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Softline Sl Soft Robin Ассистент



21.01.2025 SL Soft выпустила обновление платформы Robin 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 2
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
30.09.2024 Как умный ROBIN.Ассистент восполняет недостатки классической автоматизации 2
30.09.2024 Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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