Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect

«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? «Яндекс 360» встроил нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? «Яндекс 360» представ

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Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами В гибридном формате Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт свою флагманскую конференцию Yandex Connect, посвящён

«К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Рост спроса на онлайн-

«Яндекс 360» для бизнеса представил новую модель подключения «Трекера» Клиенты «Яндекс 360» для бизнеса теперь могут подключать систему управления проектами «Яндекс Трекер» для отдельных пользователей или подразделений, а не для всей организации сразу. Такой подход к внедр

Переход на «Яндекс 360 для бизнеса» вдвое снизит затраты «Московского ювелирного завода» на цифровые сервисы Сотрудники производителя ювелирных изделий «Московского ювелирного завода» (МЮЗ) перешли на «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит компании сократить годовые затраты на использование циф

ИТ-специалисты проводят на звонках меньше времени, чем сотрудники государственного сектора и сферы консалтинга «Яндекс 360 для бизнеса» выяснил, что видеозвонки чаще всего ассоциируются с рабочими встречам

Новые возможности «Яндекс 360» для бизнеса: обновления и функции продукта В сентябрьском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи и администраторы организаций получили ряд новых функций.

«Яндекс 360 для бизнеса»: новые функции для повышения эффективности работы В августовском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи получили несколько новых функций. В мессенджере теперь м

«Яндекс 360»: каждое четвертое электронное письмо оказалось спамом С начала 2024 г. почтовые серверы «Яндекс 360» обработали свыше 48 млрд входящих писем. Четверть из всего потока — 12,3 млрд — технология «Спамооборона» отправила в спам или заблокировала как потенциально опасные. За I полугодие

«Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников «Яндекс 360» перезапустил «Телемост» — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео с

«Яндекс 360 для бизнеса» представил новые функции В июльском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» для пользователей появилось сразу несколько новых опций. В «Трекере»

ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» екс Почты», «Диска» и «Календаря». Решение предназначено для компаний, использующих цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» или планирующих переход на неё. Об этом CNews сообщили представители

Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса» Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса». Desport — сеть магазинов спортивных товаров. Когда встал вопрос об о

«Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» Нефтеперерабатывающая компания «Славянск ЭКО» перенесет рабочие коммуникации в онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит полностью отказаться от разрозненных on-premise-решений

ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» ель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по внедрению сервисов российского онлайн-офиса «Яндекс 360 для бизнеса» для Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом CNews сообщили предста

Отношение россиян к электронным письмам помогло узнать их характеры Большинство россиян склонны путешествовать, постоянно узнавать что-то новое и помогать другим. К таким результатам пришли аналитики компании «Яндекс 360». Ранее компания опубликовала игру-тест «Какой у вас нейропрофиль?». На момент публикации опроса ее прошли свыше 265 тыс. пользователей из России. Для завершения теста было необходим

«Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер» «Яндекс 360» представляет новую тарифную линейку: теперь, подключая «Яндекс 360 для биз

«Генериум» перешел на «Яндекс 360 для бизнеса» и организовала работу подразделений в «Яндекс Трекере» а и существующее ИТ-решение. Компания провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса». Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнёра Softway. Теперь

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров Не выходя из офиса Яндекс 360 для бизнеса — цифровая среда для эффективной совместной работы, включающая в себя

ГК «Точно» оптимизировал затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса» Федеральный девелопер «Точно» перенес коммуникации команды на SaaS-платформу «Яндекс 360 для бизнеса». Миграция в виртуальный офис помогла избежать затрат на создание собс

Тюменский государственный университет мигрировал сервисы коммуникаций в «Яндекс 360 для бизнеса» без прерывания административного и образовательного процессов Тюменский государственный университет внедрил сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» в образовательный процесс, чтобы поддерживать эффективное взаимодейст

«Яндекс 360» совместно с сервисом для фотографов Wfolio запустил линейку специальных тарифов Тариф «Яндекс 360 Премиум Wfolio» предназначен для начинающих и профессиональных фотографов. С ним м

Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360» Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», ко

Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360» Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360» для бизнеса. Инструменты расширят возможности «Яндекс 360» для бизнеса, который уже включает в себя решения для корпоративных коммуникаций и совместной работы. Возможность по

«Яндекс 360» предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте Андрей Иванов, директор по информационной безопасности «Яндекс 360»: «Аналитики «Яндекс 360» изучили деятельность почтовых спамеров и выделили несколько периодов их повышенной активности. Ближайший всплеск продуктивности мошенников, чьи элект

«Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе «Яндекс 360 для бизнеса» улучшил условия в партнерском канале и увеличил суммарный заработок п

«Яндекс 360» заблокировал более 20 млрд вредоносных писем в 2023 году В последние 5 лет аналитики «Яндекс 360» отмечают тенденцию к снижению количества спама в почте. В 2023 г. его отправили на треть меньше (8,6 млрд), чем в 2019 г. При этом уловки мошенников стали изощреннее как в части кон

«Цементум» организовала совместную работу распределенной команды в облачных сервисах «Яндекс 360 для бизнеса» ния «Цементум», российский производитель цемента, перевела деловые коммуникации в виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса». Облачная экосистема позволяет команде, распределенной по разным реги

«Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь» «Яндекс 360 для бизнеса» развернул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производ

beeline cloud стал партнером года Yandex Cloud и Яндекс 360 На главной ежегодной конференции для партнёров Yandex Cloud и Яндекс 360 beeline cloud (билайн облако) получил премию «Партнер года» по работе с продуктовы

Россияне 45+ оптимистичнее молодых относятся к интернет-технологиям Об этом свидетельствует совместное исследование «Яндекс 360» и Аналитического центра НАФИ. Авторы исследования узнали, как отношение к информа

«Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам уктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе

«Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» Компания «Сиссофт» официально подтвердила статус авторизованного дистрибьютора «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках сотрудничества клиенты смогут воспользоваться экспертизой т

«Яндекс 360» улучшил навигацию для пользователей мобильного «Диска» «Яндекс 360» выпустил обновления мобильного «Диска» и изменил вид плиток с фотографиями. Тепер

Врачи BestDoctor перенесли рабочее расписание в «Календарь» от «Яндекс 360 для бизнеса» пания с собственной ИТ-платформой, экосистемами «Здоровье» и «Страхование» – интегрировала решения «Яндекс 360 для бизнеса» с корпоративной CRM и перевела рабочие процессы более 1000 сотруднико

KDL оптимизировала затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса» 4 лабораторий и более 400 медицинских офисов по всей России, перевела бизнес-процессы в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 2 тыс. сотрудников компании пользуются сервисами виртуа

«Яндекс 360 для бизнеса» будет доступен в странах СНГ «Яндекс 360» и дистрибьютор программного обеспечения Mont договорились о стратегическом партне