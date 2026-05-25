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Softline Sl Soft Robin RPA ROBotic INtelligence
Павел Борченко, Управляющий директор ROBIN, Sl Soft "ROBIN как платформа интеллектуальной гиперавтоматизации". Конференция CNews "Роботизация бизнес-процессов 2024" 04.04.2024, Москва
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
|Борченко Павел 60 19
|Яппаров Тагир 110 7
|Мельников Иван 16 4
|Боровиков Игорь 136 3
|Касимов Игорь 21 3
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Сергеев Павел 14 2
|Сашин Геннадий 10 2
|Пойдашев Георгий 2 2
|Романов Дмитрий 68 2
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Полев Владислав 9 1
|Раевский Роман 16 1
|Куликовский Сергей 9 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Братухин Ростислав 4 1
|Лукин Артем 16 1
|Воротынцев Григорий 11 1
|Калякин Андрей 1 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Терентьев Павел 4 1
|Далуда Карина 1 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Миронова Анна 3 1
|Волков Виктор 8 1
|Лачугина Олеся 5 1
|Моисеенко Алексей 8 1
|Григорович Мария 4 1
|Крупенко Олег 7 1
|Крапивной Михаил 8 1
|Сафина Елена 2 1
|Химий Иван 1 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Божко Юлия 1 1
|Кочетов Илья 7 1
|Сорока Тарас 5 1
|Маньшев Дмитрий 1 1
|Зареченская Екатерина 2 1
|Хмелевский Иван 2 1
|Германович Сергей 5 1
|Forbes - Форбс 974 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 7
|Forrester Research 832 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 576 1
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