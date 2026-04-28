Не до Confluence: в России появилась корпоративная Вики, которую пишет ИИ стала полнофункциональная корпоративная Вики, доступная в качестве отдельного приложения. В Timetta Wiki база знаний напрямую связана с проектами. В удобном редакторе с поддержкой языка разметк

Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Евгений Копытин обнаружили три уязвимости в опенсорсной платформе XWiki, которую компании используют для создания вики-сайтов. Успешная эксплуатация недостатков безопасности могла позволить атакующему похитить данные сотрудников и заблокировать доступ к XWiki, что нарушило бы операционные процессы компании

Папки для «Мессенджера», ссылки-приглашения в «Вики» и другие июльские обновления «Яндекс 360» В июле «Яндекс 360» представил обновления, направленные на повышение продуктивности команд и упрощение бизнес-процессов. Новые возможности затронули «Телемост», «Трекер», «Вики», «Формы», «Мессенджер», «Календарь», «Диск» и «Доски», сделав их удобнее для совместной работы, управления задачами и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса 360». «Т

Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech открыло для российских разработчиков доступ к двум новым компонентам собственной технологической платформы Mos.Tech: сервису для управления ИТ-проектами Mos.Track и сервису работы с документацией Mos.Wiki. Ранее, в мае 2023 г., Москва предоставила ИТ-отрасли доступ к облачной платформе Mos.Hub для совместной разработки программного обеспечения. Она включает в себя защищенный репозиторий и п

Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360» Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», который уже включает в себя решения для корпора

Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360» Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360» для бизнеса. Инструменты расширят возможности «Яндекс 360» для бизнеса, который уже включает в себя решения для корпора

Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах мпания Check Point Software Technologies, сообщила об обнаружении уязвимости в веб-платформе MediaWiki — программном обеспечении с открытым исходным кодом, предназначенном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point. Исследование компании выявило уяз

Евросоюз запускает краудсорсинговый ГИС-проект Грант стоимостью ?1,4 млн. выделен на работу, проводимую в рамках проекта IIASA Geo-Wiki. Это оригинальный интерактивный онлайн-проект по изучению растительного покрова планеты. Планируется, что кроме ученых в проекте будут принимать активное участие и волонтеры, которые могут

«Ситроникс» запустила wiki-энциклопедию для обучения ИТ-специалистов е Технологии», один из крупнейших системных интеграторов и ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг в области информационных технологий в СНГ и Восточной Европе, сообщила о создании собственной wiki-энциклопедии, посвященной вопросам разработки программного обеспечения и практике реализации проектов по внедрению бизнес-приложений. Основной целью создания веб-энциклопедии в формате

Как блоги помогают работе с СЭД? типны, и, как правило, решение проблемы уже существует, поэтому можно предоставить внешний доступ к wiki, чтобы не тратить время сотрудников на разъяснение типовой проблемы очередному клиенту.

Wiki-сайт подал в суд на Apple OdioWorks, которой принадлежит популярный wiki-сайт Bluwiki, подала судебный иск против компании Apple, обвиняя ее в незаконных юридических угрозах из-за обсуждения пользователями Bluwiki способов обхода легальной защиты iPod и iPhone.

"Gene Wiki": генетический проект в рамках Wikipedia Группа исследователей сообщает о ходе реализации информационного проекта "Gene Wiki" в рамках онлайновой энциклопедии Wikipedia. Целью проекта является создание архива данных о человеческих генах для ускорения полной расшифровки ДНК человека. Статья о проекте под название

Wiki City Rome: 3-D модель Рима 8 сентября 2007 г., во время празднования "Белой ночи" Рима (Notte Bianca), в интернете и на улицах столицы Италии будет работать картографический проект Wiki City Rome. Wiki City Rome - это 3-D модель Рима, создаваемая при участии специалистов Массачусетского технологического университета. В модели будут отражаться перемещения людей и тр

Google запустит wiki-приложение: Google Wiki Сети появилась информация о том, что Google готовится перезапустить сервис Jotspot, который был куплен компанией в 2006 г. Jotspot является приложением, которое предназначено для работы с онлайновыми wiki-сервисами — базами данных наподобие Wikipedia. После сделки с Google сервис Jotspot не позволял регистрироваться новым пользователям, однако старые клиенты сохранили доступ к своим аккаунт

Слово «wiki» заняло место в английском языке Слово «wiki», обозначающее технологию онлайновых энциклопедий, пополняемых пользователем, попало в О

Фармацевтической компании США отказано в санкциях против wiki-сайтов Суд Нью-Йорка, США, отказал фармацевтической компании Eli Lilly в требовании запретить пяти сайтам, созданным по технологии wiki, ссылаться на страницы с информацией, которая, по её утверждению, порочит репутацию. Речь идёт о препарате-бестселлере Zyprexa, о побочных эффектах, как утверждают различные источники в ин