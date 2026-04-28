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Wiki Вики режим Википедии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.04.2026
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Не до Confluence: в России появилась корпоративная Вики, которую пишет ИИ
стала полнофункциональная корпоративная Вики, доступная в качестве отдельного приложения. В Timetta Wiki база знаний напрямую связана с проектами. В удобном редакторе с поддержкой языка разметк
|27.02.2026
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Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов
Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Евгений Копытин обнаружили три уязвимости в опенсорсной платформе XWiki, которую компании используют для создания вики-сайтов. Успешная эксплуатация недостатков безопасности могла позволить атакующему похитить данные сотрудников и заблокировать доступ к XWiki, что нарушило бы операционные процессы компании
|04.08.2025
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Папки для «Мессенджера», ссылки-приглашения в «Вики» и другие июльские обновления «Яндекс 360»
В июле «Яндекс 360» представил обновления, направленные на повышение продуктивности команд и упрощение бизнес-процессов. Новые возможности затронули «Телемост», «Трекер», «Вики», «Формы», «Мессенджер», «Календарь», «Диск» и «Доски», сделав их удобнее для совместной работы, управления задачами и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса 360». «Т
|21.05.2024
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Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech
открыло для российских разработчиков доступ к двум новым компонентам собственной технологической платформы Mos.Tech: сервису для управления ИТ-проектами Mos.Track и сервису работы с документацией Mos.Wiki. Ранее, в мае 2023 г., Москва предоставила ИТ-отрасли доступ к облачной платформе Mos.Hub для совместной разработки программного обеспечения. Она включает в себя защищенный репозиторий и п
|05.03.2024
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Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»
Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», который уже включает в себя решения для корпора
|04.03.2024
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Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»
Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360» для бизнеса. Инструменты расширят возможности «Яндекс 360» для бизнеса, который уже включает в себя решения для корпора
|03.02.2014
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Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах
мпания Check Point Software Technologies, сообщила об обнаружении уязвимости в веб-платформе MediaWiki — программном обеспечении с открытым исходным кодом, предназначенном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point. Исследование компании выявило уяз
|23.01.2014
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Евросоюз запускает краудсорсинговый ГИС-проект
Грант стоимостью ?1,4 млн. выделен на работу, проводимую в рамках проекта IIASA Geo-Wiki. Это оригинальный интерактивный онлайн-проект по изучению растительного покрова планеты. Планируется, что кроме ученых в проекте будут принимать активное участие и волонтеры, которые могут
|14.08.2012
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«Ситроникс» запустила wiki-энциклопедию для обучения ИТ-специалистов
е Технологии», один из крупнейших системных интеграторов и ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг в области информационных технологий в СНГ и Восточной Европе, сообщила о создании собственной wiki-энциклопедии, посвященной вопросам разработки программного обеспечения и практике реализации проектов по внедрению бизнес-приложений. Основной целью создания веб-энциклопедии в формате
|11.03.2011
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Как блоги помогают работе с СЭД?
типны, и, как правило, решение проблемы уже существует, поэтому можно предоставить внешний доступ к wiki, чтобы не тратить время сотрудников на разъяснение типовой проблемы очередному клиенту.
|28.04.2009
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Wiki-сайт подал в суд на Apple
OdioWorks, которой принадлежит популярный wiki-сайт Bluwiki, подала судебный иск против компании Apple, обвиняя ее в незаконных юридических угрозах из-за обсуждения пользователями Bluwiki способов обхода легальной защиты iPod и iPhone.
|11.07.2008
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"Gene Wiki": генетический проект в рамках Wikipedia
Группа исследователей сообщает о ходе реализации информационного проекта "Gene Wiki" в рамках онлайновой энциклопедии Wikipedia. Целью проекта является создание архива данных о человеческих генах для ускорения полной расшифровки ДНК человека. Статья о проекте под название
|04.09.2007
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Wiki City Rome: 3-D модель Рима
8 сентября 2007 г., во время празднования "Белой ночи" Рима (Notte Bianca), в интернете и на улицах столицы Италии будет работать картографический проект Wiki City Rome. Wiki City Rome - это 3-D модель Рима, создаваемая при участии специалистов Массачусетского технологического университета. В модели будут отражаться перемещения людей и тр
|04.09.2007
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Google запустит wiki-приложение: Google Wiki
Сети появилась информация о том, что Google готовится перезапустить сервис Jotspot, который был куплен компанией в 2006 г. Jotspot является приложением, которое предназначено для работы с онлайновыми wiki-сервисами — базами данных наподобие Wikipedia. После сделки с Google сервис Jotspot не позволял регистрироваться новым пользователям, однако старые клиенты сохранили доступ к своим аккаунт
|19.03.2007
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Слово «wiki» заняло место в английском языке
Слово «wiki», обозначающее технологию онлайновых энциклопедий, пополняемых пользователем, попало в О
|19.02.2007
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Фармацевтической компании США отказано в санкциях против wiki-сайтов
Суд Нью-Йорка, США, отказал фармацевтической компании Eli Lilly в требовании запретить пяти сайтам, созданным по технологии wiki, ссылаться на страницы с информацией, которая, по её утверждению, порочит репутацию. Речь идёт о препарате-бестселлере Zyprexa, о побочных эффектах, как утверждают различные источники в ин
|26.07.2006
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JotSpot упростит работу с wiki
Компания JotSpot выпустила во вторник приложение JotSpot Wiki 2.0, предназначенное для работы с онлайновыми wiki-сервисами — базами данных наподобие Wikipedia. Основатель и глава компании Джо Краус (Joe Kraus) утверждает, что новая версия
Wiki и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжиков Сергей 112 10
|Курьянов Сергей 162 8
|Якимчук Сергей 30 8
|Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 8
|Демидов Михаил 134 6
|Сенкевич Виктор 30 5
|Житнюк Павел 34 5
|Путин Владимир 3454 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Ипатов Вадим 84 4
|Королев Роман 26 4
|Потапенко Михаил 45 3
|Романов Дмитрий 69 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Кубликова Ирина 28 3
|Стаханов Евгений 21 3
|Negroponte John - Негропонте Джон 6 3
|Rennie Alistair - Ренни Алистер 8 3
|Sanger Larry - Санджер Ларри 7 3
|Алёшин Дмитрий 9 2
|Трещук Андрей 22 2
|Лосев Сергей 46 2
|Кудрявцев Валентин 26 2
|Щемелев Роман 21 2
|Мартиросян Самвел 16 2
|Еремин Сергей 9 2
|Тулинов Юрий 2 2
|Колесников Артем 2 2
|Зотов Виталий 4 2
|Рязанцева Анастасия 2 2
|Селиванов Семен 2 2
|Семенюк Дмитрий 6 2
|Царев Дмитрий 52 2
|Пчельников Павел 3 2
|Орлова Наталья 4 2
|Ильвовский Алексей 2 2
|Сбитинков Михаил 14 2
|Копытин Евгений 2 2
|Андреев Владимир 101 2
|Беляев Владислав 104 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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