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Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Коннект Yandex.Connect

Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect

«Яндекс 360» для бизнеса — это пространство, в котором может удаленно работать вся команда фирмы. В него входит восемь сервисов: облачное хранилище, документы, ВКС, мессенджер, электронная почта, рассылки, календарь и заметки. Все инструменты экосистемы «Яндекс 360» для бизнеса связаны между собой. 

Яндекс 360 — это цифровые сервисы для организации и сохранения важных событий: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Документы, Мессенджер, Календарь и другие. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и многое другое. Яндекс 360 помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов Яндекс 360 для бизнеса.

  • Яндекс 360 — это виртуальный офис, в котором собраны сервисы для работы: корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, редактор документов и сервисы для коммуникации.
  • Яндекс 360 для бизнеса — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое. Есть несколько тарифов Яндекс 360 для бизнеса: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.
  • Яндекс.Бизнес

 

 

Данные 2024 года

 

 


«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось?

«Яндекс 360» встроил нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? «Яндекс 360» представ
11.12.2024 Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise

оторое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инф
11.12.2024 Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций

еса, представило комплексный тариф для организаций. В него вошли браузер для организаций и сервисы «Яндекс 360 для бизнеса». Тариф позволит компаниям разного размера закрыть сразу несколько пот
26.11.2024 Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

В гибридном формате Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт свою флагманскую конференцию Yandex Connect, посвящён
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд»

в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Рост спроса на онлайн-
19.11.2024 «Яндекс 360» для бизнеса представил новую модель подключения «Трекера»

Клиенты «Яндекс 360» для бизнеса теперь могут подключать систему управления проектами «Яндекс Трекер» для отдельных пользователей или подразделений, а не для всей организации сразу. Такой подход к внедр
08.11.2024 Переход на «Яндекс 360 для бизнеса» вдвое снизит затраты «Московского ювелирного завода» на цифровые сервисы 

Сотрудники производителя ювелирных изделий «Московского ювелирного завода» (МЮЗ) перешли на «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит компании сократить годовые затраты на использование циф
31.10.2024 ИТ-специалисты проводят на звонках меньше времени, чем сотрудники государственного сектора и сферы консалтинга

«Яндекс 360 для бизнеса» выяснил, что видеозвонки чаще всего ассоциируются с рабочими встречам
03.10.2024 Новые возможности «Яндекс 360» для бизнеса: обновления и функции продукта

В сентябрьском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи и администраторы организаций получили ряд новых функций.
30.08.2024 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые функции для повышения эффективности работы

В августовском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи получили несколько новых функций. В мессенджере теперь м
08.08.2024 «Яндекс 360»: каждое четвертое электронное письмо оказалось спамом

С начала 2024 г. почтовые серверы «Яндекс 360» обработали свыше 48 млрд входящих писем. Четверть из всего потока — 12,3 млрд — технология «Спамооборона» отправила в спам или заблокировала как потенциально опасные. За I полугодие
07.08.2024 «Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников

«Яндекс 360» перезапустил «Телемост» — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео с
31.07.2024 «Яндекс 360 для бизнеса» представил новые функции

В июльском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» для пользователей появилось сразу несколько новых опций. В «Трекере»

06.06.2024 ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

екс Почты», «Диска» и «Календаря». Решение предназначено для компаний, использующих цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» или планирующих переход на неё. Об этом CNews сообщили представители

29.05.2024 Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса»

Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса». Desport — сеть магазинов спортивных товаров. Когда встал вопрос об о
23.05.2024 «Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса»

Нефтеперерабатывающая компания «Славянск ЭКО» перенесет рабочие коммуникации в онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит полностью отказаться от разрозненных on-premise-решений
14.05.2024 ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса»

ель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по внедрению сервисов российского онлайн-офиса «Яндекс 360 для бизнеса» для Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом CNews сообщили предста
26.04.2024 Отношение россиян к электронным письмам помогло узнать их характеры

Большинство россиян склонны путешествовать, постоянно узнавать что-то новое и помогать другим. К таким результатам пришли аналитики компании «Яндекс 360». Ранее компания опубликовала игру-тест «Какой у вас нейропрофиль?». На момент публикации опроса ее прошли свыше 265 тыс. пользователей из России. Для завершения теста было необходим
18.04.2024 «Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер»

«Яндекс 360» представляет новую тарифную линейку: теперь, подключая «Яндекс 360 для биз
12.04.2024 «Генериум» перешел на «Яндекс 360 для бизнеса» и организовала работу подразделений в «Яндекс Трекере»

а и существующее ИТ-решение. Компания провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса». Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнёра Softway. Теперь

05.04.2024 Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Не выходя из офиса Яндекс 360 для бизнеса — цифровая среда для эффективной совместной работы, включающая в себя

20.03.2024 ГК «Точно» оптимизировал затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса»  

