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Softline Sl Soft Robin AI



21.01.2025 SL Soft выпустила обновление платформы Robin 1
30.09.2024 Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» 1
11.10.2023 Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО 1
22.06.2023 Чем интеллектуальные цифровые сотрудники ROBIN лучше программных роботов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 1
Softline - Sl Soft - Robin BPM 1 1
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 5 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 35 1
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Linux OS 9940 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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