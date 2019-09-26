Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

Toshiba Memory Europe представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью. Благодаря высокой скорости передачи данных новые продукты Serial Interface NAND совместимы с популярным интерфейсом SPI и подходят для применения в широком спектре потребительских, промышленных и коммуникационных решений. Отгрузка тестовых образцов микросхем начинается сегодня, а массовое производство запланировано на октябрь этого года.

По мере того, как уменьшаются габариты устройств интернета вещей и сферы коммуникаций, растёт спрос на флэш-память в миниатюрных корпусах с малым количеством контактов, которая может обеспечить высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря совместимости с широко распространённым интерфейсом SPI, продукты линейки Serial Interface NAND могут использоваться в качестве флэш-памяти SLC NAND с малым количеством контактов и отличаются высокой ёмкостью и компактными размерами.

Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, новые продукты Serial Interface NAND второго поколения отличаются увеличенной (по сравнению с первым поколением) производительностью[1], включая поддержку рабочей частоты 133 МГц и режима program x4. Помимо этого, чтобы удовлетворить спрос на большие объёмы памяти, в новую линейку входит решение ёмкостью 8 Гбит (1 ГБ). Все микросхемы выпускаются в 8-контактных корпусах типоразмера WSON габаритами 6 x 8 мм.

«Сложность встраиваемых устройств и требования к их габаритам постоянно растут, поэтому разработчикам требуются гибкость и производительность, которые может обеспечить новая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лидера в сфере 3D-флэш-памяти, они выбирают инновационные технологии, компактные размеры и надёжность, от которых в итоге выигрывают и конечные потребители».

Отгрузка тестовых экземпляров микросхем начинается уже сегодня, а массовые поставки продукта запланированы на октябрь 2019 года.