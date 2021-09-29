Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SPI
Serial Peripheral Interface
SPI bus
Последовательный периферийный интерфейс
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Публикаций - 37, упоминаний - 42
SPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 3
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
|Магнит - Сеть магазинов 269 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 4
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
|Бурмистров Роман 5 2
|Пименов Андрей 1 1
|Финстел Дирк 1 1
|Чокпаров Марат 1 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
|Борисова Светлана 5 1
|Линючев Павел 1 1
|Макаренко Дмитрий 4 1
|Горшенин Максим 15 1
|Галушкин Олег 168 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Стаин Владислав 4 1
|Панов Сергей 14 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru