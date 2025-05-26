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Азбука-Аттикус
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 1
|23.09.2020
|Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
|19.08.2020
|Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
|24.04.2019
|Сбербанк купил «Рамблер» 1
|19.04.2013
|Amazon приходит в Россию 1
|27.10.2011
|Battlefield 3 в продаже 1
|21.10.2011
|Роман "Battlefield 3: Русские" в начале 2012 года 1
Азбука-Аттикус и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
|McNab Andy - МакНаб Энди 13 2
|Путин Владимир 3239 1
|Усманов Алишер 301 1
|Делицын Леонид 130 1
|Мамут Александр 130 1
|Соколов Александр 43 1
|Казарян Карен 77 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Рябыко Максим 11 1
|Лапшина Екатерина 17 1
|Потанин Владимир 65 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Колесников Олег 20 1
|Донцова Дарья 17 1
|Лопатинский Юрий 6 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Остроухов Алексей 2 1
|Витрук Аркадий 1 1
|Анурьев Сергей 25 1
|Баев Андрей 9 1
|Фрумкин Виктор 4 1
|Dunlop Simon - Данлоп Саймон 4 1
|Макаренков Борис 4 1
|Дельцын Леонид 1 1
|Маяковский Дмитрий 1 1
|Рябинин Константин 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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