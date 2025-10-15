Разделы

Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL AI Search


SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает  доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифровое пространство. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения 1
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 1

