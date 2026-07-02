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РУЛОГ RULOG HAVI Logistics
Компания РУЛОГ (ранее известная как HAVI) предоставляет услуги в области инноваций, оптимизации и управления цепочками поставок. РУЛОГ – это сеть из 14 распределительных центров, расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока
Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, РУЛОГ "IBP в Рулог: опыт внедрения" Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025
СОБЫТИЯ
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РУЛОГ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
|Митченко Светлана 5 3
|Прокопович Владислав 15 3
|Толкунов Валентин 5 3
|Рогов Артем 4 3
|Кравченко Жанна 3 3
|Чавушян Сара 5 3
|Укстина Анна 3 3
|Бойков Кирилл 3 3
|Шингарев Павел 22 3
|Терехин Никита 7 2
|Зайдуллин Марат 2 2
|Писаренко Александр 4 2
|Чудинов Дмитрий 103 1
|Золотов Владимир 30 1
|Ломако Константин 1 1
|Валин Максим 17 1
|Соловьева Светлана 17 1
|Козлов Юрий 3 1
|Ахметчанов Павел 3 1
|Колотев Дмитрий 30 1
|Ким Максим 7 1
|Гончар Марьян 29 1
|Треков Денис 3 1
|Казарин Иван 24 1
|Носков Кирилл 15 1
|Гайсин Вадим 28 1
|Бреган Андрей 26 1
|Халтурин Максим 17 1
|Лещев Александр 2 1
|Варнаков Юрий 15 1
|Доманов Алексей 13 1
|Штефан Константин 13 1
|Лапченко Владислав 13 1
|Козеруков Дмитрий 14 1
|Сухняк Дмитрий 13 1
|Замятина Надежда 13 1
|Хабибуллина Алина 13 1
|Ершов Андрей 52 1
|Карелин Павел 22 1
|Павлов Максим 22 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
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