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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 1
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса 1
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter 1
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 1
09.10.2018 В России появится сервис для работы над законами «в режиме Википедии» 2
31.07.2018 «Яндекс» вслед за Mail.ru запустил сервис для создания тестов, опросов и анкет 3
31.07.2018 «Яндекс» запустил бесплатный сервис для создания форм обратной связи и опросов 2
16.11.2017 «Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile 3
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 6
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
18.07.2014 «1С:Первый БИТ» построил для «Апогей-Металл» комплексную систему управления бизнесом 1
24.03.2014 Обзор игры Dark Souls II – Ночной кошмар казуала, глава вторая 1
01.03.2013 «Техносерв Консалтинг» создал сообщество Pro Enterprise 2.0 1
09.10.2012 Apple, Google, Facebook и Microsoft объединились ради веб-разработчиков 1
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint 1
14.08.2012 «Ситроникс» запустила wiki-энциклопедию для обучения ИТ-специалистов 1
20.03.2012 «1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи» 1
19.12.2011 Новый интранет-портал: идеи, проекты, социальные медиа 1
10.11.2011 Корпоративные соцсети как бизнес-инструмент: развенчиваем мифы 1
26.09.2011 Club.CNews: Инновационный менеджмент 1
21.09.2011 Club.CNews: Инновационный менеджмент 1
18.04.2011 Анна Коробова: Зрелых решений для G-Cloud на российском рынке пока нет 1
11.03.2011 Как блоги помогают работе с СЭД? 1
28.02.2011 Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight 1
09.02.2011 BitNami Cloud Hosting: облачный хостинг для OpenSource-приложений 1
11.11.2010 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.5» 1
20.10.2010 Microsoft проникла в Wikipedia с СПО-переводчиком 1
01.07.2010 Организовано новое сообщество разработчиков информационных систем 1
18.05.2010 «БОСС-Референт» выводит на рынок новую ECM-систему на платформе Microsoft: «БОСС-Референт 2010» 1
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер» 1
26.03.2007 Стартапы социальных сетей показали свои разработки в Калифорнии 2
26.03.2007 Конкурент отнимет Wikipedia у основателя? 1
19.03.2007 Слово «wiki» заняло место в английском языке 1
19.02.2007 15 марта откроется форум Corporate Intranet-3 1
12.02.2007 15 марта откроется форум Corporate Intranet-3 1

Публикаций - 37, упоминаний - 49

Wiki упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11628 6
Yandex - Яндекс 4129 5
VK - Mail.ru Group 2508 2
Google LLC 7439 2
Twitter 2205 1
Directum - Директум 693 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 261 1
АйТи 771 1
OpenText 162 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 607 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 51 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 394 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 136 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 223 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 560 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 82 1
Apple iOS 5744 3
Google Android 10752 3
Яндекс.Коннект 5 3
Microsoft SharePoint 2010 43 2
Яндекс.Формы 2 2
Яндекс.Мессенджер - Ямб 7 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Excel 445 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 1
Яндекс.Маркет 439 1
ReactOS 9 1
Linux - Debian GNU 277 1
ГАС СОЗД Законотворчество - Система обеспечения законодательной деятельности 3 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
Яндекс.Трекер 4 1
VK - Mail.ru Товары 10 1
Google Forms - Google Формы 12 1
Directum Smart Search 2 1
Apple macOS 944 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google YouTube - Видеохостинг 1833 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 205 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 1
Microsoft Windows 10 6810 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Linux - Debian Social 1 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
WordPress 175 1
Microsoft Teams 214 1
Linux OS 4386 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Шипов Савва 70 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Брагин Алексей 5 1
Доронин Алексей 1 1
Речицкий Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 3
Россия - СФО - Новосибирск 2037 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 2
Москва - Зеленоград 30 1
Россия - Светлогорск 15 1
США - Калифорния 1034 1
Испания - Королевство 1302 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 1
Италия - Итальянская Республика 1454 1
Южная Корея - Республика 1519 1
Земля - планета Солнечной системы 933 1
Украина 3547 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Европа Восточная 1753 1
Япония 2927 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Wikipedia - Википедия 298 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
IDC - International Data Corporation 2797 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786596, в очереди разбора - 690272.
Создано именных указателей - 46513.
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