Федеральный девелопер «Точно» перенес коммуникации команды на SaaS-платформу «Яндекс 360 для бизнеса». Миграция в виртуальный офис помогла избежать затрат на создание собс
12.03.2024 Тюменский государственный университет мигрировал сервисы коммуникаций в «Яндекс 360 для бизнеса» без прерывания административного и образовательного процессов

Тюменский государственный университет внедрил сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» в образовательный процесс, чтобы поддерживать эффективное взаимодейст
05.03.2024 «Яндекс 360» совместно с сервисом для фотографов Wfolio запустил линейку специальных тарифов

Тариф «Яндекс 360 Премиум Wfolio» предназначен для начинающих и профессиональных фотографов. С ним м
05.03.2024 Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», ко
04.03.2024 Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360» для бизнеса. Инструменты расширят возможности «Яндекс 360» для бизнеса, который уже включает в себя решения для корпоративных коммуникаций и совместной работы. Возможность по
16.02.2024 «Яндекс 360» предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте

Андрей Иванов, директор по информационной безопасности «Яндекс 360»: «Аналитики «Яндекс 360» изучили деятельность почтовых спамеров и выделили несколько периодов их повышенной активности. Ближайший всплеск продуктивности мошенников, чьи элект
08.02.2024 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе

«Яндекс 360 для бизнеса» улучшил условия в партнерском канале и увеличил суммарный заработок п
01.02.2024 «Яндекс 360» заблокировал более 20 млрд вредоносных писем в 2023 году

В последние 5 лет аналитики «Яндекс 360» отмечают тенденцию к снижению количества спама в почте. В 2023 г. его отправили на треть меньше (8,6 млрд), чем в 2019 г. При этом уловки мошенников стали изощреннее как в части кон
31.01.2024 «Цементум» организовала совместную работу распределенной команды в облачных сервисах «Яндекс 360 для бизнеса»

ния «Цементум», российский производитель цемента, перевела деловые коммуникации в виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса». Облачная экосистема позволяет команде, распределенной по разным реги
25.01.2024 «Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь»

«Яндекс 360 для бизнеса» развернул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производ
15.12.2023 beeline cloud стал партнером года Yandex Cloud и Яндекс 360

На главной ежегодной конференции для партнёров Yandex Cloud и Яндекс 360 beeline cloud (билайн облако) получил премию «Партнер года» по работе с продуктовы
15.12.2023 Россияне 45+ оптимистичнее молодых относятся к интернет-технологиям

Об этом свидетельствует совместное исследование «Яндекс 360» и Аналитического центра НАФИ. Авторы исследования узнали, как отношение к информа
14.12.2023 «Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам

уктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе
14.12.2023 «Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

Компания «Сиссофт» официально подтвердила статус авторизованного дистрибьютора «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках сотрудничества клиенты смогут воспользоваться экспертизой т
29.11.2023 «Яндекс 360» улучшил навигацию для пользователей мобильного «Диска»

«Яндекс 360» выпустил обновления мобильного «Диска» и изменил вид плиток с фотографиями. Тепер
23.11.2023 Врачи BestDoctor перенесли рабочее расписание в «Календарь» от «Яндекс 360 для бизнеса»

пания с собственной ИТ-платформой, экосистемами «Здоровье» и «Страхование» – интегрировала решения «Яндекс 360 для бизнеса» с корпоративной CRM и перевела рабочие процессы более 1000 сотруднико
17.11.2023 KDL оптимизировала затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса»

4 лабораторий и более 400 медицинских офисов по всей России, перевела бизнес-процессы в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 2 тыс. сотрудников компании пользуются сервисами виртуа
01.11.2023 «Яндекс 360 для бизнеса» будет доступен в странах СНГ

«Яндекс 360» и дистрибьютор программного обеспечения Mont договорились о стратегическом партне
26.10.2023 VALO будет развивать коммуникации в экосистеме «Яндекс 360 для бизнеса»

стартап, который занимается строительством, создал для своей команды виртуальный офис на платформе «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь порядка 300 сотрудников застройщика и управляющей компании мо

Публикаций - 157, упоминаний - 244

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 132
Microsoft Corporation 24625 27
Google LLC 11775 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
VK - Mail.ru Group 3455 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 7
Telegram Group 1983 6
TrueConf - ТруКонф 397 6
Softline - Софтлайн 2810 6
Ростелеком 9700 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Dropbox 498 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 5
Ред Софт - Red Soft 700 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
8213 4
Oracle Corporation 6688 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Yandex B2B Tech 5 4
МегаФон 8805 3
MONT - МОНТ 144 3
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 14 3
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Broadcom - VMware 2359 2
Huawei 3933 2
Lenovo Group 2292 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Selectel - Селектел 385 2
Орбита 292 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Uber 330 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Фаберлик - Faberlic 93 3
Unsplash 763 3
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Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
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eBay Inc 1619 1
Gett 81 1
ЦИАН - CIAN 131 1
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