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SPI Serial Peripheral Interface SPI bus Последовательный периферийный интерфейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.06.2025
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Представлена первая у Smartec система передачи извещений о пожаре Vesta-01F-SPI
В ассортименте Smartec появилась собственная система передачи извещений о пожаре (СПИ) Vesta-01F-SPI. Она представляет собой сертифицированное решение для централизованного мониторинга и управления пожарной автоматикой на объектах, находящихся на значительном удалении от централизованного
|12.04.2017
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«Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International
Федеральный спутниковый оператор «Орион» объявил о запуске на российском рынке телеканалов международного медиахолдинга SPI International. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе сотрудничества компания осуществила подъем на спутник 7 телеканалов холдинга, включила их в пакеты спутникового телевидения «
|12.11.2015
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SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции
Компания SAP совместно с компанией EY, специализирующейся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования, и Институтом проблем безопасности и анализа информации (SPI) анонсировали инновационное предложение, позволяющее компаниям любого масштаба снижать риски потерь от мошеннических операций. Как сообщили CNews в SAP, автоматизированная система SAP Fraud
|20.06.2007
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Hewlett-Packard ответила на сделку между IBM и Watchfire покупкой SPI
Hewlett-Packard приобрела SPI Dynamics Inc., компанию, которая специализируется на компьютерной безопасности, сообщает PRInside. Сумма сделки не разглашается. ПО SPI Dynamics сканирует веб-сайты и корпоративные п
|14.06.2007
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Защита ПО «под замком» Sentinel: новая версия SPI 7 под Windows
вания и распространения, российский дистрибьютор компании SafeNet, сообщает, что теперь аппаратные ключи линейки Sentinel реализуют новые возможности. Вышла новая версия Sentinel Protection Installer SPI 7.4.0, для ключей SafeNet Sentinel моделей SuperPro, UltraPro и SHK, защищающих ПО от нелегального копирования и использования. В комплект включены драйверы и серверы лицензий (для организа
|09.06.2005
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BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды
BindView объявила об интеграции своих технологий и продукта HP OpenView Compliance Manager. Новое решение BindView HP OpenView Smart Plug-In (SPI) — это система «интеллектуальных подключаемых модулей» для обеспечения организаций возможностью отслеживать соответствие защиты требованиям политик безопасности, а также процессы решен
|27.11.2000
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Hewlett-Packard объявила о новой инициативе HP OpenView и заключении соглашения с RiverSoft
шения по управлению инфраструктурой и системой безопасности, которые необходимы для успеха на рынке беспроводной связи. Решения HP OpenView вместе с встраиваемыми программными модулями Smart Plug-In (SPI), которые были разработаны совместно с партнерами Nextenso, Nokia and TANTAU, обеспечивают самый широкий на сегодня набор программных средств администрирования и мониторинга мобильных сетей
|04.11.2000
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Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320
Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продуктов с интерфейсом Ultra320 производителям компьютерных систем до конца текущего календарного года. Список продукции с интерфейсом Ultra
|04.11.2000
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Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320
Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продуктов с интерфейсом Ultra320 производителям компьютерных систем до конца текущего календарного года. Список продукции с интерфейсом Ultra
SPI и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурмистров Роман 6 3
|Хмельницкий Алексей 22 3
|Стаин Владислав 5 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Гусев Дмитрий 92 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Панов Сергей 22 1
|Махновский Кирилл 26 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Александров Юрий 4 1
|Журавлев Алексей 17 1
|Адамов Андрей 8 1
|Пименов Андрей 7 1
|Горшенин Максим 39 1
|Максимов Владимир 5 1
|Краснов Михаил 87 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Панкратов Валерий 34 1
|Макаренко Дмитрий 8 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Иванченко Сергей 5 1
|Лобов Сергей 27 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Линючев Павел 1 1
|Борисова Светлана 6 1
|Данилова Марина 9 1
|Абагян Карина 23 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Козлов Игорь 47 1
|Юсупов Ренат 125 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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