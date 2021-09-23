Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64391
ИКТ 5815
Организации 3877
Ведомства 1383
Ассоциации 448
Технологии 2280
Системы 13796
Персоны 23442
География 1137
Статьи 760
Пресса 661
ИАА 466
НИИ, ВУЗы и библиотеки 859
Мероприятия 688

NAND flash memory
флеш-память



23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом
23.03.2018 Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280
30.03.2017 Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700
22.03.2017 Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND
09.03.2017 Adata представила внешний SSD-накопитель SD600
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса
13.12.2016 Adata представила SSD Ultimate SU900 на базе 3D MLC NAND
08.12.2016 Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND
15.01.2016 Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND
12.08.2015 Toshiba разрабатывает модуль флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов по технологии TSV
16.01.2015 Toshiba выпустила гибридные твердотельные накопители нового поколения
30.05.2014 Samsung начинает серийное производство модулей 32-слойной флэш-памяти 3D V-NAND второго поколения
06.11.2013 Toshiba начинает выпуск новых встраиваемых модулей флэш-памяти NAND по 19-нм техпроцессу второго поколения
06.08.2013 Samsung открыл эру памяти на 3D-чипах
10.08.2011 Hitachi GST выпустила новое семейство SSD-дисков на базе MLC корпоративного класса
15.04.2011 Intel начинает выпускать память по 20-нм техпроцессу
10.12.2010 Сбой на заводе Toshiba может увеличить стоимость флэш-памяти
20.05.2010 Рынок NAND-памяти: Toshiba сократила разрыв c Samsung
19.05.2010 Intel и Micron начали коммерческие поставки 25-нм чипов NAND-памяти
19.04.2010 Samsung приступила к поставкам NAND-памяти нового поколения
10.02.2010 Micron приобретает производителя NOR-памяти Numonyx за $1,27 млрд
02.02.2010 NAND: освоен 25 нм процесс
02.02.2010 Intel и Micron приступили к производству первой в мире 25-нм NAND-памяти
12.08.2009 Intel и Micron разработали самую дешевую флэш-память
06.11.2008 Рынок флэш-памяти ждет исторический обвал
30.05.2008 Intel и Micron увеличили плотность записи данных
11.02.2008 Sandisk представил новую технологию NAND флэш-памяти
07.02.2008 SanDisk и Toshiba перешли к 43-нм NAND-памяти
15.11.2007 Intel увеличит емкость SIM-карты в 1000 раз

