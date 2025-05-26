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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175312
ИКТ 13653
Организации 10643
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Азбука-Аттикус


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
19.04.2013 Amazon приходит в Россию 1
27.10.2011 Battlefield 3 в продаже 1
21.10.2011 Роман "Battlefield 3: Русские" в начале 2012 года 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Азбука-Аттикус и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7705 2
VK - Mail.ru Group 3483 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 930 2
Bookmate 27 2
SAS Institute 993 2
EA - Electronic Arts 1288 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 1
Telegram Group 2206 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Google LLC 11946 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 48 1
Dream Industries 10 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 1
Amazon Inc - Amazon.com 3047 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Softline - Софтлайн 2975 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 38 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 171 2
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
Альфа-Групп 717 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Флибуста 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 74 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 6 1
Sony Music Entertainment 158 1
Storytel - Сторител 9 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Orion Capital 5 1
First Merchantile Capital 1 1
Essedel Capital 2 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1509 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17371 2
Аудиокнига - Audiobook 213 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4509 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5322 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2950 1
Application store - магазин приложений 1245 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7506 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1433 1
Электронная библиотека - Electronic Library 257 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 627 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 183 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2968 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 290 2
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 87 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 234 1
Rambler - Рамблер Касса 20 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 184 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 774 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4053 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
McNab Andy - МакНаб Энди 13 2
Путин Владимир 3239 1
Усманов Алишер 301 1
Делицын Леонид 130 1
Мамут Александр 130 1
Соколов Александр 43 1
Казарян Карен 77 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Рябыко Максим 11 1
Лапшина Екатерина 17 1
Потанин Владимир 65 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Колесников Олег 20 1
Донцова Дарья 17 1
Лопатинский Юрий 6 1
Ильчиев Михаил 1 1
Остроухов Алексей 2 1
Витрук Аркадий 1 1
Анурьев Сергей 25 1
Баев Андрей 9 1
Фрумкин Виктор 4 1
Dunlop Simon - Данлоп Саймон 4 1
Макаренков Борис 4 1
Дельцын Леонид 1 1
Маяковский Дмитрий 1 1
Рябинин Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 5
Европа 24383 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Кипр - Республика 569 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Бразилия - Федеративная Республика 2393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 1
Швеция - Королевство 3642 1
Земля - планета Солнечной системы 10464 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
США - Калифорния 4645 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Иран - Тегеран 157 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4991 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 516 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1209 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3046 1
Ведомости 1072 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1970 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5954 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
LibGen 8 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 178 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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