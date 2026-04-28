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Индексная книга (каталог) CNews*
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Wiki Вики режим Википедии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.04.2026 Не до Confluence: в России появилась корпоративная Вики, которую пишет ИИ

стала полнофункциональная корпоративная Вики, доступная в качестве отдельного приложения. В Timetta Wiki база знаний напрямую связана с проектами. В удобном редакторе с поддержкой языка разметк
27.02.2026 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов

Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Евгений Копытин обнаружили три уязвимости в опенсорсной платформе XWiki, которую компании используют для создания вики-сайтов. Успешная эксплуатация недостатков безопасности могла позволить атакующему похитить данные сотрудников и заблокировать доступ к XWiki, что нарушило бы операционные процессы компании
04.08.2025 Папки для «Мессенджера», ссылки-приглашения в «Вики» и другие июльские обновления «Яндекс 360»

В июле «Яндекс 360» представил обновления, направленные на повышение продуктивности команд и упрощение бизнес-процессов. Новые возможности затронули «Телемост», «Трекер», «Вики», «Формы», «Мессенджер», «Календарь», «Диск» и «Доски», сделав их удобнее для совместной работы, управления задачами и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса 360». «Т
21.05.2024 Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech

открыло для российских разработчиков доступ к двум новым компонентам собственной технологической платформы Mos.Tech: сервису для управления ИТ-проектами Mos.Track и сервису работы с документацией Mos.Wiki. Ранее, в мае 2023 г., Москва предоставила ИТ-отрасли доступ к облачной платформе Mos.Hub для совместной разработки программного обеспечения. Она включает в себя защищенный репозиторий и п
05.03.2024 Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», который уже включает в себя решения для корпора
04.03.2024 Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360» для бизнеса. Инструменты расширят возможности «Яндекс 360» для бизнеса, который уже включает в себя решения для корпора
03.02.2014 Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах

мпания Check Point Software Technologies, сообщила об обнаружении уязвимости в веб-платформе MediaWiki — программном обеспечении с открытым исходным кодом, предназначенном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point. Исследование компании выявило уяз
23.01.2014 Евросоюз запускает краудсорсинговый ГИС-проект

Грант стоимостью ?1,4 млн. выделен на работу, проводимую в рамках проекта IIASA Geo-Wiki. Это оригинальный интерактивный онлайн-проект по изучению растительного покрова планеты. Планируется, что кроме ученых в проекте будут принимать активное участие и волонтеры, которые могут
14.08.2012 «Ситроникс» запустила wiki-энциклопедию для обучения ИТ-специалистов

е Технологии», один из крупнейших системных интеграторов и ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг в области информационных технологий в СНГ и Восточной Европе, сообщила о создании собственной wiki-энциклопедии, посвященной вопросам разработки программного обеспечения и практике реализации проектов по внедрению бизнес-приложений. Основной целью создания веб-энциклопедии в формате

11.03.2011 Как блоги помогают работе с СЭД?

типны, и, как правило, решение проблемы уже существует, поэтому можно предоставить внешний доступ к wiki, чтобы не тратить время сотрудников на разъяснение типовой проблемы очередному клиенту.

28.04.2009 Wiki-сайт подал в суд на Apple

OdioWorks, которой принадлежит популярный wiki-сайт Bluwiki, подала судебный иск против компании Apple, обвиняя ее в незаконных юридических угрозах из-за обсуждения пользователями Bluwiki способов обхода легальной защиты iPod и iPhone.
11.07.2008 "Gene Wiki": генетический проект в рамках Wikipedia

Группа исследователей сообщает о ходе реализации информационного проекта "Gene Wiki" в рамках онлайновой энциклопедии Wikipedia. Целью проекта является создание архива данных о человеческих генах для ускорения полной расшифровки ДНК человека. Статья о проекте под название
04.09.2007 Wiki City Rome: 3-D модель Рима

8 сентября 2007 г., во время празднования "Белой ночи" Рима (Notte Bianca), в интернете и на улицах столицы Италии будет работать картографический проект Wiki City Rome. Wiki City Rome - это 3-D модель Рима, создаваемая при участии специалистов Массачусетского технологического университета. В модели будут отражаться перемещения людей и тр
04.09.2007 Google запустит wiki-приложение: Google Wiki

