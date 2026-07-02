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РУЛОГ RULOG HAVI Logistics

РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics

Компания РУЛОГ (ранее известная как HAVI) предоставляет услуги в области инноваций, оптимизации и управления цепочками поставок. РУЛОГ – это сеть из 14 распределительных центров, расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока

 

 

Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, РУЛОГ "IBP в Рулог: опыт внедрения"  Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 2
16.04.2026 Supply & Demand Planning Conference 1
25.03.2026 В Технопарке «Сколково» состоится конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок – Supply & Demand Planning Conference 1
11.03.2026 16 апреля в Технопарке «Сколково» состоится конференция Supply & Demand Planning Conference 1
04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
17.12.2024 LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог» 1
23.06.2023 Axenix разработала стратегию локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог» 1
14.03.2008 РУЛОГ управляет поставками товара с помощью «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

РУЛОГ и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 292 3
SAP SE 5601 2
9594 2
Optimacros - Оптимакрос 105 2
К2Тех - K2Tech 354 2
Novo BI - Ново Биай 28 1
Team Value - Тим Вэлью 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Accenture plc 719 1
Oracle Corporation 7074 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
Ramax - Рамакс 138 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 6
Гротекс - Solopharm 6 3
Arlift - Арлифт 22 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 3
Яндекс.Лавка 315 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
Вкусно — и точка 36 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Почта России ПАО 2370 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
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Баланс-Платформа - Decision Flow 8 3
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ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 3
Microsoft Office 4170 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - T-Bank Unidraw 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
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Прокопович Владислав 15 3
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Укстина Анна 3 3
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Шингарев Павел 22 3
Терехин Никита 7 2
Зайдуллин Марат 2 2
Писаренко Александр 4 2
Чудинов Дмитрий 103 1
Золотов Владимир 30 1
Ломако Константин 1 1
Валин Максим 17 1
Соловьева Светлана 17 1
Козлов Юрий 3 1
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Колотев Дмитрий 30 1
Ким Максим 7 1
Гончар Марьян 29 1
Треков Денис 3 1
Казарин Иван 24 1
Носков Кирилл 15 1
Гайсин Вадим 28 1
Бреган Андрей 26 1
Халтурин Максим 17 1
Лещев Александр 2 1
Варнаков Юрий 15 1
Доманов Алексей 13 1
Штефан Константин 13 1
Лапченко Владислав 13 1
Козеруков Дмитрий 14 1
Сухняк Дмитрий 13 1
Замятина Надежда 13 1
Хабибуллина Алина 13 1
Ершов Андрей 52 1
Карелин Павел 22 1
Павлов Максим 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
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Европа 24964 1
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Япония 13807 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Налогообложение - Налог на прибыль 222 1
Ведомости 1466 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
РАН - Российская академия наук 2122 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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