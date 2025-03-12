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SL Soft представила обновления платформы Robin и цифрового ассистента

SL Soft (ГК Softline), разработчик импортонезависимых бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов, выпустила новый релиз платформы интеллектуальной автоматизации Robin и виртуального помощника «Robin.Ассистент». В новой версии усовершенствован пользовательский интерфейс и архитектура продуктов, появилась дополнительная функциональность для создания и оркестрации программных роботов, а также улучшены ИИ-инструменты. ГК Softline усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Обновление затронуло Robin Studio – конструктор, через веб- или десктоп-версию которого пользователи платформы Robin создают программных роботов. Был представлен усовершенствованный пользовательский интерфейс студии с новыми визуальными элементами и разделами. Десктоп-конструктор начал поддерживать модуль Robin AI Core – локально-разворачиваемые большие языковые модели (LLM), которые применяются для генерации и обработки документов, извлечения из текстов атрибутов и смысла, анализа информации.

Веб-версия оркестратора программных роботов Robin Orchestrator получила встроенное хранилище ресурсов и инструменты для работы с ним – пользователи могут управлять очередями роботов, отключая их при необходимости. В числе других обновлений – совместимость веб-интерфейса оркестратора с Cloud-версией платформы.

С последним обновлением виртуальный помощник «Robin.Ассистент» стал доступен в формате встраиваемого виджета, который можно разместить на любом веб-портале или сайте. В новом интерфейсе ассистента есть сгруппированные чаты по пользовательским запросам, а также возможность создавать группы навыков. Обновленная архитектура повысила производительность продукта и упростила процесс установки.

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Функция интеллектуального поиска по корпоративной документации, входящая в модуль Robin AI, теперь имеет возможность разграничения прав доступа пользователей к группам документов, что повышает уровень безопасности данных.

«В последнем релизе мы сфокусировались на удобстве работы с нашими продуктами – этому способствует обновленный веб-ориентированный интерфейс всех компонентов платформы Robin и цифрового помощника Robin.Ассистент. Новая функциональность позволяет упростить создание и управление программным роботами, снижая время на автоматизацию бизнес-процессов в контуре компании», – отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

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