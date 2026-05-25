Индексная книга (каталог) CNews*
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Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL Prom Soft Омегальянс Омег-Альянс OMEGALLIANCE Operations Management Engineering Alliance
Омегальянс (Operations Management Engineering Alliance) — группа компаний, специализирующихся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного и операционного менеджмента.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 25
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Надеин Андрей 18 7
|Кондратюк Алексей 7 3
|Лавров Владимир 111 3
|Керейник Юрий 7 3
|Синюшин Константин 17 2
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Рыбаков Юрий 2 1
|Таведосян Максим 1 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Васильев Евгений 132 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Бургардт Александр 13 1
|Волотовская Елена 48 1
|Александров Юрий 4 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Исаев Андрей 24 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 29 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 40 1
|Цветков Сергей 22 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Трапицын Виктор 7 1
|Зайцев Константин 6 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Гущин Станислав 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.