Сети появилась информация о том, что Google готовится перезапустить сервис Jotspot, который был куплен компанией в 2006 г. Jotspot является приложением, которое предназначено для работы с онлайновыми wiki-сервисами — базами данных наподобие Wikipedia. После сделки с Google сервис Jotspot не позволял регистрироваться новым пользователям, однако старые клиенты сохранили доступ к своим аккаунт
19.03.2007 Слово «wiki» заняло место в английском языке

Слово «wiki», обозначающее технологию онлайновых энциклопедий, пополняемых пользователем, попало в О
19.02.2007 Фармацевтической компании США отказано в санкциях против wiki-сайтов

Суд Нью-Йорка, США, отказал фармацевтической компании Eli Lilly в требовании запретить пяти сайтам, созданным по технологии wiki, ссылаться на страницы с информацией, которая, по её утверждению, порочит репутацию. Речь идёт о препарате-бестселлере Zyprexa, о побочных эффектах, как утверждают различные источники в ин
26.07.2006 JotSpot упростит работу с wiki

Компания JotSpot выпустила во вторник приложение JotSpot Wiki 2.0, предназначенное для работы с онлайновыми wiki-сервисами — базами данных наподобие Wikipedia. Основатель и глава компании Джо Краус (Joe Kraus) утверждает, что новая версия

Публикаций - 282, упоминаний - 292

Wiki и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 53
Yandex - Яндекс 9216 44
Google LLC 12690 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
1С-Битрикс - Bitrix 675 18
9594 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Atlassian 156 15
Oracle Corporation 7074 14
TerraLink - ТерраЛинк 292 13
Docsvision - ДоксВижн 1060 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Apple Inc 13156 10
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 9
Ростелеком 10948 9
SAP SE 5601 9
X Corp - Twitter 2938 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Telegram Group 2940 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Directum - Директум 1268 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Intel Corporation 12811 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
АйТи 1519 7
InterTrust - ИнтерТраст 336 7
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
HP Inc. 5883 6
OpenText 238 6
Paybot - Пэйбот 68 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Jive Software 24 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Cisco Systems 5372 4
Adobe Systems 1597 4
Yahoo! 3726 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Почта России ПАО 2370 6
Microsoft - LinkedIn 699 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Просвещение ФГУП - издательство 30 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
НПК - Новая перевозочная компания 8 2
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Google Ventures - GV 37 1
Яндекс.Доставка 113 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Fastlane Ventures 35 1
Кредит Европа банк 67 1
Accel Partners 49 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Symbian Foundation 38 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 79
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 40
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 28
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 28
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 27
Web 2.0 - Веб 2.0 400 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 23
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 18
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 41
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 32
Atlassian - Confluence 183 22
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Windows 16882 22
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 21
Google Android 15244 18
Mozilla Firefox - браузер 1951 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 13
Linux OS 11533 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Wikipedia - Mediawiki 24 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 10
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 10
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 25 9
Apple iOS 8583 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Markdown - Облегчённый язык разметки 35 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 7
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
HCL Lotus Connections 13 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Apple macOS 2419 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Outlook 1506 6
Google - Gmail 1021 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Microsoft Office 2010 157 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Рыжиков Сергей 112 10
Курьянов Сергей 162 8
Якимчук Сергей 30 8
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 8
Демидов Михаил 134 6
Сенкевич Виктор 30 5
Житнюк Павел 34 5
Путин Владимир 3454 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Ипатов Вадим 84 4
Королев Роман 26 4
Потапенко Михаил 45 3
Романов Дмитрий 69 3
Бушмелев Сергей 44 3
Кубликова Ирина 28 3
Стаханов Евгений 21 3
Negroponte John - Негропонте Джон 6 3
Rennie Alistair - Ренни Алистер 8 3
Sanger Larry - Санджер Ларри 7 3
Алёшин Дмитрий 9 2
Трещук Андрей 22 2
Лосев Сергей 46 2
Кудрявцев Валентин 26 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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