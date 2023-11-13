«Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана»

«Софтлайн» заплатит до 789 млн руб. за разработчиков корпоративного ПО, вошедших в группу SL Soft. Большая часть из них были приобретены у группы «Аплана», сооснователь которой Тагир Яппаров возглавил «Сл Софт».

Как «Софтлайн» покупал активы «Аплана»

«Софтлайн» раскрыла подробности приобретения компаний, вошедших впоследствии в группы «Сл Софт» (SL Soft). Соответствующие сделки были осуществлены весной 2023 г., тогда, помимо ООО «Сл софт», были приобретены 100% доли в ООО «Преферентум», ООО «Робин», ООО «Робин Облако», АО « Босс Кадровые системы» , ООО «Реляционное программирование» и ООО «Цитрос».

В момент приобретения этих компаний «Софтлайн» заплатила 180 млн руб. Долгосрочное вознаграждение составляет 332 млн руб., краткосрочное условное вознаграждение – 143 млн руб., краткосрочное отложенное вознаграждение – 134 млн руб. Таким образом, общая сумма сделки составит до 789 млн руб.

«Преферентум», «Робин», «Робин Облако», «Босс Кадровые системы» и «Реляционное программирование» были приобретены у группа «Аплана», которая была создана на базе группы «АйТи». Сооснователь «АйТи»/«Аплана» Тагир Яппаров с 2023 г. является вице-президентом «Софтлайн».

После образования «Сл софт» Яппаров также возглавил и эту компанию. Вместе с ним из «АйТи»/«Аплана» в «Сл софт» перешли еще ряд топ-менеджеров.

Чем занимается Sl Soft

Sl Soft специализируется на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. «Босс-Кадровик» (продукт компании «Босс Кадровые системы») - это решение для управления персоналом, оно позволяет осуществлять автоматизацию всего комплекса HR-задач крупных предприятий и холдингов.

Robin RPA и Prefentum – это решения для роботизации и интеллектуальной аналитики, они позволяют использовать искусственный интеллект для снижения нагрузки или замены челвоека во многих операциях. Продукты разработаны «Робин» и «Префентум» соответственно.

«Цитрос»- решение для управления цифровыми документами и контентом. Продукт позволяет выстраивать экосистему управления цифровым контентом, юридически-значимого электронного документооборота, кадрового электронного документооборота и электронных архивов.

Кто был владельцем нынешних «дочек» Sl Soft

Согласно данным базы «Контур.Фокус», «Софтлайн» приобретал упомянутые компании не напрямую. Так, «Сл Софт» была создана весной 2023 г. топ-менеджером «Софтлайн» Геннадием Сашиным, он же является гендиректором компании.

«Преферентум» с 2014 г. принадлежала УК «АйТи». В 2021 г. ее доля сократилась до 20%. Остальные доли были переданы физическим лицам, в том числе Тагир Яппаров и другой основатель «АйТи» Игорь Касимов получили по 15%, Константин Кузнецов и Дмитрий Романов по 22%. С весны 2023 г. «Сл Софт» владеет 20%, Сашин – 45%. Выручка компании за 2022 г. составила 27 млн руб., чистая прибыль – 1,5 млн руб.

ООО «Робин» создано в 2019 г. Касимов и Яппаров владели в ней по 32,5%, ООО «Автоматизированные процессы» 20%, Павел Борченко 15%. В 2020 г. «АйТи бизнес решения» получила 41%, Олег Крупенко 24%, Касимов и Яппаров вышли из капитала компании. В 2022 г. из доли «Автоматизированных процессов» 14,2% получил Георгий Пойдашев.

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В конце 2022 г. 65% долю в компании получила АО «Фирма АйТи», весной 2023 г. эта доля перешла к ОФД «Софтлайн», еще 14,2% к «Сл Софт». В настоящее время «СЛ Софт» владеет 79,2%, 14% остается у Павел Борченко, 5,8% у Павла Сергеева. Выручка компании за 2022 г. составила 79,8 млн руб., чистая прибыль – 3,2 млн руб.

ООО «Робин» с 2022 г. владела 23% в ООО «Робин Облако». Еще по 13% владели Касимов и Яппаров, 20,4% Георгий Пойдашев, по 10,2% Павел Борченко, Иван Мельников и Павел Сергеев. С весны 2023 г. Геннадий Сашин владеет 79%, Борченко, Мельникво и Сергеев – по 7%.

АО «Босс Кадровые Системы» была создана в 2003 г. УК «АйТи». Выручка компании в 2022 г. составила 198,3 млн руб., чистая прибыль – 50,4 млн руб. ООО «Реляционное программирование» было образовано в 2021 г. УК «АйТи» владело в нем 70%, по 15% принадлежали Михаилу Гусеву и Евгению Кучику. С весны 2023 г. доля «Сл Софт» составила 70%. Выручка компании в 2022 г. составила 8,9 млн руб., чистая прибыль – 3,2 млн руб.

ООО «Цитрос» была создана в 2022 г. Кириллом Соколовым. С весны 2022 г. доля «Сл софт» в ней составляет 80%, у Соколова осталось 20%. Выручка компании в 2022 г. составила 179,9 млн руб, чистая прибыль – 68,2 млн руб. В то же время, согласно отчету «Софтлайн», во всех упомянутых структурах эффективная доля компании составляет 100%.