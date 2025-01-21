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Цифровизация Бизнес-приложения
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SL Soft выпустила обновление платформы Robin

SL Soft представила новую версию платформы интеллектуальной автоматизации Robin, которая существенно расширяет возможности управления бизнес-процессами, добавляет дополнительные инструменты искусственного интеллекта и повышает удобство для пользователей. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами.

Одна из новых ИИ-функций Robin для бизнес-пользователей – интеллектуальный поиск по корпоративным данным компании, который обеспечивает быстрый доступ к релевантной информации, предоставляя ответы на запросы пользователей с высокой точностью. Процесс включает автоматическую предобработку данных, поиск подходящих частей текста в базах знаний или других источниках и формирование ответа с использованием встроенной большой языковой модели. Готовое сообщение, включая ссылки на исходные документы, выводится через мессенджер на портале компании, чат виртуального помощника «Robin.Ассистент» или иные виджеты.

Другая новинка – модуль Robin AI Core: локально-разворачиваемые большие языковые модели (LLM), которые применяются для генерации и обработки документов, извлечения из текстов атрибутов и смысла, анализа информации. Использование Robin AI Core минимизирует негативные последствия от пропущенных ошибок и несоответствий при проверке документов, сокращает затраты и сроки выполнения бизнес-процессов.

Обновленный конструктор процессов Robin BPM упростил управление сквозными действиями, добавлена возможность их настройки через API и экранные формы с помощью готовых блоков-действий. Оркестратор платформы Robin, предназначенный для администрирования программных роботов, начал поддерживать мультитенантность, что позволяет разграничивать доступы к разным роботам между филиалами и отделами. Также в нем усовершенствована работа с ресурсами – появились новые фильтры сортировки и более удобная навигация. Компонент Robin Robot, позволяющий запускать сценарии роботов на локальных и виртуальных машинах, получил упрощенное централизованное управление лицензиями.

Закончен перенос всех компонентов Robin в единый веб-интерфейс. Кроссплатформенный продукт дает возможность пользователям работать из любых браузеров и операционных систем, в том числе отечественных Astra Linux и «Ред ОС». Такой интерфейс исключает необходимость локальной установки приложений и обеспечивает высокий уровень безопасности при развертывании внутри корпоративного контура.

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Новые функции Robin уже доступны клиентам не только в России, но и ряде других стран – в частности, SL Soft адаптировала интерфейс под вьетнамский и индонезийский языки.

«Мы стремимся сделать автоматизацию по-настоящему интеллектуальной, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на стратегических задачах, а рутину доверить Robin. Такие новые функциональные возможности, как интеллектуальный поиск и веб-ориентированный интерфейс, делают платформу Robin универсальным решением для задач любой сложности», – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft.

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