищена от воды и пыли по стандарту IEC IP68 и от ударов по военным стандартам. Память типа 3D TLC NAND емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ упакована в корпус в геймерском стиле и подключается по интерфейсу USB 3.1 к устройствам Windows, Xbox One, PS4 и Android. При скорости чтения и зап

Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500 явила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) XPG SX950 и корпуса EX500, выполненных в геймерском стиле. Как рассказали CNews в компании, в накопителе объемом до 960 ГБ используется новая память 3D MLC NAND с контроллером SMI и специальной PCB платой. Микросхемы для данной модели проходят процесс тестирования, гарантируя высокий срок службы. Скорость чтения и записи составляет, соответств

Western Digital представила 512-Гбит 64-слойные чипы 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) Western Digital Corp. объявила о начале опытно-промышленного производства 512-гигабитного 64-слойного чипа 3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) на фабрике Yokkaichi в Японии и планах запуска этих микросхем в массовое производство во второй половине 2017 г. «Запуск первого в отрасли 512-

Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64

Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND 6Gb/s в форм-факторе 2,5 дюйма. Как рассказали CNews в компании, в модели SU900 применяется память NAND-типа с технологией 3D MLC и контроллер SMI 2258. Емкость SSD новой серии достигает 2ТБ,

Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND Premier SV620H. Как рассказали CNews в компании, новые модели являются частью стратегии Adata по переводу существующих решений на технологию 3D NAND. SSD SC660H и SV620H основаны на новой технологии 3D TLC NAND, заменившей традиционную 2D NAND, и обеспечивают более высокую надежность, долговечность и эффективность. Накопители подключаются к ПК по интерфейсу USB 3.1 Gen 1 и доступны в вариа

Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND Transcend Information представил новый твердотельный накопитель на основе памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcend SSD230 на основе памяти 3D NAND позволил увеличить объем, скорость передачи данных и надежн

Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP News сообщили в Toshiba. По задумке компании, это расширение серии позволит проектировщикам пользоваться возможностями соотношения цены и производительности передовой технологии 24 нм флэш-памяти SLC NAND Toshiba во всем спектре емкостей от 1 до 128 ГБ. Как и другие изделия этой серии, новое устройство сочетает высокую производительность чтения и записи, большое количество циклов записи (с

Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения растущие потребности сетей для обработки крупных объемов данных, облачных вычислений и анализа в режиме реального времени. В частности, компания продемонстрировала свою память 4-го поколения Vertical NAND (V-NAND) и линейку высокопроизводительных твердотельных накопителей с большой емкостью корпоративного класса, а также накопитель Z-SSD — новое решение с высокой производительностью

Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) выпустила новую серию 15-нм флэш-памяти eMMC NAND для автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленных устройств. Память eMMC для автомобильной промышленности имеет широкий диапазон рабочих температур — от -40 до 85 °C и

Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND ой производитель мультимедиа и накопителей, представила новый твердотельный накопитель SSD360S в 2,5-дюймовом форм-факторе, построенный на базе современного контроллера Transcend TS6510 и флэш-памяти MLC NAND. Благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопитель Transcend SSD360S осуществляет чтение и запись данных на скоростях до 540 МБ/с и 340МБ/с, соответствен

Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND Компания Transcend Information, производитель продуктов для промышленного применения, представила новые твердотельные накопители SSD570 в 2,5-дюймовом форм-факторе, оснащенные флэш-памятью типа SLC NAND, которые пополнят портфель продуктов компании для промышленного применения. Как сообщили CNews в Transcend, благодаря использованию интерфейса нового поколения SATA III 6 Гбит/с накопители

Samsung представила расширенную линейку SSD V-NAND для крупных предприятий и ЦОД Компания Samsung Electronics объявила о включении трех экономичных и высокопроизводительных моделей твердотельных дисков, разработанных на базе 3D-технологии Vertical NAND (V-NAND), в линейку SSD для крупных предприятий и центров обработки данных. Эти модели дисков уже доступны для заказа, сообщили CNews в Samsung. Новые модели твердотельных дисков —

Toshiba разрабатывает модуль флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов по технологии TSV Компания Toshiba объявила о разработке модуля флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов на базе технологии «сквозных кремниевых межсоединений» Through Silicon Via (TSV). Как сообщили CNews в Toshiba, прототип будет впервые продемонстрирован на Самми

Samsung Electronics запустила серийное производство 256-гигабитной флэш-памяти 3D V-NAND s Co. объявила о начале серийного производства 256-гигабитной, трехмерной (3D) флэш-памяти Vertical NAND (V-NAND), которая включает 48 слоев массивов 3-разрядных многоуровневых ячеек (ML