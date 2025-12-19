Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запускает ребрендинг пунктов выдачи заказов

Новый официальный брендбук РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) по ремонту пунктов выдачи заказов Wildberries уже подготовлен и в ближайшее время станет доступен для всех партнеров маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Компания полностью пересмотрела подход к оформлению пространства, чтобы сделать клиентский опыт более удобным, современным и визуально единообразным во всех ПВЗ. Обновление станет основой для дальнейшего развития всей сети пунктов выдачи.

«Мы видим, как важна для клиентов понятная, комфортная и дружелюбная среда. ПВЗ — это место, куда ежедневно заходят миллионы покупателей, и мы хотим, чтобы каждый визит был максимально приятным. Новый брендбук задает единый стандарт качества, чтобы пункт выдачи в Москве, Казани или любом другом городе или стране выглядел одинаково современно и узнаваемо. Мы стремимся к тому, чтобы клиент с порога понимал: он пришел в пространство, где все продумано до мелочей», — сказал руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.

Версия брендбука уже доступна партнерам для ознакомления. В нем обновлены рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели и общей визуальной концепции. Эти изменения отражают новый взгляд компании на развитие инфраструктуры и поддержку партнеров. Новые требования будут обязательны только для тех ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 г. Такой шаг необходим, чтобы партнеры могли заранее спланировать оформление помещений и настроить свои бизнес-процессы. А в будущих планах — постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса.

Одним из ключевых аспектов обновления стала переосмысленная дизайнерская концепция. Специалисты компании стремились уйти от традиционного для рынка перегруженного визуального языка и создать более спокойную, удобную и современную среду.

«Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Мы использовали светлые, чистые цвета, продуманное освещение, логичное движение между зонами. Каждый элемент — от стойки до примерочных — появился здесь не случайно. Наша задача была не просто обновить интерьер, а создать гармоничное пространство, которое создавало бы комфортную среду как клиенту, так и менеджеру. Это новое качество сервиса, выраженное в дизайне», – сказал дизайн-директор РВБ Баха Егамедиев.

Первые пилотные ПВЗ, оформленные по новому брендбуку, уже принимают покупателей. Их запуск стал важным тестовым этапом, позволяющим проверить, как новая концепция работает в реальных условиях. По словам одного из партнеров компании, открывшего один из таких пунктов, обновления подметили все.

«Посетители сразу отмечают, что стало удобнее взаимодействовать с примерочными, во внутреннее наполнение добавилось красок. Атмосфера стала более современной. Для нас как для команды это тоже серьезное улучшение, нынешнее пространство и визуальное оформление дают нам больше сил», — сказала партнер Wildberries, владелица первого ПВЗ в новом брендинге Юлия Шевякова.

Wildberries планирует продолжать собирать обратную связь от партнеров и покупателей, чтобы финально улучшить версию брендбука и учесть реальные потребности всех участников сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще