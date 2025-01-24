TeamStorm Тимшторм
TeamStorm — отечественная система управления рабочими процессами с широкой функциональностью, способная заменить популярные зарубежные сервисы, в первую очередь — продукты Atlassian: Jira, Trello и Confluence.
TeamStorm и организации, системы, технологии, персоны:
|Устинов Михаил 6 4
|Кучаев Денис 7 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сотин Денис 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Морозов Александр 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Богданов Андрей 41 1
|Архипов Андрей 8 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Меденцев Константин 97 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 70 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Бобрецов Сергей 12 1
|Верисов Михаил 22 1
|Миллер Артем 11 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Бабкин Николай 24 1
|Труненков Сергей 35 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Кудрявцев Антон 8 1
|Старичков Никита 2 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Ильина Наталья 18 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Тихонова Божена 16 1
|Forrester Wave 45 1
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