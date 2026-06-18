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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Дмитрий

СОБЫТИЯ


18.06.2026 180 тыс. потерянных питомцев: ИИ и трекеры меняют статистику 1
07.04.2026 «Лаборатория Касперского» расширила доступность решения для поиска потерявшихся в городе питомцев PetKa 1
14.07.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем 1
06.08.2024 SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум» 1
16.01.2024 SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java 1
17.06.2022 Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке 3
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
29.11.2018 Учебный центр ФОРС получил авторизацию на обучение работе с Astra Linux 1
30.10.2017 Как подчинить себе искусственный интеллект 1
25.03.2014 «Актион» и «АйТи» запустили новый сервис для проверки договоров в онлайн-режиме 1
17.04.2013 Новое решение «Логики бизнеса 2.0» автоматизирует проведение правовой экспертизы 1
17.07.2012 «АйТи» и НИУ ВШЭ разработали корпоративную систему поиска экспертов 1
06.04.2012 ИТ добрались до уничтожения документов 1
11.03.2012 SharePoint 15 "напряг" российский рынок СЭД 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
01.11.2011 Gartner расставил по местам ECM-игроков 1
11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker 1
11.08.2011 Club.CNews: Что сулят поправки в ФЗ «О персональных данных» для заказчиков СЭД 2
11.08.2011 Digital Design будет внедрять системы управления мобильными устройствами на базе ПО Zenprise 1
03.08.2011 Digital Design открыла новое направление — «Информационная безопасность» 1
28.07.2011 Digital Design предлагает новое решение «Планшет как сервис» 1
26.07.2011 Digital Design завершила проект по миграции инфраструктуры и рабочих станций на ПО Microsoft в компании «РМ Вент» 1
25.07.2011 Нужен ли России британский ECM-стандарт? 1
06.06.2011 Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk 1
01.06.2011 Digital Design будет применять продукты Polycom для создания систем объединенных коммуникаций 1
26.05.2011 В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги 1
05.05.2011 Завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры азербайджанского завода компании «Балтика» 1
21.03.2011 Digital Design провела обследование ИТ-инфраструктуры «РАО ЭС Востока» 1
20.01.2011 Игры аналитиков: рынок СЭД распределили по "веткам метро" 1
12.11.2010 Gartner переформатировала рынок SES 1
01.11.2010 Windows 7 Service Pack 1: готов ли бизнес к обновлениям? 1
29.10.2010 На пути к электронному городу: с чего начать? 1
05.10.2010 Межрегиональный семинар: «Электронный город будущего. Тиражирование программно-технических решений» 1
21.09.2010 Xerox решил податься в разработчики СЭД и BPM 1
09.09.2010 Digital Design представила новое решение на базе OmniTracker ITSM Center 1

Публикаций - 69, упоминаний - 73

Романов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 43
Docsvision - ДоксВижн 1060 32
TerraLink - ТерраЛинк 292 24
Microsoft Corporation 25775 22
InterTrust - ИнтерТраст 336 19
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 16
Directum - Директум 1268 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 13
Dell EMC 5180 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
OpenText 238 10
Paybot - Пэйбот 68 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
Google LLC 12690 6
Oracle Corporation 7074 6
Softline - Софтлайн 3743 5
HP Inc. 5883 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 4
SAP SE 5601 4
Naumen - Наумен 752 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
Mankiewicz 7 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Системы документооборота 522 3
Cisco Systems 5372 3
Крок - Croc 1964 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Alfresco Software 156 2
Инталев - Intalev 275 2
Летограф - Letograf 80 2
OmniNet - ОмниНет 41 2
Adobe - Omniture 17 2
Ростелеком 10948 2
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
Ак Барс Банк 283 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Мосэнерго ПАО 132 3
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Enron - Enrongate 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Актион ГК 19 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
РМ Вент - PM Vent 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Газпром нефть 725 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Конституционный суд РФ 112 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 43
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Оцифровка - Digitization 5185 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 5
Web 2.0 - Веб 2.0 400 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 7
Apple iPad 4012 7
Microsoft Windows 16882 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
OmniNet - Omnitracker 70 4
Google Android 15244 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 4
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Visual Studio 429 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
Apache Wave - Google Wave 35 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 2
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 24 2
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google App Engine 36 1
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 1
Google Cloud Services 244 1
Microsoft Office 2010 157 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Курьянов Сергей 162 26
Ипатов Вадим 84 12
Сенкевич Виктор 30 8
Якимчук Сергей 30 8
Потапенко Михаил 45 7
Трещук Андрей 22 6
Бейдер Александр 75 6
Корюкин Юрий 29 5
Андреев Владимир 101 5
Рыжиков Сергей 112 5
Иванова Елена 83 5
Галимов Максим 33 4
Попов Сергей 166 4
Каштанов Дмитрий 28 4
Сирота Юрий 67 4
Соколовский Александр 40 4
Аршавский Анджей 31 4
Бикташев Ильдар 10 4
Трофименко Владимир 7 4
Голицын Лев 10 4
Мельников Алмаз 3 3
Бабинцев Василий 24 3
Храмцовская Наталья 48 3
Бушмелев Сергей 44 3
Кочуров Евгений 15 3
Стаханов Евгений 21 3
Лубенец Андрей 7 3
Смирнова Олеся 11 3
Петров Михаил 139 3
Алифанов Кирилл 84 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Гогленков Александр 15 3
Яфясов Денис 14 3
Потапкин Михаил 26 3
Комстачев Михаил 14 3
Чевкота Олег 15 3
Кравченко Андрей 12 3
Мясин Антон 10 3
Громов Александр 17 3
Невинчаный Александр 32 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Европа 24964 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Испания - Королевство 3840 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Экономический эффект 1342 3
ИТ-аналитика 47 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Английский язык 7030 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Госрасходы - портал 70 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Forrester Research 834 7
Gartner - Гартнер 3658 5
Real Story Group 15 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Harris Interactive 81 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Gartner ECM 4 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Harvey Spencer Associates 16 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
Docflow 148 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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