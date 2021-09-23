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NAND flash memory
флеш-память
Публикаций - 426, упоминаний - 637
NAND flash memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5685 33
|DigiTimes - Издание 1279 16
|DRAMeXchange 38 14
|DailyTech 95 4
|The Register 1262 4
|Bloomberg 973 4
|The Verge - Издание 459 3
|NE Asia Online 312 3
|Associated Press 1965 3
|CNews - ZOOM.CNews 1330 3
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1195 3
|Tom’s Hardware 105 3
|FT - Financial Times 1095 3
|Bloomberg Businessweek 108 2
|CNews RND - R&D.CNews 2111 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
|Maeil Business Newspaper 79 2
|AsiaBizTech 86 2
|Korea Times 129 2
|USA Today 124 2
|Computer Weekly 368 2
|AppleInsider 382 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 2
|EE Times 151 2
|GizmoChina 86 1
|TG Daily 98 1
|InfoSync 29 1
|EWeek 176 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 1
|VNUNet.com 189 1
|Electronic News 59 1
|CoinMarKetCap 16 1
|Forbes - Форбс 563 1
|ZDnet 560 1
|Engadget - Блог о технологиях 404 1
|WCCFTech - Издание 33 1
|AnandTech 68 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
|Wired - Издание 206 1
|IHS iSuppli 389 27
|IDC - International Data Corporation 4535 22
|Gartner 3200 12
|TrendForce 49 8
|GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
|Nikkei Market Access (NMA) 53 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
|IHS Markit 21 1
|Frost & Sullivan 177 1
|IC Insights 22 1
|IDC Research 10 1
|Grand View Research 14 1
|S&P 500 226 1
|Reports and Data 2 1
|Gartner Dataquest 329 1
|CNews ИТ-инфраструктура 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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