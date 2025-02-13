Фигура АйТи - Figura IT

FIGURA – производитель ИТ-оборудования и комплексных решений. Портфель компании составляют серверы, системы хранения данных, системы резервного копирования, клиентские устройства и программно-аппаратные комплексы. Одним из фокусных направлений компании FIGURA является производство аппаратной платформы для задач искусственного интеллекта. Решения FIGURA помогают крупным компаниям проводить цифровую трансформацию бизнеса, повышать эффективность и устойчивость процессов, и интеллектуальных сервисов.