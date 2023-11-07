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Журавлев Алексей



Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
07.11.2023 BIA Technologies и Академия им. К. А. Тимирязева договорились о совместной разработке цифровых инноваций для АПК 1
18.04.2022 Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники 1
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya 1
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya 1
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы 1
02.12.2010 Фильмы Disney можно будет увидеть в 3D на «НТВ-Плюс» 1
03.09.2010 3D-телевидение появилось в России 1
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 1
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 1
11.05.2007 В Merlion сменился директор по маркетингу 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Журавлев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
Космос ТВ 44 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Merlion - Мерлион 826 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 628 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Teleperformance - Телеперфоманс 26 1
Галактика - Корпорация 1473 1
МегаФон 9111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 378 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Итерион 5 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 60 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Телко Медиа 11 2
Walt Disney Company 624 1
Sony BMG 183 1
Sony Music Entertainment 158 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Резонанс НПП 372 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Мир увлечений 3 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 34 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6020 2
Судебная власть - Judicial power 2327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4586 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9372 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20905 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8246 3
Аналоговые технологии 2780 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4643 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12142 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10687 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2558 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16271 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3915 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Стандартизация - Standardization 2152 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 165 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 221 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 125 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1610 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2136 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3528 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8706 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 443 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 481 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3999 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7275 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4400 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5450 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4845 1
Avaya Aura 121 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 138 1
Avaya Scopia 23 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya Workspaces 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5347 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
Avaya Open SIP 8 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Припачкин Юрий 66 2
Семериков Андрей 37 2
Дмитриев Сергей 33 2
Косарев Александр 6 2
Шишов Алексей 3 2
Райгородский Андрей 38 1
Шаргунов Сергей 1 1
Борисова Светлана 5 1
Ян Давид 67 1
Копейкин Алексей 16 1
Орлов Николай 14 1
Колесников Олег 20 1
Юхневич Леонид 28 1
Рычка Денис 17 1
Теппер Александр 8 1
Гусев Сергей 44 1
Власов Вячеслав 7 1
Силин Михаил 27 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8797 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1692 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4192 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 4
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 962 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 46 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
CSTB Telecom & Media 58 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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