Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 73
Романов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 26
|Ипатов Вадим 84 12
|Сенкевич Виктор 30 8
|Якимчук Сергей 30 8
|Потапенко Михаил 45 7
|Трещук Андрей 22 6
|Бейдер Александр 75 6
|Корюкин Юрий 29 5
|Андреев Владимир 101 5
|Рыжиков Сергей 112 5
|Иванова Елена 83 5
|Галимов Максим 33 4
|Попов Сергей 166 4
|Каштанов Дмитрий 28 4
|Сирота Юрий 67 4
|Соколовский Александр 40 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Бикташев Ильдар 10 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Голицын Лев 10 4
|Мельников Алмаз 3 3
|Бабинцев Василий 24 3
|Храмцовская Наталья 48 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Кочуров Евгений 15 3
|Стаханов Евгений 21 3
|Лубенец Андрей 7 3
|Смирнова Олеся 11 3
|Петров Михаил 139 3
|Алифанов Кирилл 84 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Гогленков Александр 15 3
|Яфясов Денис 14 3
|Потапкин Михаил 26 3
|Комстачев Михаил 14 3
|Чевкота Олег 15 3
|Кравченко Андрей 12 3
|Мясин Антон 10 3
|Громов Александр 17 3
|Невинчаный Александр 32 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.