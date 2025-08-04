Папки для «Мессенджера», ссылки-приглашения в «Вики» и другие июльские обновления «Яндекс 360»

В июле «Яндекс 360» представил обновления, направленные на повышение продуктивности команд и упрощение бизнес-процессов. Новые возможности затронули «Телемост», «Трекер», «Вики», «Формы», «Мессенджер», «Календарь», «Диск» и «Доски», сделав их удобнее для совместной работы, управления задачами и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса 360».

«Телемост» и «Трекер»: управление встречами и задачами

В «Телемосте» появились новые настройки по умолчанию через API, которые позволяют централизованно определять параметры видеовстреч: кто попадает в комнату ожидания, получает расшифровку или может включать запись. Это снижает нагрузку на организаторов и упрощает подготовку встреч.

«Трекер» стал функциональнее для координации команд. Теперь прямо на странице задачи во вкладке «Действия» можно создать чат для обсуждения, не покидая сервис. Чтобы у дочерних объектов были такие же права доступа, как у портфеля, достаточно привязать права доступа к родительской цели. Благодаря тому, что настройки синхронизируются не придется тратить время и выставлять параметры вручную. Центр уведомлений получил обновленный интерфейс: аватары отправителей, имена и типы событий отображаются в карточках, а уведомления можно отмечать прочитанными или снимать отметку прямо в них.

«"Яндекс 360" создает инструменты, которые делают командную работу проще, прозрачнее и эффективнее. Новые функции наших сервисов помогают бизнесу оптимизировать процессы, минимизировать рутину и сосредоточиться на главном — достижении целей. От автоматизации встреч до гибкого управления задачами — мы стремимся к тому, чтобы каждая команда работала быстрее и комфортнее», — сказал коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

«Вики» и «Формы»: автоматизация и интеграции

Сервис «Вики» стал гибче благодаря публичному API, который позволяет автоматизировать создание и наполнение страниц, включая текст, динамические таблицы, столбцы и строки. Это открывает возможности для интеграций и шаблонной работы с контентом.

Приглашать сотрудников на страницу теперь проще — достаточно сгенерировать ссылку через кнопку «Поделиться», доступную только для участников организации. Комментарии в «Вики» стали интерактивнее: пользователи могут форматировать текст, выделять важное, реагировать на сообщения и делиться ссылками, а уведомления о новых ответах приходят на почту.

Формы получили обновленный конструктор с интуитивным интерфейсом и упрощенной навигацией. Появилась панель для работы с длинными формами, возможность копировать страницы и задавать условия отображения блоков в зависимости от ответов. Публичный API Форм, совместимый с API «Вики» и «Трекера», позволяет автоматизировать сбор и обработку данных.

«Мессенджер» и «Календарь»: организация общения и событий

«Мессенджер» теперь поддерживает папки для группировки до 50 чатов по темам или проектам. Через контекстное меню можно создать до 10 таких папок. Новый виджет упрощает переключение между организациями и внешними чатами, что удобно для работы в нескольких пространствах.

В «Календаре» добавлены инструменты персонализации: события можно выделять цветами и текстовыми метками, которые видны только пользователю. Метки создаются через контекстное меню события и помогают сортировать задачи по приоритетам или тематике.

«Диск» и «Доски»: работа с файлами и проектами

На «Диске» появилась возможность восстановить нужную версию файла, даже если он занят, с помощью функции «Сохранить как копию» — документ сохраняется в разделе «Файлы» для дальнейшей работы. Новая роль «Управление доступом» позволяет администраторам делегировать задачи по настройке прав: просмотр списка пользователей, добавление, удаление или изменение уровней доступа. Эти функции доступны в веб-версии «Диска».

«Доски» стали удобнее для командной работы: изменения в стикерах и фигурах отображаются в реальном времени без необходимости обновлять страницу, что ускоряет совместное редактирование.