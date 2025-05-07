Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174259
ИКТ 13555
Организации 10601
Ведомства 1457
Ассоциации 996
Технологии 3440
Системы 25482
Персоны 74763
География 2829
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2622
Мероприятия 850

OKR Objectives and Key Results Цели и ключевые результаты Оценка результатов проектов по заранее определенным ключевым результатам



07.05.2025 Рынок труда в ИТ: кризис или преувеличение? 2
11.12.2024 Академия iSpring выпустила новые курсы для руководителей команд и менеджеров проектов 1
05.12.2024 Александр Глазков -

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

 2
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
22.03.2024 Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис 1
19.01.2024 «Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений» 1
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» 1
31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 2
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
17.02.2023 Как отличается управление ИТ-продуктом в ИТ- и «неИТ» компаниях 2
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 2
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 2

Публикаций - 12, упоминаний - 18

OKR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24809 3
Oracle Corporation 6753 3
Atlassian 122 3
Ростелеком 9888 2
SAP SE 5324 2
Amazon Inc - Amazon.com 3038 2
8427 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2027 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 157 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 528 2
Google LLC 11927 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 29 2
TeamStorm - Тимшторм 10 2
GE Fanuc - Фанук 40 1
Broadcom - VMware 2403 1
МегаФон 9204 1
Nutanix 102 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 1
Veeam Software 321 1
Accenture plc 685 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
HP Inc. 5715 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 521 1
GitHub 867 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Diasoft - Диасофт 923 1
Yealink Network Technology 70 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
UIPath 105 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Salesforce.com 433 1
ГЛОНАСС АО 204 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7546 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 496 2
Лента - Сеть розничной торговли 2136 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2489 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2865 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 88 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 572 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1677 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1224 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 886 1
Альфа-Банк 1792 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 475 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Транснефть 307 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
Альфа-Капитал УК 111 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 201 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Руснарбанк КБ 9 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4926 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1927 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Ассоциация менеджеров 93 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 648 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3156 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10562 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12820 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3685 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1943 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5630 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11672 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6818 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7631 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4847 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4540 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1843 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7006 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6825 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24679 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7295 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 499 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10361 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 967 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1522 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4055 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5458 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21124 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1294 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25909 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6272 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1323 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 741 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 69 2
Linux OS 10192 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5412 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
Microsoft Office 365 954 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 84 1
Apple iPhone 6 4863 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
НКТ - Р7-Офис 402 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 297 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 319 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Jenkins 46 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
C/C++ - Язык программирования 782 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
iSpring Learn 24 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 209 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 28 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Натрусов Артем 287 1
Гоц Роман 47 1
Никиточкин Иван 3 1
Кичко Дмитрий 67 1
Лобас Аркадий 33 1
Шадаев Максут 1040 1
Чаркин Евгений 299 1
Глазков Александр 141 1
Ананьев Денис 7 1
Белоусов Максим 108 1
Паршин Максим 318 1
Бычков Александр 40 1
Батай Илья 55 1
Иванов Сергей 388 1
Залманов Андрей 37 1
Бадалов Андрей 65 1
Андрианов Павел 84 1
Яковлев Александр 24 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Солопов Вячеслав 37 1
Ушаков Анатолий 41 1
Касимов Денис 22 1
Смирнов Максим 52 1
Шпак Василий 237 1
Федечкин Эдуард 55 1
Агапкин Алексей 39 1
Кудашев Константин 13 1
Козлов Максим 32 1
Краснов Михаил 84 1
Козак Николай 168 1
Клявин Владимир 49 1
Юдин Дмитрий 23 1
Мацыгин Юрий 45 1
Копысов Виталий 63 1
Минофьев Сергей 8 1
Дощенко Сергей 12 1
Соловьев Сергей 71 1
Лобов Сергей 27 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 2
Казахстан - Республика 5623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 1
Европа 21897 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 1
Израиль 2749 1
Украина 7659 1
Грузия 1251 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4963 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8194 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2943 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7128 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2504 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5210 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1418 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5568 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2980 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3338 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2799 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1114 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7976 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 974 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 399 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11174 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2793 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8999 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2375 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4219 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6537 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2500 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 78 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 342 1
Ведомости 1068 1
IDC - International Data Corporation 4916 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Gartner - Гартнер 3569 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 366 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2061 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1134 1
CNews AWARDS - награда 524 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153