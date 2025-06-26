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Индексная книга (каталог) CNews*
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SPI Serial Peripheral Interface SPI bus Последовательный периферийный интерфейс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.06.2025 Представлена первая у Smartec система передачи извещений о пожаре Vesta-01F-SPI

В ассортименте Smartec появилась собственная система передачи извещений о пожаре (СПИ) Vesta-01F-SPI. Она представляет собой сертифицированное решение для централизованного мониторинга и управления пожарной автоматикой на объектах, находящихся на значительном удалении от централизованного

12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International

Федеральный спутниковый оператор «Орион» объявил о запуске на российском рынке телеканалов международного медиахолдинга SPI International. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе сотрудничества компания осуществила подъем на спутник 7 телеканалов холдинга, включила их в пакеты спутникового телевидения «
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции

Компания SAP совместно с компанией EY, специализирующейся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования, и Институтом проблем безопасности и анализа информации (SPI) анонсировали инновационное предложение, позволяющее компаниям любого масштаба снижать риски потерь от мошеннических операций. Как сообщили CNews в SAP, автоматизированная система SAP Fraud
20.06.2007 Hewlett-Packard ответила на сделку между IBM и Watchfire покупкой SPI

Hewlett-Packard приобрела SPI Dynamics Inc., компанию, которая специализируется на компьютерной безопасности, сообщает PRInside. Сумма сделки не разглашается. ПО SPI Dynamics сканирует веб-сайты и корпоративные п
14.06.2007 Защита ПО «под замком» Sentinel: новая версия SPI 7 под Windows

вания и распространения, российский дистрибьютор компании SafeNet, сообщает, что теперь аппаратные ключи линейки Sentinel реализуют новые возможности. Вышла новая версия Sentinel Protection Installer SPI 7.4.0, для ключей SafeNet Sentinel моделей SuperPro, UltraPro и SHK, защищающих ПО от нелегального копирования и использования. В комплект включены драйверы и серверы лицензий (для организа
09.06.2005 BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды

BindView объявила об интеграции своих технологий и продукта HP OpenView Compliance Manager. Новое решение BindView HP OpenView Smart Plug-In (SPI) — это система «интеллектуальных подключаемых модулей» для обеспечения организаций возможностью отслеживать соответствие защиты требованиям политик безопасности, а также процессы решен
27.11.2000 Hewlett-Packard объявила о новой инициативе HP OpenView и заключении соглашения с RiverSoft

шения по управлению инфраструктурой и системой безопасности, которые необходимы для успеха на рынке беспроводной связи. Решения HP OpenView вместе с встраиваемыми программными модулями Smart Plug-In (SPI), которые были разработаны совместно с партнерами Nextenso, Nokia and TANTAU, обеспечивают самый широкий на сегодня набор программных средств администрирования и мониторинга мобильных сетей
04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продуктов с интерфейсом Ultra320 производителям компьютерных систем до конца текущего календарного года. Список продукции с интерфейсом Ultra
04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продуктов с интерфейсом Ultra320 производителям компьютерных систем до конца текущего календарного года. Список продукции с интерфейсом Ultra

Публикаций - 146, упоминаний - 150

SPI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 15
Netgear 253 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
D-Link - Д-Линк Трейд 395 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
Toshiba Corporation 2980 7
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 6
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
HP Inc. 5883 4
9594 4
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
Nvidia Corp 4002 3
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 3
SPI Dynamics 5 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 3
Росатом - Росатом РДС 6 3
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lenovo Group 2446 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
UMA - United Music Agency 40 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Верный - торговая сеть 326 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Сбер - СберАвто 38 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Мир увлечений 3 1
Harley-Davidson 30 1
Exante - Экзанте 4 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Татнефть 243 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Superjob - Суперджоб 858 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 45
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 43
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 101 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
DDR - Double data rate 3083 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 23
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 23
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 17
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 207 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 16
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 15
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 15
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Linux OS 11533 25
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 20
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 13
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 10
Microsoft Windows 16882 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 7
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 6
C/C++ - Язык программирования 894 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Nvidia Jetson 47 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 5
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 5
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 4
Linux - Debian GNU 567 4
Netgear VPN ProSafe 52 4
Netgear Femtocell Voice Gateway 4 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 3
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Raspberry Pi B Model 29 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
RooX UIDM 59 3
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 3
Бурмистров Роман 6 3
Хмельницкий Алексей 22 3
Стаин Владислав 5 2
Брыкин Арсений 57 2
Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
Кузьмин Евгений 28 2
Гусев Дмитрий 92 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Яппаров Тагир 110 1
Гинятуллин Роман 61 1
Панов Сергей 22 1
Махновский Кирилл 26 1
Кузнецова Светлана 16 1
Трухманов Александр 9 1
Александров Юрий 4 1
Журавлев Алексей 17 1
Адамов Андрей 8 1
Пименов Андрей 7 1
Горшенин Максим 39 1
Максимов Владимир 5 1
Краснов Михаил 87 1
Яфраков Михаил 9 1
Петросов Владимир 9 1
Панкратов Валерий 34 1
Макаренко Дмитрий 8 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 30 1
Иванченко Сергей 5 1
Лобов Сергей 27 1
Сидоров Сергей 24 1
Линючев Павел 1 1
Борисова Светлана 6 1
Данилова Марина 9 1
Абагян Карина 23 1
Ефанова Людмила 9 1
Чугунова Тамара 9 1
Солохина Татьяна 1 1
Тяпаев Денис 9 1
Козлов Игорь 47 1
Юсупов Ренат 125 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Китай - Тайвань 4245 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Европа 24964 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5081 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Украина 7928 2
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
Африка Северная 262 1
Азия Восточная 191 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 1
США - Мичиган 274 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Английский язык 7030 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Tom’s Hardware 600 3
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
Liliputing 76 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Inquirer 463 1
CNX Software 18 1
GizmoChina 171 1
Программные продукты и системы 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
BleepingComputer - Издание 458 1
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 2
Forrester Wave 45 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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