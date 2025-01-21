Softline Sl Soft Robin Ассистент
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
|Softline - Софтлайн 2811 2
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Примо РПА 12 1
|SAP SE 5277 1
|МегаФон 8805 1
|Ростелеком - TData - ТДата 24 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
|Ростелеком 9701 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|Intel Corporation 12197 1
|R-Vision - Р-Вижн 153 1
|Red Hat 1305 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Telegram Group 1983 1
|CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
|1С 8213 1
|Diasoft - Диасофт 870 1
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|Oracle Corporation 6688 1
|McKinsey & Company Int 248 1
|Терн ГК - Tern Group 75 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Борченко Павел 37 2
|Мельников Иван 12 1
|Кочетов Илья 4 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Анпилов Антон 17 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Давиденко Алексей 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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