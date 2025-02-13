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Фигура АйТи Figura IT

Фигура АйТи - Figura IT

FIGURA – производитель ИТ-оборудования и комплексных решений. Портфель компании составляют серверы, системы хранения данных, системы резервного копирования, клиентские устройства и программно-аппаратные комплексы. Одним из фокусных направлений компании FIGURA является производство аппаратной платформы для задач искусственного интеллекта. Решения FIGURA помогают крупным компаниям проводить цифровую трансформацию бизнеса, повышать эффективность и устойчивость процессов, и интеллектуальных сервисов.

 


13.02.2025 Figura расширяет портфель решений с фокусом на развитие ИИ 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Фигура АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1371 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4187 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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