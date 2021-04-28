Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Публикаций - 37, упоминаний - 49
Wiki упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
|Шипов Савва 70 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Брагин Алексей 5 1
|Доронин Алексей 1 1
|Речицкий Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786596, в очереди разбора - 690272.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786596, в очереди разбора - 690272.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru