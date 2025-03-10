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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ким Максим


10.03.2025 Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России» 1
23.06.2023 Axenix разработала стратегию локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ким Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 1
Yandex - Яндекс 7501 1
Microsoft Corporation 24723 1
Accenture plc 682 1
РУЛОГ - HAVI Logistics 3 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 146 1
Яндекс.Доставка 72 1
Почта России ПАО 2133 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 689 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 905 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2334 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 756 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10227 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 167 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 80 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
Писаренко Александр 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 2
Россия - РФ - Российская федерация 146414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2276 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3998 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3148 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1589 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1990 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7104 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1584 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7917 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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