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Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL Prom Soft Омегальянс Омег-Альянс OMEGALLIANCE Operations Management Engineering Alliance

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance

Омегальянс  (Operations Management Engineering Alliance) — группа компаний, специализирующихся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного и операционного менеджмента. 

СОБЫТИЯ

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25.05.2026 Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров 1
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов 1
01.04.2026 Softline заплатит более 700 миллионов за интегратора промышленного ПО 3
07.10.2025 SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
22.09.2025 Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации 1
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 5
27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 4
21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 2
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 1
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 25

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 15 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 18 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 10 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 21 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 13 2
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка 4 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - K2-9b Group - К2-9б Групп 12 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
9594 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Schneider Electric 614 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Галактика - Корпорация 1545 1
АйТи 1519 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Dassault Systemes 235 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Bentley Motors 74 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
Управляемость - Manageability 2271 2
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 73 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ExeMES 8 2
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 23 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline Education - СЛМетрикс ИТ-сертификация 7 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 32 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Надеин Андрей 18 7
Кондратюк Алексей 7 3
Лавров Владимир 111 3
Керейник Юрий 7 3
Синюшин Константин 17 2
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Рыбаков Юрий 2 1
Таведосян Максим 1 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Васильев Евгений 132 1
Лебедев Алексей 25 1
Бургардт Александр 13 1
Волотовская Елена 48 1
Александров Юрий 4 1
Ананьин Алексей 90 1
Исаев Андрей 24 1
Боровиков Игорь 137 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 29 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 40 1
Цветков Сергей 22 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Трапицын Виктор 7 1
Зайцев Константин 6 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Сатурн - Гиперион (спутник) 12 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 178 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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