Публикаций - 426, упоминаний - 637

NAND flash memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8963 163
Toshiba Corporation 2760 120
Intel Corporation 10799 83
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 43
Micron Technology - Crucial 278 43
SanDisk 289 40
Apple Inc 10160 39
Микрон - Micron 576 32
Western Digital Corporation - WDC 458 20
AMD - Advanced Micro Devices 3502 19
Sony 5567 18
Adata Technology 59 16
Microsoft Corporation 21055 15
Fujitsu 1621 15
Hitachi 1284 13
IM Flash Technologies 17 13
Infineon Technologies 389 11
Seagate Technology 653 11
Dell EMC 4479 10
Kingston Technology 161 10
HP Inc. 5106 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 496 10
STMicroelectronics 285 9
SAS Institute 789 8
IBM - International Business Machines Corp 8704 8
Huawei 2999 7
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 42 7
Westinghouse Electric 37 7
Nokia Corporation 5230 7
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 33 7
Toshiba Electronics Europe - TEE 133 7
Samsung System LSI 19 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 459 6
Transcend Information 58 6
NEC 1695 6
Qualcomm Technologies 1555 6
Google LLC 9479 6
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 126 6
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 359 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 3
Bain Capital Ventures 31 3
eBay Inc 1566 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 7 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 391 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 9 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 345 2
О2О Холдинг 36 2
Francisco Partners Management 14 2
Silver Lake Partners 75 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 2
McDonald’s - Макдоналдс 180 2
Почта России ПАО 1802 2
UMA - United Music Agency 30 1
Citigroup 270 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 1
Nike 152 1
Казахмыс - Kazakhmys 41 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 25 1
Силовые машины 53 1
Asahi Glass 36 1
Uber 275 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 7 1
RBC Capital Markets 49 1
Intel Capital 149 1
Paramount Pictures Corporation 114 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 159 1
Газпром ПАО 774 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 1
НСПК - Национальная система платежных карт 273 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
Hyundai Motor 257 1
Северсталь ПАО 276 1
РусГидро ПАО 173 1
Лента - Сеть розничной торговли 218 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 3
Правительство РФ 2918 2
Верховный суд Российской Федерации 345 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 374 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея 1 1
MOFCOM - Ministry of Commerce (China) - Министерство коммерции Китайской Народной Республики 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 17
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
TCG - Trusted Computing Group 16 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 13 2
4CIO 593 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
HD DVD Promotion Group 9 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 82
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 54
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 286 49
NAND 3D flash memory 1581 45
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8967 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 34
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3277 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6692 28
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 967 26
DDR - Double data rate 2077 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 20
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 345 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 18
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6337 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 15
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 15
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 12
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 746 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 540 10
NAND MLC flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 26 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 692 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4692 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 676 8
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 182 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2020 8
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 380 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1011 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 801 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 602 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 18
Apple iPod 1295 14
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 39 12
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 12
Microsoft Windows 10 10120 9
Linux OS 7247 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 8
Samsung Galaxy Note 608 8
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 292 7
Apple iPad 3542 7
Apple iOS 6249 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 7
Apple iPod nano 214 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 6
Samsung Electronics - OneNAND flash memory 10 6
Spectec TRIM 111 6
Intel Optane Memory 91 6
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 5
Samsung Bespoke - серия холодильников 8 5
Symbian OS 1385 5
Google Android 11570 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 424 5
Intel Core 2 Duo 882 5
Adata XPG SPECTRIX - модули памяти 20 4
Java - Язык программирования 2441 4
Microsoft Windows XP 2359 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 4
Apple macOS X - Rhapsody 1432 3
Adata Data Shaping 5 3
Intel SSD 24 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 3
Microsoft Windows 7 1755 3
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 3
Microsoft eDrive 3 3
LG Display 105 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 3
Kingston SSD 6 3
Intel Core - Семейство процессоров 998 3
Intel 3D QLC SSD 3 3
Масленников Евгений 7 3
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 3
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 87 2
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 2 2
Березкин Григорий 28 2
Бахур Владимир 11 2
Newman Mark - Ньюман Марк 4 2
Бочарникова Татьяна 79 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 2
Бровкин Дмитрий 56 2
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Liu Mark - Лью Марк 3 1
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 24 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
Stice Craig - Стайс Крейг 2 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 1
Мартынов Андрей 6 1
Минаков Артем 2 1
Karasek Justin - Карасек Джастин 1 1
Истомин Владимир 2 1
Chou Jay - Чоу Джей 10 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 12 1
Хан Джесу 5 1
Moore Gordon - Мур Гордон 58 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Колганов Владимир 13 1
Поляков Олег 7 1
Демидов Михаил 132 1
Ксенин Алекс 311 1
Симонов Игорь 100 1
Газаров Артур 77 1
Ерофеева Мария 31 1
Загнетко Александр 24 1
Беляев Дмитрий 22 1
Волошин Олег 5 1
Панов Сергей 14 1
Галушкин Олег 171 1
Матвеева Татьяна 83 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 60
Япония 7920 44
Россия - Российская федерация - РФ 83823 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 26
Южная Корея - Республика 3282 25
Америка Северная 2602 9
Индия - Республика 4106 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 7
Китай - Тайвань 1590 7
США - Калифорния 3077 7
Европа 7289 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 6
Южная Корея - Сеул 313 6
Америка Латинская 1379 5
Япония - Токио 885 5
Южная Корея - Пхёнтхэк 11 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 628 4
США - Нью-Йорк 2587 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 3
США - Техас - Остин 140 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 820 3
Канада 3060 3
Азия - Азиатский регион 3167 3
Сингапур - Республика 1522 3
США - Айдахо 59 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 3
Казахстан - Республика 4146 2
США - Калифорния - Купертино 246 2
США - Юта 174 2
Малайзия 740 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
США - Орегон 200 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 2
Китай - Ляонин - Далянь 12 2
США - Техас 771 2
Австралия - Австралийский Союз 2659 2
США - Вирджиния - Виргиния 203 2
США - Вашингтон - Сиэтл 386 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 3
Всероссийская перепись населения 41 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 2
Вторая мировая война 505 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 144 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 55 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
Русский язык 1703 1
Градус Цельсия 222 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 1
Человеческий фактор 204 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 95 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 86 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 179 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
Дед Мороз 153 1
Образование в России 622 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
Thomson Reuters - Рейтер 5685 33
DigiTimes - Издание 1279 16
DRAMeXchange 38 14
DailyTech 95 4
The Register 1262 4
Bloomberg 973 4
The Verge - Издание 459 3
NE Asia Online 312 3
Associated Press 1965 3
CNews - ZOOM.CNews 1330 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 3
WSJ - The Wall Street Journal 1195 3
Tom’s Hardware 105 3
FT - Financial Times 1095 3
Bloomberg Businessweek 108 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
Maeil Business Newspaper 79 2
AsiaBizTech 86 2
Korea Times 129 2
USA Today 124 2
Computer Weekly 368 2
AppleInsider 382 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 2
EE Times 151 2
GizmoChina 86 1
TG Daily 98 1
InfoSync 29 1
EWeek 176 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 1
VNUNet.com 189 1
Electronic News 59 1
CoinMarKetCap 16 1
Forbes - Форбс 563 1
ZDnet 560 1
Engadget - Блог о технологиях 404 1
WCCFTech - Издание 33 1
AnandTech 68 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
Wired - Издание 206 1
IHS iSuppli 389 27
IDC - International Data Corporation 4535 22
Gartner 3200 12
TrendForce 49 8
GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
IHS Markit 21 1
Frost & Sullivan 177 1
IC Insights 22 1
IDC Research 10 1
Grand View Research 14 1
S&P 500 226 1
Reports and Data 2 1
Gartner Dataquest 329 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 779 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 164 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 209 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
Олимпийские игры - Olympic Games 490 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 403 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 15 2
Intel Developer Forum - IDF 234 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
CeBIT 424 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
USENIX - техническая конференция 12 1
Photokina 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022