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TeamStorm Тимшторм

TeamStorm - Тимшторм

TeamStorm отечественная система управления рабочими процессами с широкой функциональностью, способная заменить популярные зарубежные сервисы, в первую очередь — продукты Atlassian: Jira, Trello и Confluence.


24.01.2025 VK Tech добавил в решение для разработчиков Dev Platform инструмент управления проектами 1
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 2
19.01.2024 «Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений» 1
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

TeamStorm и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 4
Atlassian 118 4
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 4
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 4 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
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GreenData - Гриндата 31 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Ростелеком 9706 1
Yandex - Яндекс 7351 1
Microsoft Corporation 24632 1
Wrike 26 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
Т1 Иннотех 178 1
GitHub 818 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
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DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
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Ренессанс Страхование 160 1
LEGO 244 1
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СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
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Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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