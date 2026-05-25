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Softline Sl Soft Robin RPA ROBotic INtelligence

Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence
 

Павел Борченко, Управляющий директор ROBIN, Sl Soft "ROBIN как платформа интеллектуальной гиперавтоматизации". Конференция CNews "Роботизация бизнес-процессов 2024" 04.04.2024, Москва

 

 

СОБЫТИЯ

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25.05.2026 Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров 1
01.04.2026 «МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 1
28.10.2025 Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает 1
17.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI и «Техностанция» автоматизировали управление маркетплейсами с помощью платформы Robin 1
23.09.2025 ГК Softline и «Газпромтранс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 1
Виктор Вайнштейн, SL Soft: Раньше бизнесу достаточно было десяти поставщиков технологий, теперь мало и сотни 1
15.08.2025 Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI 1
15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 1
14.04.2025 Подтверждена совместимость платформы Robin от SL Soft и «Ред ОС» 8 от «Ред Софт» 1
12.03.2025 SL Soft представила обновления платформы Robin и цифрового ассистента 1
21.01.2025 SL Soft выпустила обновление платформы Robin 1
17.01.2025 «Клиники СМТ» делегировали регистрацию гарантийных писем программному роботу компании «Первый Бит» 1
21.11.2024 IBS и SL Soft расширяют партнерство 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin 1
30.09.2024 Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» 2
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024 1
25.09.2024 Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux 1
11.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
08.11.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировала закупочные процессы в «Генериум» 1
01.09.2023 SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт» 1
24.08.2023 SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN 1
31.07.2023 Павел Борченко, SL Soft: «ROBIN — это объединение слов ROBotic INtelligence, а роботизированный интеллект — это как раз то, к чему движется наша платформа» 1
28.07.2023 Защищенный корпоративный маркетплейс и фабрика программных роботов 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline 1
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
24.04.2023 ГК Softline создает новую компанию SL Soft 1
13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов 1
17.11.2022 Robin заняла первое место в рейтинге RPA-платформ по версии CNews 2
14.11.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2022 1
12.09.2022 Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы 1

Публикаций - 51, упоминаний - 58

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 224 39
Softline - Sl Soft - Сл Софт 339 27
Softline - Софтлайн 3647 22
АйТи - Аплана Группа компаний 182 12
UIPath 118 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2944 7
АйТи 1515 7
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 6
9454 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 127 5
АйТи - Аплана Бизнес решения 13 5
Yandex - Яндекс 9058 4
Blue Prism 32 4
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 4
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 3
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 3
Microsoft Corporation 25669 3
Oracle Corporation 7046 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 3
Naumen - Наумен 743 3
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 22 2
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 13 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 71 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка 4 2
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 15 2
Реляционное программирование 13 2
Ростелеком 10837 2
SAP SE 5568 2
Dell EMC 5164 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
IBM - International Business Machines Corp 9668 2
SAS Institute 1078 2
Directum - Директум 1241 2
Konica Minolta 422 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 169 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1613 1
ИИ-Технологии 297 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 78 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 4
РЖД - Российские железные дороги 2077 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Generium Pharmaceutical - Генериум 20 2
Почта России ПАО 2332 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 2
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 68 2
RusProfile - Руспрофайл 25 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 7 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 9 1
Advance Capital - Адванс Капитал 6 1
Summit Group – Саммит МФК - ДоброЗайм 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1234 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
Татнефть 241 1
Газпром нефть 701 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1847 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Транснефть 334 1
ФосАгро 171 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
Судебная власть - Judicial power 2470 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3787 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1296 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 318 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7304 47
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9765 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6636 18
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1370 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2632 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 14
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Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1147 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6419 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3931 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 995 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2083 7
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1363 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2696 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4168 6
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 245 6
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 373 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1185 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5042 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3525 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2569 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1998 5
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6318 4
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CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 751 12
Softline - Sl Soft - Robin AI 31 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 7
Sherpa RPA 34 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1587 6
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 6
Linux OS 11387 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1533 5
Примо РПА - Primo RPA 51 5
PIX Robotics - PIX RPA Platform 97 5
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 10 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 4
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 3
Softline - Sl Soft - Robin Orchestrator 4 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 138 2
Lexema RPA 3 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
Microsoft Windows 16761 2
Oracle Java - язык программирования 3446 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 717 2
ALMI AlterOS 112 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 33 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 62 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 60 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 209 1
Google - Tesseract 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 26 1
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 6 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 23 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 221 1
OpenAI - ChatGPT 674 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 1
Сбер - Сбербанк Технологии - SaluteRPA 14 1
Борченко Павел 60 19
Яппаров Тагир 110 7
Мельников Иван 16 4
Боровиков Игорь 136 3
Касимов Игорь 21 3
Вайнштейн Виктор 37 2
Сергеев Павел 14 2
Сашин Геннадий 10 2
Пойдашев Георгий 2 2
Романов Дмитрий 68 2
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Полев Владислав 9 1
Раевский Роман 16 1
Куликовский Сергей 9 1
Кузнецов Константин 5 1
Братухин Ростислав 4 1
Лукин Артем 16 1
Воротынцев Григорий 11 1
Калякин Андрей 1 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Терентьев Павел 4 1
Далуда Карина 1 1
Горюнов Виктор 8 1
Миронова Анна 3 1
Волков Виктор 8 1
Лачугина Олеся 5 1
Моисеенко Алексей 8 1
Григорович Мария 4 1
Крупенко Олег 7 1
Крапивной Михаил 8 1
Сафина Елена 2 1
Химий Иван 1 1
Трубочев Алексей 34 1
Божко Юлия 1 1
Кочетов Илья 7 1
Сорока Тарас 5 1
Маньшев Дмитрий 1 1
Зареченская Екатерина 2 1
Хмелевский Иван 2 1
Германович Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 2
Казахстан - Республика 5986 2
Индонезия - Республика 1047 2
Украина 7901 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1118 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1232 1
Азия - Азиатский регион 5878 1
Индия - Bharat 5830 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Африка - Африканский регион 3625 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1323 1
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Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33250 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7293 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 418 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2680 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11150 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3920 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1639 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6433 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 314 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Английский язык 6987 1
Латинский алфавит 197 1
Forbes - Форбс 974 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 7
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 576 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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