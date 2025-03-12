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Индексная книга (каталог) CNews*
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Acer Cloud Technology Being Device Management (BDM)


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
19.12.2023 «Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics 1
14.12.2023 Вышла новая версия системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.06.2022 Наталья Лиходиевская -

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером

 1
04.04.2022 Владимир Лавров, Softline: Наш фокус внимания в России — это клиенты и сотрудники 1
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
14.02.2019 Acer Cloud Technology представила платформу управления устройствами BDM 2
23.06.2014 Сушка: в поисках оптимального решения 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Acer Cloud Technology и организации, системы, технологии, персоны:

8306 4
Softline - Софтлайн 2871 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
Flant - Флант 101 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
MIND Software 20 2
Oracle Siebel Systems 508 2
Qlik - QlikTech 160 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Acer - AOpen 53 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
IBASE Technology 7 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Intel Corporation 12234 1
Lenovo Group 2297 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Xerox 1140 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Midea 35 1
ASKO 35 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 153 1
Рексофт - Reksoft 421 1
SAP SE 5295 1
ГЛОНАСС АО 199 1
Microsoft Corporation 24706 1
Broadcom - VMware 2383 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Neogenda 1 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 3
МКБ - Московский кредитный банк 562 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
РЖД - Российские железные дороги 1918 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Абсолют Банк 234 1
Силовые машины 111 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Фора Банк 58 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Норвик банк - Вятка банк 7 1
Кофемания 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 333 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
ASF - Apache Software Foundation 208 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 5
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4050 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 341 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1054 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3896 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3105 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1788 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 492 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 924 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 683 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5368 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 4
Linux OS 10062 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 93 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Navicon - Дельта BI 16 2
Google Android 14104 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Microsoft Windows 15765 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 886 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4553 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 715 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
MIND Software - MIND Migrate 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Apple iPhone 6 4862 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 67 1
C/C++ - Язык программирования 768 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 483 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1286 1
Fujitsu Fugaku 10 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 79 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 147 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 479 1
Jenkins 45 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Андрианов Павел 84 3
Булгаков Кирилл 105 2
Порошин Тимур 30 2
Русин Максим 5 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 2 2
Смирнов Максим 48 2
Гузовский Денис 68 2
Каримов Руслан 25 2
Груздев Антон 16 2
Карпов Евгений 44 2
Дорожко Алексей 6 2
Хачапуридзе Татьяна 4 2
Горская Татьяна 2 2
Shih Maverick - Ши Маверик 2 1
Арванитаки Евгений 2 1
Терещенко Денис 88 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Титов Андрей 4 1
Лавров Владимир 72 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1018 1
Александров Александр 70 1
Чунина Анна 4 1
Житнушкина Ксения 1 1
Семенов Александр 150 1
Юдин Дмитрий 23 1
Кубарев Алексей 54 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Андрианова Ольга 4 1
Сысоев Андрей 2 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Соловьев Илья 5 1
Плаксунов Сергей 1 1
Бедяева Анна 1 1
Васильев Федор 1 1
Шагеев Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 2
Нидерланды 3537 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5204 1
Япония 13321 1
Россия - СФО - Омская область 681 1
Ирландия - Республика 1015 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Европа 21832 1
Южная Корея - Республика 6679 1
Россия - УФО - Свердловская область 1530 1
Европа Восточная 3100 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 234 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4889 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8831 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1973 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6201 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8116 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2511 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3239 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 579 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 1
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Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Английский язык 6679 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1588 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4501 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4405 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1672 1
СРО - саморегулируемые организации 97 1
Спорт - Футбол 649 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Инновация года - награда 111 1
S&P 500 558 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 174 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Embedded World 5 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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