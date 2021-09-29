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SPI
Serial Peripheral Interface
SPI bus
Последовательный периферийный интерфейс


29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
25.06.2020 Впервые в истории поддержка российского процессора включена в основную ветку ядра Linux 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков 1
04.09.2018 Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
13.02.2018 Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса 1
07.12.2017 ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 4
06.03.2017 Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth 1
10.05.2016 Toshiba представила ИС предварительного драйвера затвора БТИЗ для электрических и гибридных автомобилей 1
24.02.2016 «Т-Платформы» выпустили комплект разработчика для процессора «Байкал» 1
13.01.2016 Toshiba расширила ассортимент прикладных процессоров серии TZ1000 для носимых устройств 1
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции 1
12.05.2014 Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла 2
29.11.2012 NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений 2
16.11.2011 Вышли новые версии решений Veeam nworks Management Pack и Smart Plug-in 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
29.09.2010 Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом 1
22.08.2008 D-Link представил маршрутизаторы для работы в мобильных сетях 3G 1
02.07.2008 Netgear выпустила беспроводной маршрутизатор Open Source Wireless-G 1
20.02.2008 Netgear выпустила абонентский шлюз со встроенной технологией фемтосот 1
02.02.2007 D-Link пополнил линейку оборудования ADSL2/2+ 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

SPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4234 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 3
Базальт СПО 206 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 3
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
NXP Semiconductors 135 2
Mellanox Technologies 69 2
Mali 54 2
SAP SE 3230 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Indiegogo 56 1
NEC 436 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Элвис-Плюс 69 1
Элвис-НеоТек 30 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
InfoQubes - Инфо-Кьюбс 7 1
Epicor Software Corporation 54 1
3i Technologies - 3iTech 23 1
IBM 3586 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 158 1
Т-Платформы 274 1
ESET 991 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
SEC Consult Services 933 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 13
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 10
DDR - Double data rate 1081 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 254 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 5
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 4
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 4
NAND flash memory - Флеш-память 206 3
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 38 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 3
Gigabit Ethernet 367 3
ARM64 - Архитектура процессора 1021 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 3
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
Flash 481 2
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
MP3 695 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 16 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 55 1
TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 48 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Linux OS 4296 4
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 3
Java - Язык программирования 1186 3
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 511 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 2
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
Nvidia Jetson Xavier NX 8 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 2
Intel NUC Baby Canyon 6 2
Intel Celeron - Серия процессоров 263 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 2
Intel Cannon Lake 17 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Intel NUC Crimson Canyon - Компактный ПК 5 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Intel NUC Hades Canyon 8 2
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 2
Absolute Software LoJack 4 1
Intel ME - Management Engine 14 1
ANSI Fortran 19 1
VoCore2 1 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
Ростех Элик - серия персональных компьютеров 2 1
Intel Agilex FPGA 5 1
Intel TME - Intel Total Memory Encryption 3 1
Intel PFR - Intel Platform Firmware Resilience 1 1
Бурмистров Роман 5 2
Пименов Андрей 1 1
Финстел Дирк 1 1
Чокпаров Марат 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
Борисова Светлана 5 1
Линючев Павел 1 1
Макаренко Дмитрий 4 1
Горшенин Максим 15 1
Галушкин Олег 168 1
Журавлев Алексей 7 1
Стаин Владислав 4 1
Панов Сергей 14 1
Смирнов Алексей 142 1
Белоусов Андрей 53 1
Кабанов Владимир 174 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Европа 3804 3
Китай - Тайвань 600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Прибалтика - Балтия 607 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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