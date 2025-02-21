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Softline ОМЗ ИТ ОМЗ Информационные технологии

Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии


21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
15.08.2024 ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии» 1
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2846 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 241 2
Yahoo! 3698 1
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