Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168577
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25090
Персоны 71957
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Власов Вячеслав



13.02.2025 Figura расширяет портфель решений с фокусом на развитие ИИ 1
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya 1
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance 1
16.07.2015 Softline провела аудит программного обеспечения в «Русском аппетите» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Власов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Teleperformance - Телеперфоманс 26 2
Dell EMC 5036 2
Softline - Софтлайн 2839 1
Microsoft Corporation 24657 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Huawei 3946 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Lenovo Group 2296 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Cisco Systems 5120 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 13 1
Фигура АйТи - Figura IT 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4160 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5336 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1866 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 1
Трансивер - Transceiver 133 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3550 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1478 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2584 1
Вентилятор - Fan 982 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1052 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya Workspaces 4 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 28 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Журавлев Алексей 13 1
Патэ Константин 4 1
Орлов Дмитрий 23 1
Гаспарян Нонна 1 1
Куприянов Денис 1 1
Вексельберг Виктор 153 1
Андросов Александр 5 1
Вагнер Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 799 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Украина 7621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 459 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 230 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 77 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
Forbes - Форбс 824 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще