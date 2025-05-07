Получите все материалы CNews по ключевому слову
OKR Objectives and Key Results Цели и ключевые результаты Оценка результатов проектов по заранее определенным ключевым результатам
OKR и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 212 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
|Ассоциация менеджеров 93 1
|Натрусов Артем 287 1
|Гоц Роман 47 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Кичко Дмитрий 67 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Шадаев Максут 1040 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Глазков Александр 141 1
|Ананьев Денис 7 1
|Белоусов Максим 108 1
|Паршин Максим 318 1
|Бычков Александр 40 1
|Батай Илья 55 1
|Иванов Сергей 388 1
|Залманов Андрей 37 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Андрианов Павел 84 1
|Яковлев Александр 24 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Касимов Денис 22 1
|Смирнов Максим 52 1
|Шпак Василий 237 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Кудашев Константин 13 1
|Козлов Максим 32 1
|Краснов Михаил 84 1
|Козак Николай 168 1
|Клявин Владимир 49 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Мацыгин Юрий 45 1
|Копысов Виталий 63 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Лобов Сергей 27 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 366 1
|НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.