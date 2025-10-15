Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL AI Search
SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифровое пространство. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.
УПОМИНАНИЯ
|15.10.2025
|SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения 1
|26.05.2025
|Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.