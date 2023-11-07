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Журавлев Алексей
Журавлев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Припачкин Юрий 66 2
|Семериков Андрей 37 2
|Дмитриев Сергей 33 2
|Косарев Александр 6 2
|Шишов Алексей 3 2
|Райгородский Андрей 38 1
|Шаргунов Сергей 1 1
|Борисова Светлана 5 1
|Ян Давид 67 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Орлов Николай 14 1
|Колесников Олег 20 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Рычка Денис 17 1
|Теппер Александр 8 1
|Гусев Сергей 44 1
|Власов Вячеслав 7 1
|Силин Михаил 27 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Калинин Максим 4 1
|Гаспарян Нонна 1 1
|Трунова Ольга 1 1
|Момджи Юрий 1 1
|Шкляр Юрий 1 1
|Дмитриев Максим 2 1
|Журавлев Александр 15 1
|Гультяева Елена 3 1
|Максимова Людмила 1 1
|Яроцкий Вадим 3 1
|Безрукин Григорий 4 1
|Ницберг Михаил 2 1
|Тимирязев Климент 1 1
|Злотникова Елена 2 1
|Бельская Яна 11 1
|Буднина Алла 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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